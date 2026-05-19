https://ukraina.ru/20260519/rossiya-vnedryaet-svod-ukraina-i-zapad-piaryat-palantir-kots-sravnil-dve-sistemy-upravleniya-boem-1079130911.html

Россия внедряет "Свод", Украина и Запад пиарят Palantir: Коц сравнил две системы управления боем

Россия внедряет "Свод", Украина и Запад пиарят Palantir: Коц сравнил две системы управления боем - 19.05.2026 Украина.ру

Россия внедряет "Свод", Украина и Запад пиарят Palantir: Коц сравнил две системы управления боем

Украина и Запад пиарят цифровую систему управления боем Palantir, а Россия активно внедряет систему "Свод". Форма у них разная, но цель одна — ускорение обмена информацией между подразделениями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц

2026-05-19T04:15

2026-05-19T04:15

2026-05-19T04:15

новости

россия

украина

запад

главные новости

главное

сводка сво

связь

сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058125346_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_ddadaeddb45c0e361207a12645161fdf.jpg

Отвечая на вопрос о цифровых системах управления боем, военкор отметил, что форма у них разная, а цель одна. При этом Palantir — это коммерческая структура, и у нее есть недостатки.По словам журналиста, российская система "Свод" — это исключительно государственная военная система. Ее главная задача – обеспечить закрытую связь в вооруженных силах для быстрого обмена информацией на всех уровнях. По мнению военкора, на данном этапе России достаточно системы "Свод", но для того, чтобы она раскрылась в полную силу, нужен свой военный интернет."Программу "Рассвета" сейчас реализуют стахановскими методами. Часть спутников запустили. Ждем, верим, надеемся. Со связью у нас не все радужно. Когда отвалился "Старлинк", это доставило массу проблем операторам БПЛА", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.О том, почему противника необходимо уничтожить полностью, а цели СВО — достичь всеми доступными средствами, — в материале Анны Черкасовой "Левон Арзанов: Необходимо окончательно разгромить противника, даже если России придется применить ТЯО" на сайте Украина.ру.

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, главные новости, главное, сводка сво, связь, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, спутник, ии (искусственный интеллект), военкор, военкоры о ситуации на украине, война, война на украине