Россия внедряет "Свод", Украина и Запад пиарят Palantir: Коц сравнил две системы управления боем
Украина и Запад пиарят цифровую систему управления боем Palantir, а Россия активно внедряет систему "Свод". Форма у них разная, но цель одна — ускорение обмена информацией между подразделениями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
04:15 19.05.2026
 
Украина и Запад пиарят цифровую систему управления боем Palantir, а Россия активно внедряет систему "Свод". Форма у них разная, но цель одна — ускорение обмена информацией между подразделениями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
Отвечая на вопрос о цифровых системах управления боем, военкор отметил, что форма у них разная, а цель одна. При этом Palantir — это коммерческая структура, и у нее есть недостатки.
"Мы же видели, когда во время американских бомбардировок Ирана прилетело по школе. Искусственный интеллект ошибается. И эти ошибки стоят человеческих жизней", — подчеркнул Коц.
По словам журналиста, российская система "Свод" — это исключительно государственная военная система. Ее главная задача – обеспечить закрытую связь в вооруженных силах для быстрого обмена информацией на всех уровнях.
По мнению военкора, на данном этапе России достаточно системы "Свод", но для того, чтобы она раскрылась в полную силу, нужен свой военный интернет.
"Программу "Рассвета" сейчас реализуют стахановскими методами. Часть спутников запустили. Ждем, верим, надеемся. Со связью у нас не все радужно. Когда отвалился "Старлинк", это доставило массу проблем операторам БПЛА", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.
О том, почему противника необходимо уничтожить полностью, а цели СВО — достичь всеми доступными средствами, — в материале Анны Черкасовой "Левон Арзанов: Необходимо окончательно разгромить противника, даже если России придется применить ТЯО" на сайте Украина.ру.
