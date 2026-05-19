"Тележка – это железо. Ее не жалко": Коц рассказал, как наземные роботы спасают жизни солдат - 19.05.2026 Украина.ру
"Тележка – это железо. Ее не жалко": Коц рассказал, как наземные роботы спасают жизни солдат
ВСУ применяют наземные роботизированные платформы, используя связь через Starlink. Российские аналоги пока работают на радиоканалах, уязвимых для подавления, но за роботизированными системами — будущее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
Отвечая на вопрос о наземных роботизированных платформах, Коц отметил, что у противника сейчас вся логистика последнего километра завязана на НРТК. По словам военкора, украинские системы работают на Starlink, что дает им надежную связь и позволяет оператору находиться на большом удалении. Российские же системы вынуждены работать на радиоканалах, которые могут подавляться средствами РЭБ, и в этом плане нам сложнее."Тем не менее, НРТК надо активно заниматься. Это очень удобная штука. Сейчас есть участки, куда даже на квадроцикле не заскочить. А тележка – это железо. Ее не жалко. Такой подход сбережет жизни военных", — пояснил Коц.Военкор подчеркнул, что экономика войны все равно показывает, что любой, даже самый защищенный БТР или танк выносится копеечным дроном. "Это действительно для многих стало откровением. В беспилотные и роботизированные системы в любом случае надо вкладываться. За ними будущее", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник окончательно утратил инициативу, но еще не сломлен" на сайте Украина.ру.
"Тележка – это железо. Ее не жалко": Коц рассказал, как наземные роботы спасают жизни солдат

© РИА Новости . Сергей Бобылев / 72-я мотострелковая бригада группировки войск "Юг" в зоне СВО
Отвечая на вопрос о наземных роботизированных платформах, Коц отметил, что у противника сейчас вся логистика последнего километра завязана на НРТК.
По словам военкора, украинские системы работают на Starlink, что дает им надежную связь и позволяет оператору находиться на большом удалении. Российские же системы вынуждены работать на радиоканалах, которые могут подавляться средствами РЭБ, и в этом плане нам сложнее.
"Тем не менее, НРТК надо активно заниматься. Это очень удобная штука. Сейчас есть участки, куда даже на квадроцикле не заскочить. А тележка – это железо. Ее не жалко. Такой подход сбережет жизни военных", — пояснил Коц.
Военкор подчеркнул, что экономика войны все равно показывает, что любой, даже самый защищенный БТР или танк выносится копеечным дроном.
"Это действительно для многих стало откровением. В беспилотные и роботизированные системы в любом случае надо вкладываться. За ними будущее", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник окончательно утратил инициативу, но еще не сломлен" на сайте Украина.ру.
