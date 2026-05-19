"Армения не хочет выбирать, но рано или поздно придется": Ищенко о позиции Пашиняна

Армянское руководство хочет сохранить возможность получать выгоды и от Евросоюза, и от России. Но с каждым днем это получается все хуже. Президент России Владимир Путин прямо предупредил Ереван: выбирать все равно придется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-19T04:30

Ищенко заявил, что руководство Армении хочет "доить" двух партнеров. "С каждым днем это получается все хуже и хуже, но такое желание остается. И пока [премьер-министр Никол] Пашинян остается у власти (сидеть он еще будет довольно долго), такая ситуация будет сохраняться", — сказал обозреватель.По его словам, армянское общество давно настроено прозападно. "В последний раз я был в Ереване в декабре 2013 года. И уже тогда университетская молодежь говорила: "Мы все равно европейцы, наше место в Евросоюзе". Они не рассматривали стремление в ЕС как альтернативу России", — пояснил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что выбирать все равно придется. "Путин и Украине, и Пашиняну объяснял: "Невозможно одновременно иметь зону свободной торговли с ЕС и с ЕАЭС. Надо выбирать что-то одно". Сейчас это тем более невозможно. Выбирать Армения не хочет, но выбирать рано или поздно придется", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину" на сайте Украина.ру.О том, может ли принять Россия экстренные меры в случае провокации Кишинёва против Тирасполя и защитить интересы российских граждан в Приднестровье — в материале "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.

