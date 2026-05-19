"Армения не стоит у нас в шкафу": Ищенко о том, уйдет ли Ереван в свободное европейское плаванье - 19.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260519/armeniya-ne-stoit-u-nas-v-shkafu-ischenko-o-tom-uydet-li-erevan-v-svobodnoe-evropeyskoe-plavane-1079133607.html
"Армения не стоит у нас в шкафу": Ищенко о том, уйдет ли Ереван в свободное европейское плаванье
"Армения не стоит у нас в шкафу": Ищенко о том, уйдет ли Ереван в свободное европейское плаванье - 19.05.2026 Украина.ру
"Армения не стоит у нас в шкафу": Ищенко о том, уйдет ли Ереван в свободное европейское плаванье
Россия не претендует на то, чтобы определять политику Армении. Армяне делают свой выбор сами, а Россия только высказывает свое мнение и предупреждает о последствиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-05-19T05:00
2026-05-19T05:00
новости
россия
армения
ростислав ищенко
украина.ру
никол пашинян
ес
евросоюз
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102023/74/1020237429_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_867a1bb6a39054cfd3c47d9a614cb98a.jpg
Отвечая на вопрос, готова ли Россия "отпустить" Армению, Ищенко заявил, что постановка вопроса некорректна. "Что значит "отпустить"? Армения же не стоит у нас в шкафу. Армения как государство само определяет свою политику", — указал эксперт.Россия не претендует на то, чтобы определять армянскую политику: армяне делают свой выбор, а мы только высказываем свое мнение, подчеркнул политолог.По словам Ищенко, в российском обществе сохраняется двойственное отношение к постсоветским республикам: "С одной стороны, у нас радуются, что Россия избавилась от нахлебников. С другой стороны, возмущаются: "Этих потеряли, этих отпустили".По его мнению, невозможно потерять или отпустить суверенные государства, которые самостоятельно принимают решения, ведь Советский Союз распался больше 30 лет назад.Эксперт подчеркнул, что Россия лишь предупреждает о последствиях. "Если договорные отношения входят в противоречия, мы об этом сразу сообщаем. Это не вопрос "отпустить — не отпустить". Я только предупреждаю о том, что может произойти. Здесь то же самое", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину" на сайте Украина.ру.О том, может ли принять Россия экстренные меры в случае провокации Кишинёва против Тирасполя и защитить интересы российских граждан в Приднестровье — в материале "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.
россия
армения
ссср
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102023/74/1020237429_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e5f089ad8787ddb6e64e6984d239ce1b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, армения, ростислав ищенко, украина.ру, никол пашинян, ес, евросоюз, международные отношения, международная политика, ссср, бывший ссср, суверенитет, эксперты, аналитики, главные новости, главное, срочно
Новости, Россия, Армения, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Никол Пашинян, ЕС, Евросоюз, международные отношения, Международная политика, СССР, бывший СССР, суверенитет, эксперты, аналитики, Главные новости, главное, срочно

"Армения не стоит у нас в шкафу": Ищенко о том, уйдет ли Ереван в свободное европейское плаванье

05:00 19.05.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкции протеста оппозиции в Ереване
Акции протеста оппозиции в Ереване
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия не претендует на то, чтобы определять политику Армении. Армяне делают свой выбор сами, а Россия только высказывает свое мнение и предупреждает о последствиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос, готова ли Россия "отпустить" Армению, Ищенко заявил, что постановка вопроса некорректна. "Что значит "отпустить"? Армения же не стоит у нас в шкафу. Армения как государство само определяет свою политику", — указал эксперт.
Россия не претендует на то, чтобы определять армянскую политику: армяне делают свой выбор, а мы только высказываем свое мнение, подчеркнул политолог.
По словам Ищенко, в российском обществе сохраняется двойственное отношение к постсоветским республикам: "С одной стороны, у нас радуются, что Россия избавилась от нахлебников. С другой стороны, возмущаются: "Этих потеряли, этих отпустили".
По его мнению, невозможно потерять или отпустить суверенные государства, которые самостоятельно принимают решения, ведь Советский Союз распался больше 30 лет назад.
Эксперт подчеркнул, что Россия лишь предупреждает о последствиях. "Если договорные отношения входят в противоречия, мы об этом сразу сообщаем. Это не вопрос "отпустить — не отпустить". Я только предупреждаю о том, что может произойти. Здесь то же самое", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину" на сайте Украина.ру.
О том, может ли принять Россия экстренные меры в случае провокации Кишинёва против Тирасполя и защитить интересы российских граждан в Приднестровье — в материале "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАрменияРостислав ИщенкоУкраина.руНикол ПашинянЕСЕвросоюзмеждународные отношенияМеждународная политикаСССРбывший СССРсуверенитетэкспертыаналитикиГлавные новостиглавноесрочно
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00"Как испанцы в Америке". Как королевско-магнатское соперничество помешало польскому завоеванию России
07:36Магическая болезнь Украины. Почему Ермак и Зеленский идут к гадалкам
07:25Директор ЗАЭС рассказал о напряженной ситуации из-за обстрелов ВСУ
07:15Третья кабальная сделка от Зеленского
07:10Ренессанс пехотного боя
07:00Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение
06:48Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00
06:40Плата убийц за безнаказанность. Кто внес за Ермака залог
06:20Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить
06:17В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли движение на выезде в сторону Москвы
06:10"Олигархи погубили страну". Эксперты и политики о перспективах Украины
06:00Энергетические войны: Китай сокращает импорт нефти, а Германия – выработку электроэнергии на газовых ТЭС
05:53США увеличили численность своего военного контингента в Европе
05:52416 мегаватт вранья. Солнечный мираж Пашиняна
05:50ВСУ должны уйти из Донбасса: эксперт о том, как Россия вновь обозначила позицию по переговорам
05:45"Ермак советовался с ясновидящей": политолог про забавный эпизод в деле о коррупции
05:30Неменский: Европа спонсирует Украину, готовясь к большому военному конфликту с Россией
05:24Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15"Тележка – это железо. Ее не жалко": Коц рассказал, как наземные роботы спасают жизни солдат
05:00"Армения не стоит у нас в шкафу": Ищенко о том, уйдет ли Ереван в свободное европейское плаванье
Лента новостейМолния