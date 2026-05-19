"Армения не стоит у нас в шкафу": Ищенко о том, уйдет ли Ереван в свободное европейское плаванье

Россия не претендует на то, чтобы определять политику Армении. Армяне делают свой выбор сами, а Россия только высказывает свое мнение и предупреждает о последствиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-19T05:00

Отвечая на вопрос, готова ли Россия "отпустить" Армению, Ищенко заявил, что постановка вопроса некорректна. "Что значит "отпустить"? Армения же не стоит у нас в шкафу. Армения как государство само определяет свою политику", — указал эксперт.Россия не претендует на то, чтобы определять армянскую политику: армяне делают свой выбор, а мы только высказываем свое мнение, подчеркнул политолог.По словам Ищенко, в российском обществе сохраняется двойственное отношение к постсоветским республикам: "С одной стороны, у нас радуются, что Россия избавилась от нахлебников. С другой стороны, возмущаются: "Этих потеряли, этих отпустили".По его мнению, невозможно потерять или отпустить суверенные государства, которые самостоятельно принимают решения, ведь Советский Союз распался больше 30 лет назад.Эксперт подчеркнул, что Россия лишь предупреждает о последствиях. "Если договорные отношения входят в противоречия, мы об этом сразу сообщаем. Это не вопрос "отпустить — не отпустить". Я только предупреждаю о том, что может произойти. Здесь то же самое", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину" на сайте Украина.ру.О том, может ли принять Россия экстренные меры в случае провокации Кишинёва против Тирасполя и защитить интересы российских граждан в Приднестровье — в материале "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.

