Энергетические войны: Китай сокращает импорт нефти, а Германия – выработку электроэнергии на газовых ТЭС

Если в ближайшее время Ормузский пролив не откроют для нефтяного трафика, ситуация грозит перерасти в катастрофу, поскольку доступных для биржевой торговли нефтяных запасов осталось лишь на несколько недель.

2026-05-19T06:00

Энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке грозит мировой рецессиейВызванный ближневосточным конфликтом мировой энергетический кризис вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона. Об этом 18 мая сообщило британское издание The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.По информации FT, около 80 государств уже ввели режим чрезвычайных мер для защиты своих экономик. Глава отдела экономического анализа инвестиционной компании Aberdeen Пол Диггл допустил, что стоимость барреля нефти сорта Brent может подняться до уровня $180.Дополнительную нагрузку на рынки нефтепродуктов, включая дизель и авиакеросин, создаст увеличенный спрос на электроэнергию для кондиционеров и рост зарубежных поездок граждан. Экономисты обращают внимание: запасы углеводородов в мире сокращаются с невиданной ранее скоростью, что способно вызвать новую волну удорожания.Еврокомиссар, отвечающий за транспорт и туризм, Апостолос Цицикостас в разговоре с FT заявил: урегулирование ближневосточного конфликта в ближайшие недели – иначе глобальный экономический спад станет практически неизбежным.В тот же день, 18 мая, руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил: коммерческие резервы нефти стремительно тают – их оставшегося объёма хватит всего на несколько недель. Если в ближайшее время Ормузский пролив не откроют для нефтяного трафика, ситуация грозит перерасти в полномасштабную катастрофу.Высвобождение стратегических нефтяных запасов позволило дополнительно выбрасывать на рынок по 2,5 млн баррелей нефти в сутки. Однако Бироль подчёркивает, что эти резервы "не безграничны". По словам главы МЭА, старт весенних сельхозработ и сезона отпусков в Северном полушарии ускорят истощение запасов – вырастет потребность в дизеле, удобрениях, авиакеросине и бензине. Как резюмировал Бироль, доступных для биржевой торговли нефтяных запасов осталось лишь на несколько недель.Совокупный объем стратегических резервов стран-членов МЭА оценивается примерно в 1,2 млрд баррелей, плюс 600 млн баррелей коммерческих запасов. То есть в общей сложности в этих закромах может находиться 1,8 млн баррелей, из которых почти четвёртая часть (400 млн баррелей) уже потрачена – но это всего лишь 4-дневный объём мирового спроса на черное золото. Львиная доля этого объёма была обеспечена странами G7.Глава французского Минфина Ролан Лескюр заявил, что страны "большой семёрки" снова прибегнут к высвобождению нефти из стратегических запасов, если сочтут это необходимым. Такое заявление он сделал 18 мая перед совещанием министров финансов G7 в Париже, но не привёл никаких подробностей.Вечером в понедельник британское агентство Reuters сообщило, что Министерство финансов США приняло решение продлить санкционное исключение для российской нефти, перевозимой морским транспортом, срок действия которого истек 16 мая. Это произошло после того, как несколько стран попросили больше времени для закупки российской нефти, сообщил источник агентства. По словам источника, исключение будет действовать еще 30 дней.США ввели это исключение, чтобы смягчить дефицит поставок нефти и высокие цены из-за закрытия Ираном Ормузского пролива на фоне американо-израильской атаки против Ирана. Однако этот шаг почти не успокоил цены на бензин в США, и не привёл к снижению глобальных цен на нефть.По состоянию на 18 мая стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на электронных торгах ICE Futures составила 110,16 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI на электронных торгах NYMEX стоили 101,91 долларов за баррель.Китай снизил импорт нефти и объёмы её переработкиОбъем переработки сырой нефти в Китае в апреле 2026 года сократился на 5,8% в годовом выражении – до 54,65 млн тонн (около 13,3 млн баррелей в сутки). В свою очередь, импорт нефти в Китай в апреле снизился на 20% в годовом измерении – до 38,47 млн тонн (9,36 млн баррелей в сутки). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР.По информации консалтинговой компании Oilchem, средний коэффициент загрузки китайских нефтеперерабатывающих заводов упал до 63,59%, снизившись на 4,7% к прошлому году, и на 5,13% по сравнению с мартом. Главной причиной сокращения производства стала отрицательная маржа переработки: по данным агентства SCI, в апреле заводы несли чистые убытки в размере 649 юаней ($95) на каждой переработанной тонне сырья – против прибыли в 269 юаней годом ранее. На этом фоне независимые малые нефтеперерабатывающие заводы Китая начали массово уходить на ремонт и планируют углубить сокращение мощностей в мае, несмотря на призывы Пекина поддерживать выпуск моторного топлива.Падение переработки сопровождалось мощным сжатием внешней торговли: в апреле импорт нефти в Китай рухнул на 20% в годовом выражении – до 38,47 млн тонн (9,36 млн б/с), обновив четырехлетний минимум. Падение импорта оказалось глубже темпов снижения нефтепереработки, при этом, по оценке аналитика Vortexa Эммы Ли, заводы практически не расходовали запасы из хранилищ. Из-за введённых в середине марта экспортных ограничений и падения спроса на внутреннем рынке на фоне сверхвысоких цен, складские запасы бензина и дизеля в КНР выросли, а наземные резервуары сырой нефти пополнились еще на 17 млн баррелей.Падение импорта было частично компенсировано внутренней добычей нефти в Китае, которая в апреле показала рост на 12,2% – до 17,94 млн тонн (4,37 млн баррелей в сутки). Всего же за первые четыре месяца 2026 года китайские энергетические компании увеличили добычу нефти на 1,3%.Стоит отметить, что за первый квартал 2026 года поставки российской нефти в Китай выросли на 35% – до 31 млн тонн. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков преддверии официального визита Владимира Путина в Китай. При этом экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай в июне 2026 года может снизиться до 13-14 млн баррелей против примерно 20 млн баррелей в мае. Об этом сообщили трейдеры, получившие уведомления от Saudi Aramco.Все июньские партии саудовской нефти для Китая будут отгружаться через терминал Yanbu на Красном море, поскольку Ормузский пролив остается фактически недоступным для полноценного судоходства, однако возможности альтернативного маршрута ограничены. Дополнительным фактором снижения закупок стали высокие отпускные цены Saudi Aramco для азиатских клиентов.По данным Reuters и аналитических агентств по отслеживанию потоков нефти, некоторые китайские переработчики, включая Sinopec и Sinochem, уже сократили заявки на июньские поставки. На этом фоне Китай активизирует поиск альтернативных источников сырья, включая поставки из России, США, Западной Африки и Латинской Америки.Подорожавший газ приостановил газовые ТЭС в ГерманииВ марте 2026 года мощность газовых ТЭС Германии упала на 42,5% относительно февральских показателей, показали данные Федерального сетевого агентства (BNetzA, энергорегулятор ФРГ), обнародованные 18 мая. В первые два месяца года объёмы производства на газовых мощностях оставались повышенными – 9,8 ТВт·ч в январе и 8 ТВт·ч в феврале, – однако в марте этот показатель рухнул до 4,6 ТВт·ч.Первый квартал ознаменовался для Германии сменой статуса: страна впервые с начала 2023 года выступила чистым экспортёром электроэнергии. Зарубежные поставки выросли на 23,5% – до 17,9 ТВт·ч, импорт сократился на 17,5% (до 15,3 ТВт·ч). Германия поставляла электроэнергию главным образом в Австрию, Данию и Норвегию. Столь резкий сдвиг эксперты объясняют более значительным удешевлением электричества внутри ФРГ по сравнению с соседями.Кроме того, средневзвешенная цена на голубое топливо за три месяца, с января по март 2026 года, оказалась ниже, чем за аналогичный интервал годом ранее. Аналитики связывают это с тем, что мартовский ценовой всплеск был нивелирован низкими котировками, наблюдавшимися в январе и феврале. Однако с началом войны Израиля и США против Ирана ситуация изменилась, биржевые котировки газа демонстрируют стабильный рост.Так, по итогам торгов 18 мая стоимость июньского фьючерса на газ на крупнейшем в Европе хабе TTF (Нидерланды) поднялась на 2,3%, до €51,34 за мегаватт-час ($625,3 за тысячу кубометров). Ранее в ходе сессии был зафиксирован кратковременный всплеск до €52,44 – это максимальное значение с 7 апреля 2026 года.Аналитики группы LSEG, обращают внимание на парадокс: геополитическая тревожность перевешивает фундаментальные факторы, которые в иных условиях могли бы оказывать давление на цены. По их оценкам, в ближайшие две недели на северо-западе Европы ожидается "медвежья" картина – прогнозируется заметное ослабление спроса на газ из-за более тёплой погоды, высокой солнечной генерации и завтрашнего усиления ветра. Тем не менее, это пока не оказывает сдерживающего эффекта.Судя по всему, опасения игроков газового рынка продолжает вызывать заполненность европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). По данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE), на 16 мая 2026 года ПХГ в странах ЕС были заполнены на 36,33%, в них находилось 38,79 млрд кубометров газа. При этом 12, 13, 14 и 16 мая объёмы нетто-закачки газа в европейские ПХГ достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений с 2011 года. Кроме того, цены на хабе TTF с поставкой в первом квартале 2027 года в настоящий момент ниже цен с поставкой "на день вперед", что лишает участников рынка коммерческого стимула заполнять ПХГ.

Олег Хавич

Олег Хавич

