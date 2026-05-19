В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли движение на выезде в сторону Москвы
Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 19 мая сообщил в личном канале на платформе "Макс"
2026-05-19T06:17
2026-05-19T06:24
В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли движение на выезде в сторону Москвы

06:17 19.05.2026 (обновлено: 06:24 19.05.2026)
 
Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 19 мая сообщил в личном канале на платформе "Макс"
"Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", — написал Евраев.
Глава региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбрать альтернативный маршрут.
По его словам, угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, подразделения минобороны и силовых ведомств продолжают свою работу.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области была объявлена тревога по БПЛА, для полётов был закрыт аэропорт столицы региона.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 5:00 мск в публикации - Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
