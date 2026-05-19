Плата убийц за безнаказанность. Кто внес за Ермака залог

В понедельник 18 мая некогда всесильный бывший глава Офиса президента Андрей Ермак вышел из СИЗО на свободу, поскольку за него внесли 140 миллионов гривен залога. Таким образом, в платной камере, в относительно комфортных условиях, он провел только минувшие выходные.

2026-05-19T06:40

Из частных лиц самую крупную сумму (30 миллионов) внес Сергей Ребров - футболист киевского "Динамо", тренер, бывший глава национальной сборной по футболу.Народный депутат Николай Тищенко говорит, что это также его кум: "Вы знаете, это мой кум, я от него не отказываюсь. У нас есть еще один кум, Сергей Ребров. Он внес 30 млн залога. Известный человек, может себе позволить. Главный тренер". Известно также, что Ермак был на свадьбе у Реброва в 2016 году. Большую часть времени Ребров проводит на своей вилле в Испании.Экс-депутат Игорь Мосийчук* утверждает, что у Реброва есть личные мотивы помогать Ермаку. По его данным, Ребров в свое время насмерть сбил человека, но Ермак его "отмазал" от ответственности.Ранее Ребров публично рассказывал, что именно Ермак был инициатором его возвращения на пост главного тренера национальной команды, хотя в качестве тренера его крайне не любили украинские фанаты футбола, считая, что ему не хватает профессионализма. Под его руководством украинская сборная действительно звезд с неба не хватала и терпела поражения даже от откровенно слабых команд.В марте сборная под его руководством не смогла пробиться на Чемпионат мира, проиграв Швеции. Сами игроки называли ту игру "позорищем".Издание "Зеркало недели" называло работу Реброва в должности тренера сборной "циклом бездарности, отсутствия тренерских идей и победного результата".Украинское спортивное издание "Чемпион" пишет, что с каждой игрой становилось все больше вопросов к Реброву и не только футбольных."Ребров часто во время пресс-конференций переходил на откровенное хамство и оскорбления в адрес журналистов. Главным посылом руководителя было, мол, вы ничего не понимаете в футболе, поэтому и не задавайте вопросов. Результаты ухудшались, а Ребров начал терять поддержку даже самых преданных сторонников. Масла в огонь подливал и нефутбольный аспект – Ребров был креатурой тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с которым они к тому же кумовья", - отмечает издание.По аналогичной схеме за Ермака вносили залог и некоторые юридические лица. Так, например, 9,8 миллионов внесла компания "Миралиф", занимающаяся арендой недвижимости. Директором и учредителем компании является Валентин Крутько, который также является тренером по боксу.Согласно сообщениям в СМИ, Валентин Крутько тоже в свое время оказался на скамье подсудимых — как один из подозреваемых в стрельбе в ивано-франковском ночном клубе "Эльдорадо", в результате которой двое были ранены и еще 11 человек задержаны.Нардеп Александр Дубинский, сам пребывающий в СИЗО по делу о госизмене, считает, что любой, кто вносит деньги в виде залога за Ермака, сам становится "причастным к сатанизму, крови и убийствам"."Это то же самое, что вносить деньги за подельников Гитлера. Ребров, который влез в это дерьмо, сбил человека в свое время, и Ермак его отмазывал. Тоже кровь и смерть. Это единственное, что может объединять с Ермаком", - утверждает нардеп.Как подчеркивает украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель", Сергей Ребров переводит 30 млн грн, сумму, которую обычный украинец не увидит за несколько жизней."Именно поэтому история вызывает такую ярость. Не из-за самих цифр. А потому что все уже видят систему целиком: западная помощь, элитные стройки, люди при власти, круговая порука, возможность купить свободу и исчезнуть из страны в любой момент. Ермак присвоил и отмыл через Миндича по меньшей мере 50 млн долларов западной помощи, предназначавшейся Украине и украинскому народу. Только на строительстве элитного жилья под Киевом Ермак положил в свой карман 460 млн грн. Поэтому залог для него смехотворен", - комментирует "Картель".На Украине тысячи заключенных, голословно обвиненных в симпатиях к РФ, пребывают в СИЗО годами, так как никаких доказательств украинские органы против них найти не могут. Тем не менее, их не отпускают под залог. Иное дело – друг Зеленского, для которого найдется любая сумма. Лишь небольшой части украденных и отмытых средств достаточно, чтобы выйти под залог и уйти от суда.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, испания, швеция, сергей ребров, андрей ермак, николай тищенко, сизо, офис президента, "динамо", эксклюзив