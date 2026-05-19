ВСУ должны уйти из Донбасса: эксперт о том, как Россия вновь обозначила позицию по переговорам
Требования Москвы о выводе ВСУ из Донбасса не являются какой-либо значимой корректировкой прежних заявлений. Россия подчеркивает, что пошла на значительные уступки, но есть ряд пунктов, по которым уступки невозможны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
05:50 19.05.2026
 
Требования Москвы о выводе ВСУ из Донбасса не являются какой-либо значимой корректировкой прежних заявлений. Россия подчеркивает, что пошла на значительные уступки, но есть ряд пунктов, по которым уступки невозможны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для мирных переговоров по Украине ВСУ должны уйти из Донбасса и покинуть территорию российских регионов.
Журналист спросил эксперта, означают ли новые заявления Кремля то, что Россия вновь обозначила свою позицию перед возможным оживлением переговорного процесса.

"Эти требования не являются какой-либо значимой корректировкой прежних заявлений. Об этих требованиях осведомлены на Западе и в Киеве", — заявил Неменский.

Россия подчеркивает, что она пошла на значительные уступки в возможных будущих мирных переговорах, но есть ряд пунктов, по которым Россия идти на уступки не может, пояснил политолог.
"И Киев может пойти на переговоры и заключение соглашения только с учетом этих требований", — заключил собеседник издания.
