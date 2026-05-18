Обогащенный уран иранцы передадут России

Иран согласен на передачу своего обогащенного урана российской стороне вместо его переправки в Соединенные Штаты. Об этом говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном, отрывки из которого 18 мая процитировал телеканал Al Hadath

2026-05-18T19:43

.По его информации, в доработанном Ираном проекте указывается на готовность исламской республики "передать обогащенный уран России вместо США при определенных условиях". О каких конкретно условиях идет речь, сведений не представлено. Кроме того, по данным телеканала, иранская сторона может отказаться от требования к США о компенсации ущерба, нанесенного в ходе войны, но при этом Тегеран намерен добиваться от Вашингтона "экономических уступок".Также отмечается, что Иран хочет, чтобы Оман и Пакистан играли "значительную роль при любом возникающем конфликте вокруг Ормузского пролива", а любое потенциальное соглашение с США было гарантировано международным сообществом. Кроме того, как стало известно Al Hadath, Тегеран стремится "отделить проблему относительно его ядерной программы от решения вопросов судоходства в районе Ормузского пролива" и намерен добиваться "долгосрочного замораживания своей ядерной программы вместо ее полной ликвидации".Какова цель США в конфликте: Трамп хочет заключить мир с Ираном и объявить себя победителем: Бабаев о целях визита в Пекин

