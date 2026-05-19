"До скорой встречи в Пекине!": Путин записал видеообращение к гражданам КНР - 19.05.2026 Украина.ру
"До скорой встречи в Пекине!": Путин записал видеообращение к гражданам КНР
2026-05-19T03:16
2026-05-19T03:19
"До скорой встречи в Пекине!": Путин записал видеообращение к гражданам КНР

03:16 19.05.2026 (обновлено: 03:19 19.05.2026)
 
Президент России Владимир Путин обратился к жителям Китая в преддверии своего государственного визита в Пекин. Видеообращение президента в ночь на 19 мая опубликовано на официальном сайте Кремля
Глава государства приурочил послание к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подчеркнув, что сегодня отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень.
В своем обращении президент акцентировал внимание на экономических успехах, отметив, что двусторонний товарооборот уже значительно превысил планку в $200 млрд. Путин также выделил реализацию масштабных совместных проектов в стратегических отраслях и выразил поддержку развитию туристических связей, в частности — внедрению полноценного безвизового режима на взаимной основе.
Особое внимание глава государства уделил гуманитарному аспекту, заявив о глубоком уважении россиян к истории и культуре Китая. Владимир Путин отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем сближении народов и укреплении межкультурного диалога для более глубокого понимания традиций и наследия друг друга.
Видеообращение было записано вместо традиционной статьи Путина в китайских СМИ.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Российского лидера будет сопровождать представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса. Подробнее в публикации - Ушаков раскрыл состав российской делегации для визита Путина в Китай.
