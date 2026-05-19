https://ukraina.ru/20260519/do-skoroy-vstrechi-v-pekine-putin-zapisal-videoobraschenie-k-grazhdanam-knr-1079135119.html
"До скорой встречи в Пекине!": Путин записал видеообращение к гражданам КНР
"До скорой встречи в Пекине!": Путин записал видеообращение к гражданам КНР - 19.05.2026 Украина.ру
"До скорой встречи в Пекине!": Путин записал видеообращение к гражданам КНР
Президент России Владимир Путин обратился к жителям Китая в преддверии своего государственного визита в Пекин. Видеообращение президента в ночь на 19 мая опубликовано на официальном сайте Кремля
2026-05-19T03:16
2026-05-19T03:16
2026-05-19T03:19
украина.ру
новости
россия
владимир путин
китай
пекин
си цзиньпин
международные отношения
международная политика
визит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0a/1078793742_139:0:3780:2048_1920x0_80_0_0_014649ea4ef4eeec2d5f898c77ba9763.jpg
Глава государства приурочил послание к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подчеркнув, что сегодня отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень.В своем обращении президент акцентировал внимание на экономических успехах, отметив, что двусторонний товарооборот уже значительно превысил планку в $200 млрд. Путин также выделил реализацию масштабных совместных проектов в стратегических отраслях и выразил поддержку развитию туристических связей, в частности — внедрению полноценного безвизового режима на взаимной основе.Особое внимание глава государства уделил гуманитарному аспекту, заявив о глубоком уважении россиян к истории и культуре Китая. Владимир Путин отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем сближении народов и укреплении межкультурного диалога для более глубокого понимания традиций и наследия друг друга.Видеообращение было записано вместо традиционной статьи Путина в китайских СМИ.Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Российского лидера будет сопровождать представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса. Подробнее в публикации - Ушаков раскрыл состав российской делегации для визита Путина в Китай.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
китай
пекин
кнр (китай)
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0a/1078793742_784:0:3515:2048_1920x0_80_0_0_b6bcf9e3abcd2d06cf1e8c30eec0b557.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, владимир путин, китай, пекин, си цзиньпин, международные отношения, международная политика, визит, кнр (китай)
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, международные отношения, Международная политика, визит, КНР (Китай)
"До скорой встречи в Пекине!": Путин записал видеообращение к гражданам КНР
03:16 19.05.2026 (обновлено: 03:19 19.05.2026)
Президент России Владимир Путин обратился к жителям Китая в преддверии своего государственного визита в Пекин. Видеообращение президента в ночь на 19 мая опубликовано на официальном сайте Кремля
Глава государства приурочил послание к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подчеркнув, что сегодня отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень.
В своем обращении президент акцентировал внимание на экономических успехах, отметив, что двусторонний товарооборот уже значительно превысил планку в $200 млрд. Путин также выделил реализацию масштабных совместных проектов в стратегических отраслях и выразил поддержку развитию туристических связей, в частности — внедрению полноценного безвизового режима на взаимной основе.
Особое внимание глава государства уделил гуманитарному аспекту, заявив о глубоком уважении россиян к истории и культуре Китая. Владимир Путин отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем сближении народов и укреплении межкультурного диалога для более глубокого понимания традиций и наследия друг друга.
Видеообращение было записано вместо традиционной статьи Путина в китайских СМИ.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Российского лидера будет сопровождать представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса. Подробнее в публикации - Ушаков раскрыл состав российской делегации для визита Путина в Китай. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.