"До скорой встречи в Пекине!": Путин записал видеообращение к гражданам КНР

Президент России Владимир Путин обратился к жителям Китая в преддверии своего государственного визита в Пекин. Видеообращение президента в ночь на 19 мая опубликовано на официальном сайте Кремля

2026-05-19T03:16

Глава государства приурочил послание к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подчеркнув, что сегодня отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень.В своем обращении президент акцентировал внимание на экономических успехах, отметив, что двусторонний товарооборот уже значительно превысил планку в $200 млрд. Путин также выделил реализацию масштабных совместных проектов в стратегических отраслях и выразил поддержку развитию туристических связей, в частности — внедрению полноценного безвизового режима на взаимной основе.Особое внимание глава государства уделил гуманитарному аспекту, заявив о глубоком уважении россиян к истории и культуре Китая. Владимир Путин отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем сближении народов и укреплении межкультурного диалога для более глубокого понимания традиций и наследия друг друга.Видеообращение было записано вместо традиционной статьи Путина в китайских СМИ.Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Российского лидера будет сопровождать представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса. Подробнее в публикации - Ушаков раскрыл состав российской делегации для визита Путина в Китай.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

