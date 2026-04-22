"Эрдогану нужна победоносная война": Ищенко о мотивах Турции и рисках для Израиля
Эрдогану нужна победоносная война, чтобы заткнуть политические и экономические дыры в своем проекте. К этому его подталкивает и общая ситуация на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-04-22T14:25
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее пригрозил Израилю проведением военной операции, заявив, что "так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы можем войти в Израиль", сообщали РИА Новости. Эскалация напряженности происходит на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и палестинскими группировками, а также военной операции США и Израиля против Ирана.Журналист спросил эксперта, насколько реальна угроза ввода турецких войск в Израиль. Завершая ответ на этот вопрос, Ищенко подвел итог о мотивах турецкого лидера."Эрдогану нужна победоносная война, чтобы заткнуть политические и экономические дыры в своем проекте. К этому его подталкивает и общая ситуация на Ближнем Востоке. Так что для Израиля есть серьезная опасность, что Турция может начать с ним войну", — заявил эксперт.По словам политолога, эта война не гарантирована. "Эта война не гарантирована. Она зависит от большого количества внешних и внутренних факторов", — пояснил Ищенко."А коалиция к разгрому близка, поскольку все, что сейчас говорит и делает Трамп, дымовая завеса, прикрывающая бегство", — констатировал собеседник издания.
"Эрдогану нужна победоносная война": Ищенко о мотивах Турции и рисках для Израиля

14:25 22.04.2026
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее пригрозил Израилю проведением военной операции, заявив, что "так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы можем войти в Израиль", сообщали РИА Новости. Эскалация напряженности происходит на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и палестинскими группировками, а также военной операции США и Израиля против Ирана.
Журналист спросил эксперта, насколько реальна угроза ввода турецких войск в Израиль. Завершая ответ на этот вопрос, Ищенко подвел итог о мотивах турецкого лидера.
"Эрдогану нужна победоносная война, чтобы заткнуть политические и экономические дыры в своем проекте. К этому его подталкивает и общая ситуация на Ближнем Востоке. Так что для Израиля есть серьезная опасность, что Турция может начать с ним войну", — заявил эксперт.
По словам политолога, эта война не гарантирована. "Эта война не гарантирована. Она зависит от большого количества внешних и внутренних факторов", — пояснил Ищенко.
"А коалиция к разгрому близка, поскольку все, что сейчас говорит и делает Трамп, дымовая завеса, прикрывающая бегство", — констатировал собеседник издания.
