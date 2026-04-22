https://ukraina.ru/20260422/erdoganu-nuzhna-pobedonosnaya-voyna-ischenko-o-motivakh-turtsii-i-riskakh-dlya-izrailya-1078179375.html

"Эрдогану нужна победоносная война": Ищенко о мотивах Турции и рисках для Израиля

Эрдогану нужна победоносная война, чтобы заткнуть политические и экономические дыры в своем проекте. К этому его подталкивает и общая ситуация на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-04-22T14:25

новости

израиль

ближний восток

турция

эрдоган

украина.ру

ростислав ищенко

дональд трамп

ливия

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102992/77/1029927753_0:285:2736:1824_1920x0_80_0_0_56642cdc7397864cbbab5b8ea3b712c8.jpg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее пригрозил Израилю проведением военной операции, заявив, что "так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы можем войти в Израиль", сообщали РИА Новости. Эскалация напряженности происходит на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и палестинскими группировками, а также военной операции США и Израиля против Ирана.Журналист спросил эксперта, насколько реальна угроза ввода турецких войск в Израиль. Завершая ответ на этот вопрос, Ищенко подвел итог о мотивах турецкого лидера."Эрдогану нужна победоносная война, чтобы заткнуть политические и экономические дыры в своем проекте. К этому его подталкивает и общая ситуация на Ближнем Востоке. Так что для Израиля есть серьезная опасность, что Турция может начать с ним войну", — заявил эксперт.По словам политолога, эта война не гарантирована. "Эта война не гарантирована. Она зависит от большого количества внешних и внутренних факторов", — пояснил Ищенко."А коалиция к разгрому близка, поскольку все, что сейчас говорит и делает Трамп, дымовая завеса, прикрывающая бегство", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран, но уже не вернут былой авторитет" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Скачко "Передышка до нового передела. На Ближнем Востоке решают, что делать с миром и с нефтью" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

