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Зеленский творит "бред космического масштаба" - Захарова
Зеленский творит "бред космического масштаба" - Захарова - 10.06.2026 Украина.ру
Зеленский творит "бред космического масштаба" - Захарова
Владимир Зеленский творит на Украине "бред космического масштаба", запрещая книги русских писателей, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-06-10T13:54
2026-06-10T13:54
2026-06-10T13:54
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Она напомнила о словах Зеленского, который в 2021 году заявил, что "новость про запрет Булгакова на Украине - это, сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба".Она также прокомментировала введенный Полтавским городским советом запрет на содержание материалов на русском языке и, с иронией предположила, что в скором времени на Украине могут начать штрафовать даже за мысли на русском.На прошлой неделе в Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову, расположенный на Андреевском спуске. Подробнее - в материале "Бунт биологической простоты". Что на Украине говорят о сносе памятника Булгакову на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил булгаков, мария захарова, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Булгаков, Мария Захарова, Украина.ру
Зеленский творит "бред космического масштаба" - Захарова
Владимир Зеленский творит на Украине "бред космического масштаба", запрещая книги русских писателей, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она напомнила о словах Зеленского, который в 2021 году заявил, что "новость про запрет Булгакова на Украине - это, сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба".
"Сегодня мы видим, что бред космического масштаба реализован как раз таки Зеленским на Украине руками его подельников. И самое главное - они даже этого не стесняются. Такое впечатление, что они гордятся, что в очередной раз всех обманули. Опять же, есть маленький нюанс: обманули они свой собственный народ", - посетовала Захарова.
Она также прокомментировала введенный Полтавским городским советом запрет на содержание материалов на русском языке и, с иронией предположила, что в скором времени на Украине могут начать штрафовать даже за мысли на русском.
На прошлой неделе в Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову, расположенный на Андреевском спуске.