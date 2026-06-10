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Зеленский творит "бред космического масштаба" - Захарова

Зеленский творит "бред космического масштаба" - Захарова - 10.06.2026 Украина.ру

Зеленский творит "бред космического масштаба" - Захарова

Владимир Зеленский творит на Украине "бред космического масштаба", запрещая книги русских писателей, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-06-10T13:54

2026-06-10T13:54

2026-06-10T13:54

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Она напомнила о словах Зеленского, который в 2021 году заявил, что "новость про запрет Булгакова на Украине - это, сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба".Она также прокомментировала введенный Полтавским городским советом запрет на содержание материалов на русском языке и, с иронией предположила, что в скором времени на Украине могут начать штрафовать даже за мысли на русском.На прошлой неделе в Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову, расположенный на Андреевском спуске. Подробнее - в материале "Бунт биологической простоты". Что на Украине говорят о сносе памятника Булгакову на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил булгаков, мария захарова, украина.ру