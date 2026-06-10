Лондонский провал Зеленского заметили в Берлине - 10.06.2026 Украина.ру
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Лондонский провал Зеленского заметили в Берлине
Лондонский провал Зеленского заметили в Берлине - 10.06.2026 Украина.ру
Лондонский провал Зеленского заметили в Берлине
Сомнительные итоги переговоров Владимира Зеленского в Лондоне с обсуждением стратегии в отношении России свидетельствуют о нежелании достичь мира. Об этом 9 июня сообщила немецкая газета Berliner Zeitung
2026-06-10T12:28
2026-06-10T12:30
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Состоявшиеся накануне в Лондоне переговоры были призваны придать дипломатический импульс прекращению боевых действий на Украине. Новые предложения обсуждались Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером."Однако предложенный в результате проект вряд ли заставит Москву сесть за стол переговоров", - констатировало издание.Оно напомнило, что явленные в Лондоне предложения не такие уж и новые, ранее их Москва "категорически отвергала"."Европейская стратегия основана на предположении, что военное, экономическое и политическое давление в конечном итоге может заставить Россию пойти на уступки. Но это предположение вызывает сомнения", — считают немецкие журналисты.По их мнению, западноевропейские лидеры с примкнувшим к ним Зеленским создали "классическую проблему переговоров: предложения больше ориентированы на собственно российское общество и украинское руководство, чем на реальную позицию Москвы". Россия ранее обозначала то, что выработали в Лондоне, как "красные линии". В попытке найти рациональное объяснение лондонского мероприятия немецкие журналисты пришли к выводу о нежелании лидеров ЕС и покинувшей его Британии идти по пути установления мира на Украине."Иными словами, "Тройка стран Е3" пытается создать условия для мира еще до достижения соглашения о том, что именно должно быть предметом переговоров. Именно поэтому многие наблюдатели ожидают, что Москва отвергнет эту инициативу. Хотя переговоры в этом случае продолжатся, подлинный прорыв в переговорном процессе останется недостижимым", - сказано в публикации."Главная дилемма остается: Европа не желает принимать мир, который может быть воспринят как победа России. Россия, в свою очередь, не видит причин отступать от своих основных требований, если только ее не вынудят пойти на военные уступки. Пока сохраняется эта фундаментальная ситуация, лондонская мирная инициатива, скорее всего, будет представлять собой не более чем очередную дипломатическую попытку без реальных перспектив на успех", - резюмировал автор немецкого издания.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, лондон, владимир зеленский, эммануэль макрон, фридрих мерц, мид, ес, украина.ру, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, переговоры по украине 2026, международная политика, мир без границ
Новости, Россия, Украина, Лондон, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, МИД, ЕС, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, Переговоры по Украине 2026, Международная политика, Мир без границ

Лондонский провал Зеленского заметили в Берлине

12:28 10.06.2026 (обновлено: 12:30 10.06.2026)
 
© REUTERS / Isabel Infantes
- РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
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Сомнительные итоги переговоров Владимира Зеленского в Лондоне с обсуждением стратегии в отношении России свидетельствуют о нежелании достичь мира. Об этом 9 июня сообщила немецкая газета Berliner Zeitung
Состоявшиеся накануне в Лондоне переговоры были призваны придать дипломатический импульс прекращению боевых действий на Украине. Новые предложения обсуждались Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером.
"Однако предложенный в результате проект вряд ли заставит Москву сесть за стол переговоров", - констатировало издание.
Оно напомнило, что явленные в Лондоне предложения не такие уж и новые, ранее их Москва "категорически отвергала".
"Европейская стратегия основана на предположении, что военное, экономическое и политическое давление в конечном итоге может заставить Россию пойти на уступки. Но это предположение вызывает сомнения", — считают немецкие журналисты.
По их мнению, западноевропейские лидеры с примкнувшим к ним Зеленским создали "классическую проблему переговоров: предложения больше ориентированы на собственно российское общество и украинское руководство, чем на реальную позицию Москвы". Россия ранее обозначала то, что выработали в Лондоне, как "красные линии".
В попытке найти рациональное объяснение лондонского мероприятия немецкие журналисты пришли к выводу о нежелании лидеров ЕС и покинувшей его Британии идти по пути установления мира на Украине.
"Иными словами, "Тройка стран Е3" пытается создать условия для мира еще до достижения соглашения о том, что именно должно быть предметом переговоров. Именно поэтому многие наблюдатели ожидают, что Москва отвергнет эту инициативу. Хотя переговоры в этом случае продолжатся, подлинный прорыв в переговорном процессе останется недостижимым", - сказано в публикации.
"Главная дилемма остается: Европа не желает принимать мир, который может быть воспринят как победа России. Россия, в свою очередь, не видит причин отступать от своих основных требований, если только ее не вынудят пойти на военные уступки. Пока сохраняется эта фундаментальная ситуация, лондонская мирная инициатива, скорее всего, будет представлять собой не более чем очередную дипломатическую попытку без реальных перспектив на успех", - резюмировал автор немецкого издания.
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