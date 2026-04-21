Мадьяр отстранит от власти президента Венгрии

Лидер венгерской партии "Тиса", одержавшей победу на парламентских выборах, намерен отстранить от власти президента страны Тамаша Шуйока и ряд высокопоставленных чиновников. Соответствующее заявление Петер Мадьяр опубликовал 21 апреля в социальной сети X

2026-04-21T13:49

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности", — написал он. Мадьяр уточнил, что речь идёт о Шуойке, а также председателях Верховного и Конституционного судов, руководителе Национального управления по делам юстиции и генеральном прокуроре. Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. На них победила оппозиционная партия "Тиса", набравшая 141 мандат. Будущий премьер страны Петер Мадьяр, несмотря на объявленные кадровые перестановки в руководстве страны, уже заявил, что по некоторым вопросам будет придерживаться линии, которой следовал его предшественник Виктор Орбан. В частности, это касается миграционной политики. К слову, и действия Владимира Зеленского в отношении трубопровода "Дружба" он открыто называет шантажом.О сотрудничестве России и Будапешта: Москва возобновит "Дружбу" с Венгрией

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

