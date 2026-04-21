Мадьяр отстранит от власти президента Венгрии
Мадьяр отстранит от власти президента Венгрии - 21.04.2026 Украина.ру
Мадьяр отстранит от власти президента Венгрии
Лидер венгерской партии "Тиса", одержавшей победу на парламентских выборах, намерен отстранить от власти президента страны Тамаша Шуйока и ряд высокопоставленных чиновников. Соответствующее заявление Петер Мадьяр опубликовал 21 апреля в социальной сети X
2026-04-21T13:49
2026-04-21T13:49
2026-04-21T13:49
"Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности", — написал он. Мадьяр уточнил, что речь идёт о Шуойке, а также председателях Верховного и Конституционного судов, руководителе Национального управления по делам юстиции и генеральном прокуроре. Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. На них победила оппозиционная партия "Тиса", набравшая 141 мандат. Будущий премьер страны Петер Мадьяр, несмотря на объявленные кадровые перестановки в руководстве страны, уже заявил, что по некоторым вопросам будет придерживаться линии, которой следовал его предшественник Виктор Орбан. В частности, это касается миграционной политики. К слову, и действия Владимира Зеленского в отношении трубопровода "Дружба" он открыто называет шантажом.О сотрудничестве России и Будапешта: Москва возобновит "Дружбу" с Венгрией
венгрия
новости, венгрия, мадьяр, виктор орбан, владимир зеленский
Мадьяр отстранит от власти президента Венгрии
Лидер венгерской партии "Тиса", одержавшей победу на парламентских выборах, намерен отстранить от власти президента страны Тамаша Шуйока и ряд высокопоставленных чиновников. Соответствующее заявление Петер Мадьяр опубликовал 21 апреля в социальной сети X
"Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности", — написал он.
Мадьяр уточнил, что речь идёт о Шуойке, а также председателях Верховного и Конституционного судов, руководителе Национального управления по делам юстиции и генеральном прокуроре. Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. На них победила оппозиционная партия "Тиса", набравшая 141 мандат.
Будущий премьер страны Петер Мадьяр, несмотря на объявленные кадровые перестановки в руководстве страны, уже заявил, что по некоторым вопросам будет придерживаться линии, которой следовал его предшественник Виктор Орбан.
В частности, это касается миграционной политики. К слову, и действия Владимира Зеленского в отношении трубопровода "Дружба" он открыто называет шантажом.
