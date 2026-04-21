Мадьяр отстранит от власти президента Венгрии - 21.04.2026 Украина.ру
Мадьяр отстранит от власти президента Венгрии
Лидер венгерской партии "Тиса", одержавшей победу на парламентских выборах, намерен отстранить от власти президента страны Тамаша Шуйока и ряд высокопоставленных чиновников. Соответствующее заявление Петер Мадьяр опубликовал 21 апреля в социальной сети X
2026-04-21T13:49
13:49 21.04.2026
 
© AP / Denes ErdosПетер Мадьяр во время митинга в Будапеште, Венгрия
© AP / Denes Erdos — Петер Мадьяр во время митинга в Будапеште, Венгрия
Лидер венгерской партии "Тиса", одержавшей победу на парламентских выборах, намерен отстранить от власти президента страны Тамаша Шуйока и ряд высокопоставленных чиновников. Соответствующее заявление Петер Мадьяр опубликовал 21 апреля в социальной сети X
"Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности", — написал он.
Мадьяр уточнил, что речь идёт о Шуойке, а также председателях Верховного и Конституционного судов, руководителе Национального управления по делам юстиции и генеральном прокуроре. Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. На них победила оппозиционная партия "Тиса", набравшая 141 мандат.
Будущий премьер страны Петер Мадьяр, несмотря на объявленные кадровые перестановки в руководстве страны, уже заявил, что по некоторым вопросам будет придерживаться линии, которой следовал его предшественник Виктор Орбан.
В частности, это касается миграционной политики. К слову, и действия Владимира Зеленского в отношении трубопровода "Дружба" он открыто называет шантажом.
О сотрудничестве России и Будапешта: Москва возобновит "Дружбу" с Венгрией
14:04Глава МВД Украины предложил отправить всех полицейских в окопы. Главные новости к этому часу
14:01США оставили Эстонию без "хаймерсов": в чем причина
13:59Кто чей прокси?
13:49Мадьяр отстранит от власти президента Венгрии
13:36МАХ сменил название
13:27ВСУ собирают наёмников в Изюме
13:21Москва возобновит "Дружбу" с Венгрией
13:19Российские "Герани" атакуют вражеские объекты в Одесской области. Новости СВО
13:18Украинцы нападают на военкомов - Bloomberg может пояснить
13:15США бессильны против москитного флота Ирана
13:00Нефтедоллар качается, Венгрия движется к России, ВСУ атакуют кошек. Хроника событий на 13.00 21 апреля
12:48"Русских на Украине выбили, теперь будет другая война". Эксперты и политики о настоящем и будущем
12:40Обстановку на Херсонском направлении докладывает "Дневник десантника"
12:38Карлсон извинился за призывы голосовать за Трампа. Главные новости к этому часу
12:36 "Он придурок". Политическая агония "прогнившего" Кира Стармера
12:35Энергетические войны: Ормузский пролив опять перекрыт, множатся проекты его обхода
12:33Дмитриев озадачен способностью США справиться с жестким отказом "самого Зеленского"
12:28Кино Донбасса выходит на международный уровень, развитие армрестлинга в ДНР. 21 апреля, утренний эфир
12:20Украинцев в Киеве никто не защитит от людоедского замысла - Небензя
12:12Беспомощность и трусость полиции. Что говорят на Украине о расстреле людей в Киеве
Лента новостейМолния