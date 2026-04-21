Москва возобновит "Дружбу" с Венгрией
Москва готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" в соответствии с договорными обязательствами, однако восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился. Об этом 21 апреля сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков
"Все зависит от киевского режима — откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж", — сказал пресс-секретарь президента России.
Напомним, нефтепровод "Дружба" киевский режим перекрыл в феврале этого года. Победитель выборов в Венгрии Петер Мадьяр требует его разблокировки.
