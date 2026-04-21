Бабаков: Россия по примеру Ирана может нанести серьёзные удары по объектам Запада - 21.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260421/babakov-rossiya-po-primeru-irana-mozhet-nanesti-serznye-udary-po-obektam-zapada--1078112007.html
Бабаков: Россия по примеру Ирана может нанести серьёзные удары по объектам Запада
Если Запад продолжит давать Украине спутниковую информацию и свои территории для перелёта ракет, Россия по примеру Ирана может нанести удары по объектам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
2026-04-21T04:45
новости
россия
запад
украина
украина.ру
главные новости
главное
экономика
российская экономика
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059130048_0:18:658:388_1920x0_80_0_0_4d310fe876dfb80f3ccfd919a157e788.jpg
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059130048_59:0:599:405_1920x0_80_0_0_77237624a9ec6ad06cfe3fada6512fb5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, украина.ру, главные новости, главное, экономика, российская экономика, сво, спецоперация, ракеты, госдума, иран, война в иране, новости сво россия, новости сво сейчас
Новости, Россия, Запад, Украина, Украина.ру, Главные новости, главное, экономика, российская экономика, СВО, Спецоперация, ракеты, Госдума, Иран, война в Иране, новости СВО Россия, новости СВО сейчас

04:45 21.04.2026
 
© Фото : Минобороны РФ
- РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : Минобороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
Комментируя тему того, как далеко может зайти Россия, вице-спикер провёл параллель. "Пока что Россия ведет специальную военную операцию. Мы говорим о многих элементах войны против Запада (не Украины). Но СВО пока еще осуществляется методами, которые не оказывают кардинального влияния на многие государства", — пояснил Бабаков.
Продолжая отвечать на вопрос о возможной эскалации, депутат озвучил главную угрозу для Запада. Это может произойти, если они продолжат предоставлять Украине информацию со спутников и свои территории для перелёта ракет.
Не исключено, что по примеру Ирана Россия воспользуется своим правом и нанесет серьезные удары по тем объектам Запада, которые напрямую вовлечены в военную операцию против России, заявил эксперт.
Подводя итог, Бабаков подчеркнул, что основа силы России — внутри страны. Такое поведение может позволить себе государство, которое по праву является сильным во всех отношениях.
"А у нас сильный лидер и мощная армия, и мы должны сделать все, чтобы у нас наряду с этим стала крепкой и экономика", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Энергетические войны: Мировая нефтепереработка рекордно упала, поставки российского СПГ в Европу выросли" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападУкраинаУкраина.руГлавные новостиглавноеэкономикароссийская экономикаСВОСпецоперацияракетыГосдумаИранвойна в Ираненовости СВО Россияновости СВО сейчас
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
