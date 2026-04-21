Бабаков: Россия по примеру Ирана может нанести серьёзные удары по объектам Запада

Если Запад продолжит давать Украине спутниковую информацию и свои территории для перелёта ракет, Россия по примеру Ирана может нанести удары по объектам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков

2026-04-21T04:45

Комментируя тему того, как далеко может зайти Россия, вице-спикер провёл параллель. "Пока что Россия ведет специальную военную операцию. Мы говорим о многих элементах войны против Запада (не Украины). Но СВО пока еще осуществляется методами, которые не оказывают кардинального влияния на многие государства", — пояснил Бабаков.Продолжая отвечать на вопрос о возможной эскалации, депутат озвучил главную угрозу для Запада. Это может произойти, если они продолжат предоставлять Украине информацию со спутников и свои территории для перелёта ракет.Не исключено, что по примеру Ирана Россия воспользуется своим правом и нанесет серьезные удары по тем объектам Запада, которые напрямую вовлечены в военную операцию против России, заявил эксперт.Подводя итог, Бабаков подчеркнул, что основа силы России — внутри страны. Такое поведение может позволить себе государство, которое по праву является сильным во всех отношениях. "А у нас сильный лидер и мощная армия, и мы должны сделать все, чтобы у нас наряду с этим стала крепкой и экономика", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Энергетические войны: Мировая нефтепереработка рекордно упала, поставки российского СПГ в Европу выросли" на сайте Украина.ру.

