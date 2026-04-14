https://ukraina.ru/20260414/energeticheskie-voyny-mirovaya-neftepererabotka-rekordno-upala-postavki-rossiyskogo-spg-v-evropu-1077864083.html

Энергетические войны: Мировая нефтепереработка рекордно упала, поставки российского СПГ в Европу выросли

По информации аналитического центра Bruegel, в марте 2026 года поставки российского СПГ в Европейский Союз достигли исторического максимума. Страны ЕС заплатили за него около 2,88 миллиарда евро.

2026-04-14T07:26

эксклюзив

сша

россия

иран

дональд трамп

клаудио дескальци

николай патрушев

brent

ес

опек

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075990699_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_4d483791384786d559aa1e826a83e8b5.jpg

Мировая нефтепереработка упала на рекордные 5 млн баррелей в суткиВ прошлом месяце глобальные объёмы нефтепереработки сократились почти на 5 млн баррелей в сутки (б/с) к уровню февраля, опустившись до 77,1 млн б/с. Это самое значимое падение мощностей НПЗ за шесть лет. При этом суточная добыча сырой нефти Организацией стран-экспортёров нефти (ОПЕК) в марте сократилась на 7,9 млн баррелей. Об этом говорится в ежемесячном докладе ОПЕК, обнародованном 13 апреля."Спад нефтепереработки объясняется значительным снижением загрузки мощностей к востоку от Суэца на фоне изменения маршрутов поставок нефти", – говорится в документе. В ОПЕК также указывают, что это усугубило и без того сократившиеся мощности заводов из-за сезонных ремонтных работ, пик которых традиционно приходится на апрель.В марте фактический уровень переработки оказался на 4,8 млн б/с ниже "нормального" значения. При этом геополитический фактор обеспечил снижение почти на 3,2 млн б/с, а сезонное техническое обслуживание – на 1,6 млн б/с.Одновременно выросла маржа переработки у НПЗ, отмечается в докладе. Эта ситуация привела к росту цен на продукцию, который опередил рост стоимости сырья, что повысило рентабельность переработки.Ежедневный объем добычи сырой нефти странами ОПЕК в марте под воздействием войны Израиля и США против Ирана сократился на 7,878 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем и снизился до 20,788 млн баррелей. В частности, Ирак снизил нефтедобычу на 2,56 млн б/с, Саудовская Аравия – на 2,31 млн б/с, ОАЭ – на 1,53 млн б/с, Кувейт – на 1,369 млн б/с.Иран, в сделке не участвующий вовсе, а также оставивший за собой возможность экспорта нефти благодаря контролю за Ормузским проливом, снизил нефтедобычу всего на 0,182 млн б/с. Входящая в ОПЕК Венесуэла добычу черного золота нарастила всего на 79 тысяч б/с, вопреки заявлениям Белого дома США о хорошей динамике венесуэльского производства. Впрочем, страна почти достигла 1 млн б/с, не добрав до этого уровня только 12 тысяч б/с.Участники сделки ОПЕК+ в марте снизили добычу нефти на 7,702 млн б/с к февралю. Совокупная нефтедобыча участников сделки упала до 35,055 млн б/с (против 42,757 млн б/с в феврале 2026 года). Бахрейн, не входящий в ОПЕК, но участвующий в сделке и тоже пострадавший из-за конфликта на Ближнем Востоке, снизил нефтедобычу на 78 тысяч б/с.При этом 13 апреля цены на нефть резко выросли после того, как президент США Дональд Трамп распорядился о блокаде Ормузского пролива. Утром в понедельник июньский фьючерс на нефть Brent подскочил на 6,9%, до $101,75 за баррель. WTI с поставкой в мае растет в цене на 7,4%, до $103,68 за баррель.Американский банк Morgan Stanley в своем апрельском прогнозе не изменил оценку стоимости нефти сорта Brent. По расчетам их экспертов, во втором квартале этого года средняя цена составит $110 за баррель, а в июле–сентябре опустится до $100. Ожидается, что к 2027 году баррель Brent станет дешевле – до $80.В апреле поставки через Ормузский пролив будут почти нулевыми, следует из базового сценария банка. Зато в мае и июне получится компенсировать 70% утраченных объемов. Полное возобновление транзита прогнозируется к октябрю. Специалисты Morgan Stanley прогнозируют, что из-за ударов Ирана по нефтяным объектам стран Персидского залива в 2026-м на мировом рынке возникнет нехватка топлива. Раньше они предполагали, что предложение заметно обгонит спрос.В свою очередь, другие аналитики пока рассматривают вариант, при котором угрозы Трампа могут снова не перерасти в реальные действия. Пока что новой эскалации боевых действий на Ближнем Востоке не произошло, отметил в интервью Bloomberg Гарфилд Рейнольдс из MLIV. Ситуация откатилась к состоянию до перемирия с одним исключением – теперь и иранскую нефть не выпустят из персидского залива, сказал Сол Кавоник из MST Marquee.Российский фрегат впервые сопроводил нефтяные танкеры через Ла-МаншФрегат Черноморского флота России "Адмирал Григорович" сопроводил два танкера с российской нефтью при прохождении через пролив Ла-Манш. Об этом 9 апреля сообщило британское издание The Telegraph.Согласно информации издания и данным сервисов отслеживания судов, караван судов в составе двух танкеров т.н. "теневого флота" в сопровождении фрегата "Адмирал Григорович" (бортовой номер 494) прошел вдоль южного побережья пролива Ла-Манш.Первое судно – нефтеналивной танкер-продуктовоз Universal (IMO 9384306, флаг РФ) дедвейтом 50923 т, ранее известный как SCF Ussuri и включенный в санкционные списки США, ЕС и Великобритании. По данным сервисов отслеживания судов, груз принял в порту Усть-Луга 31 марта, пункт назначения не указан (в 2025-м часто фиксировался в портах Какинада и Ченнай в Индии).Второе – танкер-продуктовоз Enigma (IMO 9333412, флаг Камеруна) дедвейтом 47187 т, ранее известный как SCF Yenisei и включенный в санкционные списки ЕС и Великобритании. По данным сервисов отслеживания судов, груз принял в порту Приморск 29 марта, пунктом назначения указан порт Мерсин в Турции с датой прибытия 19 апреля (в 2025-м фиксировался в порту Арика в Чили).Также издание сообщило, что 9 апреля ещё два танкера, попавших под санкции, Desert Kite под флагом Гамбии и Kousai под флагом Сьерра-Леоне, прошли через Ла-Манш в противоположном направлении.The Telegraph напомнило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер 25 марта 2026 года дал полномочия ВМС захватывать в территориальных водах Соединенного Королевства суда, которые Великобритания считает принадлежащими к т.н. "российскому теневому флоту". Несмотря на это через Ла-Манш прошли десятки связанных с Россией судов, и Великобритании пока не удалось захватить ни одного из них. В связи с этим издание раскритиковало действия правительства, напоминая, что президент США Дональд Трамп открыто насмехался над ВМС Великобритании и называл британские авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales старыми "игрушками".Помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев заявил в интервью "Российской газете", опубликованном 13 апреля: "Учитывая, что Лондон предпочитает трактовать международное право в свою пользу, на прошлой неделе сопровождение танкеров с российской нефтью через Ла-Манш осуществил фрегат Черноморского флота". "В случае необходимости будут проводиться и иные мероприятия по обеспечению безопасности судоходства и защите национальных интересов в международных водах", – добавил Патрушев.Евросоюзу предлагают отложить запрет на импорт российского СПГГлавный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци 13 апреля выступил за приостановку запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, который должен вступить в силу в Европейском Союзе с 1 января 2027 года."На мой взгляд, ситуацию с газом необходимо пересмотреть. Иначе кто будет производить эти дополнительные 20 млрд кубометров из России? Электростанции работают на газе, не на возобновляемых источниках энергии и не на атомной энергии, которой Италия лишена. Нам нужно время на переход, и пока нам нужен газ", – заявил он на мероприятии в политической школе партии "Лига". По словам Дескальци, в условиях кризиса Европе нужно пойти на чрезвычайные меры.Он считает, что такие меры необходимы на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Война Израиля и США против Ирана и ситуация с Ормузским проливом стали самыми значительными событиями за последние 40 лет с точки зрения падения поставок, заявил Дескальци.Как известно, в середине января этого года Европарламент большинством голосов одобрил закон о поэтапном отказе Евросоюза от импорта российского газа. В конце того же месяца Совет ЕС согласовал запрет на поставки СПГ из России с 1 января 2027 года. Кроме того, согласно регламенту, Евросоюз откажется от трубопроводного российского газа с 30 сентября 2027 года.Еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен заявлял, что Евросоюз не будет пересматривать решение по отказу от российского СПГ. По его словам, блок собирается опираться на поставки США и других партнеров. Также он признал, что из-за войны в Иране Европе стоит готовиться к затяжному "энергетическому шоку". ЕС рассматривает в качестве меры введение нормирования расхода топлива и высвобождение дополнительных объемов нефти из стратегических резервов.При этом Евросоюз в первом квартале увеличил импорт российского СПГ, написало 10 апреля британское издание TheFinancial Times со ссылкой на данные компании Kpler. В частности, импорт с крупного проекта "Ямал СПГ" достиг 5 млн т в первом квартале, рост составил 17% год к году. Это произошло на фоне сокращения поставок, вызванного кризисом на Ближнем Востоке, пояснило издание.При этом на страны ЕС пришлось до 97% экспорта проекта, что свидетельствует о перераспределении потоков в пользу европейского направления. Всего за отчетный период было зафиксировано 71 отгрузка, из которых 69 направлены в Европу, причем значительная часть поставок пришлась на март – период наиболее острого дефицита предложения на рынке. По информации аналитического центра Bruegel, в марте 2026 года поставки российского СПГ в ЕС вообще достигли исторического максимума. Страны ЕС заплатили около €2,88 млрд за СПГ из России, уточнили в компании Urgewald.На фоне разочарования в перспективах переговоров, угроз США о морской блокаде Ирана и предупреждения об ответных действиях, газовые котировки в Европе вновь стремятся к $600 за 1000 м3. Майские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures 13 апреля торговались на уровне €47,795 за МВт·ч ($592,3 за 1000 м3), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 9,53%.Кроме этого, европейские домохозяйства столкнутся с увеличением годовых счетов за электроэнергию примерно на €1900, показало исследование Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC). Согласно данным организации, средний счет за электричество для домохозяйств в странах ЕС вырастет с €3792 до €5688, что составит около 12% от их годовых расходов. Причиной роста цен стал резкий скачок стоимости нефти и газа, которые с начала войны Израиля и США против Ирана подорожали на 50%.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

