"Мир находится в ситуации выбора и анализа": Бабаков о последствиях кризиса на Ближнем Востоке

Последствия ударов по Ирану распространяются не только на углеводороды, но и на удобрения и сельское хозяйство, при этом многие факторы ещё не проявились. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы РФ, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков

2026-04-20T14:34

Журналист в своём вопросе о линии поведения Москвы указал на неоднозначные последствия ближневосточного кризиса. Отвечая на это, вице-спикер указал на масштаб последствий, которые уже выходят за рамки очевидного. Затем, комментируя ту часть вопроса, где журналист сказала, что "нельзя исключать непредсказуемый ядерный фактор", он предупредил, что это ещё не все последствия. "Уверен, много других факторов сегодня еще не до конца проявились", — пояснил парламентарий.Возвращаясь к главной теме вопроса журналиста — в каком состоянии сейчас находится мир и какую линию изберет Москва, — депутат подчеркнул неопределённость. "Таким образом, мир сегодня находится в ситуации анализа и выбора, и, уверен, скорейшей реакции на происходящее и последствия", — заявил Бабаков.Продолжая отвечать на тот же вопрос журналиста об экономических последствиях кризиса, он отметил важный сигнал для всех стран. "Это, кстати, сигнал всем странам, что экономическая сфера и последствия на нее — это уже не завтрашний, а сегодняшний день", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.Также актуальное интервью по теме "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.

