"Мир находится в ситуации выбора и анализа": Бабаков о последствиях кризиса на Ближнем Востоке - 20.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260420/mir-nakhoditsya-v-situatsii-vybora-i-analiza-babakov-o-posledstviyakh-krizisa-na-blizhnem-vostoke-1078091531.html
"Мир находится в ситуации выбора и анализа": Бабаков о последствиях кризиса на Ближнем Востоке
Последствия ударов по Ирану распространяются не только на углеводороды, но и на удобрения и сельское хозяйство, при этом многие факторы ещё не проявились. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы РФ, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
новости
россия
иран
москва
украина.ру
госдума
экономика
кризис
израиль
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182900_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_13be8d98c6d98036cc4ada453185a18e.jpg
россия
иран
москва
израиль
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182900_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_11f72497a5559bbbdc90af9cd49a458a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Мир находится в ситуации выбора и анализа": Бабаков о последствиях кризиса на Ближнем Востоке

© REUTERS / Dado Ruvic
- РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Читать в
ДзенTelegram
Последствия ударов по Ирану распространяются не только на углеводороды, но и на удобрения и сельское хозяйство, при этом многие факторы ещё не проявились. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы РФ, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
Журналист в своём вопросе о линии поведения Москвы указал на неоднозначные последствия ближневосточного кризиса. Отвечая на это, вице-спикер указал на масштаб последствий, которые уже выходят за рамки очевидного.
"Даже на фоне осуждения поступка Израиля и Америки против Ирана мы видим, как расползаются последствия, которые касаются не только углеводородов, а выходят на тему и удобрений, и в целом сельского хозяйства", — заявил Бабаков.
Затем, комментируя ту часть вопроса, где журналист сказала, что "нельзя исключать непредсказуемый ядерный фактор", он предупредил, что это ещё не все последствия. "Уверен, много других факторов сегодня еще не до конца проявились", — пояснил парламентарий.
Возвращаясь к главной теме вопроса журналиста — в каком состоянии сейчас находится мир и какую линию изберет Москва, — депутат подчеркнул неопределённость. "Таким образом, мир сегодня находится в ситуации анализа и выбора, и, уверен, скорейшей реакции на происходящее и последствия", — заявил Бабаков.
Продолжая отвечать на тот же вопрос журналиста об экономических последствиях кризиса, он отметил важный сигнал для всех стран. "Это, кстати, сигнал всем странам, что экономическая сфера и последствия на нее — это уже не завтрашний, а сегодняшний день", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.
Также актуальное интервью по теме "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
