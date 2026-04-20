Демонтировать "феодально-олигархическую систему". Болгары устали от прозападных коррупционеров

Коалиция "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет бывший президент этой страны Румен Радев, одержала убедительную победу на досрочных парламентских выборах. По итогам подсчета 98% голосов избирателей "прогрессисты" получают 44,6% поддержки

2026-04-20T14:10

А это даже больше, чем давали им предварительные данные экзитполов, согласно которым за "Прогрессивную Болгарию" проголосовали около 39% болгар.Таким образом, Румен Радев уверенно опередил своих ближайших соперников. Праволиберальная коалиция "Граждане за европейское развитие Болгарии" – "Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС) получает 13,3% голосов избирателей. А еще одна либеральная коалиция, ориентированная на Вашингтон и Брюссель – "Продолжаем перемены" – "Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) – взяла в итоге около 12,7%.Болгары решительно отказали в доверии прозападным политикам, которые определяли политический курс этого балканского государства как минимум с 2009 года – с того момента, когда основатель партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов впервые занял пост премьер-министра страны. Именно этот человек, олицетворяющий собой многолетний политический курс болгарского руководства, являлся главным идеологическим соперником Радева. И его поражение предвещает наступление значимых перемен.Биография Борисова наглядно показывает, на кого опирались в Восточной Европе представители коллективного Запада.Этот потомственный пожарный и владелец частной охранной структуры пришел в политику в качестве сторонника бывшего болгарского царя Симеона Второго, который вернулся на родину и стал в 2001 году премьер-министром Болгарии – втянув ее в военный блок НАТО. Симеон Саксен-Кобург-Готский провел большую часть жизни в Испании, где он получил убежище во времена диктаторского режима Франсиско Франко, и стал богатым землевладельцем. А его политические взгляды представляли собой микс радикального либерализма и национализма.Бойко Борисов придерживался похожих идейных взглядов. Он строил свою карьеру на идеологии европоцентризма и правого популизма. Другими словами, премьер-министр обещал согражданам создать великую и процветающую Болгарию, но строго придерживался политической линии брюссельского руководства, которое меньше всего на свете переживало о проблемах простых болгар.Во время своего первого премьерского срока Борисов назначил на пост вице-премьера и министра финансов радикального либерального экономиста Симеона Дянкова. Этот гарвардский профессор, сотрудник Всемирного банка и гражданин Соединенных Штатов Америки развернул шоковые рыночные реформы. При этом болгарские национал-либералы саботировали планы строительства "Южного потока" и не давали возможности достроить атомную электростанцию "Белене", предпочитая сотрудничать в мирной атомной сфере не с россиянами, а с американской корпорацией Westinghouse."Проевропейское" правительство отказалось от дешевых энергетических ресурсов под давлением США и ЕС, после чего соратники Борисова резко повысили цены на электричество и коммуналку. Цифры в платежках зачастую превышали размеры зарплат и пенсий. Отчаявшиеся люди уезжали за границу, совершали акты самосожжения, а страну охватили массовые уличные протесты. Причем их участники ласково называли министров "янычарами", констатируя тот факт, что балканская страна находится под фактическим управлением из Брюсселя.Премьер ушел в отставку, но уже вскоре снова возглавил болгарское правительство, а затем пришел к власти третий раз – в 2017 году. К тому времени Борисова обвиняли в тотальной коррупции и сотрудничестве с организованной преступностью. О его связях с мафией сообщал посол США в Софии Джон Байерли, информация которого попала в общий доступ благодаря Wikileaks. А американское издание Congressional Quarterly без обиняков написало: "самый влиятельный политик в Болгарии, новейший союзник Вашингтона в глобальной войне с терроризмом, является близким соратником известных мафиози"."Он установил феодальную структуру, в которой является боссом, со своими лейтенантами вокруг него и местными главарями, некоторые из которых имеют судимости. Их цель – извлекать личную выгоду из государственных средств", – рассказывал о деятельности Бойко Борисова политолог Евгений Дайнов.Болгарского премьера уличили в ксенофобии и социальном расизме. Выступая перед американской аудиторией в Чикаго, Борисов публично назвал турок, цыган и пенсионеров "плохим человеческим материалом". Вице-президент Партии европейских социалистов Ян Маринус Вирсма заявил, что Борисов "пересек невидимую черту между правым популизмом и экстремизмом". Но Запад прощал одиозному болгарскому лидеру абсолютно все грехи. Потому что европейские и американские чиновники видели в нем своего послушного и преданного вассала.Главный болгарский западник потерял свой пост только по итогам очередной волны общенациональных демонстраций. Это произошло после публикации скандального фотоснимка из правительственной резиденции "Секвойя". На нем можно было видеть полуголого Борисова, спящего возле тумбочки с купюрами в 500 евро, золотыми слитками и пистолетом. Премьер-министр назвал это фото "фальсификацией КГБ", обвинив в ней Румена Радева, занимавшего в то время пост президента Болгарии. Однако уставшие от хронического воровства болгары не хотели больше терпеть опостылевшее правительство. Борисов ушел в отставку, а спустя некоторое время его даже задержала на время полиция в рамках расследования очередного коррупционного дела.Тем не менее Борисов избежал тюрьмы и вернулся в политику, оказывая огромное влияние на правительство. Его политсила – "Граждане за европейское развитие Болгарии" – организовала неформальный союз с прозападной партией "Продолжаем перемены", и в последующие годы страна следовала все тем же прежним прозападным курсом, вызывавшим у ее жителей всеобщее недовольство.Премьер-министр от ПП, гражданин Канады Кирил Петков – еще один неолиберал с гарвардским дипломом – также проводил в Болгарии антисоциальную политику, предпочитая тратить деньги на поддержку киевского режима. А президент Радев, вступивший в перепалку с Владимиром Зеленским, наоборот, снискал у граждан репутацию политика, способного защищать народные интересы.Радев шел на выборы в расчете на широкую поддержку со стороны избирателей. Он пообещал демонтировать олигархическую систему, управлявшую страной в течение многих лет. Результаты голосования показали, что этот лозунг отвечает чаяниям большинства болгар. Сейчас все зависит от того, с кем будет сформирована новая правительственная коалиция. И если "Прогрессивная Болгария" договорится о поддержке социалистов, которые получат в новом парламенте около десяти кресел, это развяжет Радеву руки, позволяя осуществить важные политические реформы.Будущий премьер не является "пророссийским" – вопреки тому, что пишет про него сейчас мейнстримная европейская пресса. Однако он однозначно будет стараться избавиться от назойливой опеки Брюсселя, чтобы проводить более независимый курс во внутренней и внешней политике. А Болгария может прекратить финансовую и военную поддержку Киева, направив деньги на поддержку своего населения.

https://ukraina.ru/20260419/odnogo-orbana-v-es-mozhet-smenit-drugoy---takoy-zhe-protivnik-ukrainy-bryussel-napryagsya-1078020144.html

