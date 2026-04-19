Западная Украина за минувшую неделю: король Швеции во Львове и католическая экспансия в Галичине

Король Швеции Карл XVI Густав во второй раз приехал во Львов. А первым шведским монархом, побывавшим в этом городе, стал Карл XII – его войска в 1704 году взяли Львов штурмом и разграбили его

2026-04-19T09:09

Король Швеции в третий раз в истории прибыл во Львов. На этот раз без войскаУтром 17 апреля жители Львова поняли, что в городе ожидаются высокие гости – полиция перекрыла центральную часть города и ограничила движение транспорта. Через несколько часов местные сайты со ссылкой на шведские СМИ сообщили, что во Львов приехал 80-летний король Швеции Карл XVI Густав, которого принимает Владимир Зеленский. На сайте президента Украины эта информация появилась позже.Вместе с монархом на Украину прибыла министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард. А вот её украинского коллеги Андрея Сибиги во Львове не оказалось – он в это время участвовал в Анаталийском дипломатическом форуме в Турции.Несмотря на присутствие шведской правительственной делегации, никаких документов во Львове не подписывали – визит имел исключительно пиар-направление и был призван подтвердить тезис киевской пропаганды ‟вся Европа поддерживает Украину". Собственно, об этом целый день говорил киевский лидер, благодаря шведского монарха.В частности, во время общения с журналистами Зеленский заявил, что Швеция является одним из пяти крупнейших донаторов поддержки Вооруженных сил Украины. "Только на 2026 год Швеция выделила четыре миллиарда евро. Это очень большая поддержка для нас, нашей защиты, для устойчивости ВСУ. Мы благодарны за это всей команде, безусловно, мы очень благодарны народу Швеции", – сказал Зеленский."Мы также благодарны за новую программу ‟Усиление защиты нашего неба" для нашего будущего современного воздушного флота из самолетов ‟Грипен" шведского производства", – добавил он и выразил надежду, что обучение украинских пилотов на шведских самолётах может стартовать уже в этом году.При этом ‟отчёт" за выделенные скандинавской страной средства выглядел своеобразно. Сначала делегация из Швеции вместе с Зеленским и руководством Львова и области возложила венки на поле Почетных захоронений в память о павших бойцах. Затем король со свитой посетили центр реабилитации Superhumans, где встретились с проходящими восстановление украинскими военными. Бойцы на протезах не только благодарили высоких гостей, но и устроили для них небольшой концерт прямо в холле реабилитационного центра. Логичный вопрос – стоит ли Швеции продолжать выделять деньги на увеличение числа могил и инвалидов? – у короля, очевидно, не возникал. Он радостно аплодировал выступающим.После этого в историческом дворце князей Потоцких, ныне резиденции президента Украины, состоялись переговоры Зеленского и Карла XVI Густава. На них вопроса сроков начала обучения украинских пилотов на шведских самолетах уже не возникало, зато лидер киевского режима нашел способ попросить у Стокгольма дополнительные средства.‟По сумме финансовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины Швеция является второй в Европе", – заявил Зеленский и добавил, что Украина уже готовится к следующей зиме, поэтому будет благодарна за дальнейшую помощь со стороны Швеции. В ответ король подчеркнул, что Украина – это страна, очень важная для Европы, и поддержка украинцев среди шведского общества очень сильна, но никаких конкретных обещаний не дал.Зеленский несколько раз подчеркивал, что король Швеции приехал на Украину во второй раз за время ее независимости и впервые с начала российской СВО. Первый раз Карл XVI Густав был во Львове ещё на Евро-2012 – тогда он приехал в качестве болельщика, чтобы поддержать футбольную сборную Швеции, база которой находилась во Львове. Судя по всему, король тогда не имел особого времени на осмотр Львова – как сообщил 17 апреля мэр города Андрей Садовой, во время прогулки по центру города король Карл XVI Густав сказал: ‟Я "гуглил" о вашем городе – он очень красивый".Следует отметить, что первым королем Швеции, попавшим во Львов, был Карл XII. Это произошло во время Великой Северной войны. 7 сентября 1704 года шведские войска за несколько часов штурмом взяли Львов, потеряв лишь несколько десятков воинов. Шведы захватили городскую казну и разграбили город. Правда, вряд ли Зеленский упоминал об этом во время переговоров с Карлом XVI.Завершился суд над ‟калушскими повстанцами", штурмовавшими помещение ТЦККалушский горрайонный суд 15 апреля вынес финальный приговор по громкому делу о штурме одного из помещений районного ТЦК, произошедшем в сентябре прошлого года. Последний из группы мужчин, напавших на военных и крушивших помещение пункта сбора, проведёт за решеткой один год и шесть месяцев. Примечательно, что об аресте группы нападавших публично не сообщали, а информация о суде над ними появилась только после вынесения приговоров.Как говорится в тексте последнего приговора, нападавшие сначала насильно вытащили на улицу и повалили на землю солдата из группы охраны ТЦК. Пока двое держали военного, третий подельник бил его кулаками и ногами в лицо и туловище. После того как солдату удалось вырваться, группа начала выбивать дверь ногами и разбивать окна камнями. Прорвавшись внутрь, они напали на ещё одного военнослужащего и нанесли ему удары в голову.Из-за нападения работа пункта сбора ТЦК была полностью парализована. Мобилизованные разбежались из-за угрозы жизни и не ознакомились с приказами о призыве, а офицеры не смогли отправить команды в воинские части. Суд установил, что ‟такие действия создали реальные препятствия и существенно усложнили выполнение военными их обязанностей в особый период".Последний обвиняемый пошёл на соглашение о признании вины и добровольно перечислил на нужды Вооруженных сил Украины 100 тысяч гривен. Кроме заключения на один год и шесть месяцев, он ещё должен оплатить более 19 тысяч гривен за судебные экспертизы.Ранее реальные сроки заключения получили и два других ‟калушских повстанца". Одному из них суд назначил минимальное наказание – один год за решеткой, поскольку мужчина ‟дал показания на других соучастников совершенного уголовного правонарушения". Во время судебного заседания осужденный подтвердил, что ‟искренне раскаивается в содеянном и желает исправить ситуацию". Кроме тюремного срока, мужчина возместил 31 333 гривны за разбитое имущество и добровольно перечислил 200 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины. А вот третий нападающий каяться не захотел, и его приговорили к четырем годам лишения свободы за нанесение тяжелых травм солдату и попытку побега из-под стражи.Местные СМИ отмечают, что хотя Прикарпатье не является лидером по нападениям на сотрудников и здания ТЦК (с февраля 2022 года в области таких было 22), однако штурм одного из помещений Калушского ТЦК с освобождением мобилизованных является уникальным случаем для всей Украины. Похожая ситуация и во Львовской области: здесь зафиксировано 37 нападений на сотрудников ТЦК, однако два из них закончились смертями ‟бусификаторов".Лидером же по нападениям на сотрудников ТЦК в регионе является Волынская область – здесь зафиксировано 39 таких случаев. В остальных областях Западной Украины статистика атак против "людоловов" выглядит так: Хмельницкая область – 30 случаев, Ровенская – 29, Тернопольская – 17, Закарпатская – 16, Черновицкая – 15.Католики берутся за усиление своего влияния в ГаличинеЧерез Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области пройдет новый паломнический маршрут. Он в будущем может стать частью Пути Святого Иакова (Camino de Santiago) – дороги в испанский город Сантьяго-де-Компостела, который является третьей по значению святыней католицизма, уступая лишь Иерусалиму и Риму. Хотя формально украинским маршрутом занимаются структуры местной власти, однако очевидно, что за этим проектом стоит прозелитизм (обращением новых прихожан в свою церковь на канонической территории другой церкви) Римско-католической церкви (РКЦ) на Украине.Как сообщил 15 апреля Чортковский городской совет, Camino Ruteno – новый пешеходный паломнический маршрут, аналог испанского, который должен восстановить исторические пути Галиции и Подолья, соединить регион с европейской сетью Пути Святого Иакова. "Он берёт свое начало в Чорткове и ведёт паломников через настоящие места силы нашего края в величественный Львов – через Ивано-Франковщину", – говорится в сообщении.Как уточнили в Государственном агентстве развития туризма, новый маршрут проляжет по территории Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей, соединив княжеские города Русского Королевства (Чортков, Галич, Звенигород и Львов) с финальной точкой на украинско-польской границе в Шегинях. Общая протяженность маршрута составит около 460 км, из них Camino Ruteno – около 355 км.Следует отметить, что паломнический маршрут Львов — Шегини разведали и промаркировали еще в 2015 году, но тогда он получил название Via Regia (это название средневековой дороги, соединяющей Восток и Запад Европы). Похоже, в то время РКЦ ещё соблюдала неформальное соглашение с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ) и не занималась прозелитизмом на территории Галичины, которая является оплотом УГКЦ.При этом в 2021 году католики при поддержке Винницкого городского совета запустили паломнический маршрут Camino Podolico – от Винницы через город Бар до Каменец-Подольского. Хотя формально это сугубо туристический проект, однако ‟паспорт паломника" можно получить только в костёле Пресвятой Девы Марии Ангельской в ​​Виннице, и большинство штампов в нём нужно ставить в католических храмах или связанных с ними организациях. А в 2024 году этот маршрут ‟перешёл Збруч" и был продлен до села Пановцы в Тернопольской области, где действует построенный в 1853 году храм Святого Иакова, принадлежащий УГКЦ.Судя по всему, эксперимент был признан удачным, и теперь католический паломнический путь будет запущен по территории трёх галицких областей. Очевидно, что продление Camino Ruteno от Чорткова до Пановцев, то есть создание сплошного маршрута от Винницы до границы с Польшей, является сугубо техническим вопросом.Для сертификации в Ватикане украинского отрезка Camino de Santiago нужно подать документальные подтверждения того, что когда-то паломники уже ходили по этому пути в Сантьяго-де-Компостела. Фактически с этим проблем нет – в могилах на территории княжеских городов Королевства Русского обнаружили 8 раковин, с которыми хоронили паломников, прошедших Путь Святого Иакова. Но информированные комментаторы прогнозируют, что попытка Львовской митрополии РКЦ взять этот паломнический маршрут под свой контроль может вызвать очередной конфликт между ‟настоящими католиками" и греко-католиками.О событиях культуры на Украине - в материале Гендерный "зайчик" в Киеве и "Русский Челси" в Москве. События культуры.

Олег Хавич

