Гендерный "зайчик" в Киеве и "Русский Челси" в Москве. События культуры - 18.04.2026 Украина.ру

На этой неделе рецензируем два кинофестиваля- украинский "Sunny Banny" и российский Московский кинофестиваль. Тут, как в ироничной поговорке: два мира - два кефира.

2026-04-18T08:03

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Если в российской киноповестке, в основном, представлены фильмы о Великой Отечественной войне, СВО и российских сражениях 1812 года, то украинцы сосредоточились на демонстрациях однополой любви в окопах, в школах, и даже в доме престарелых. К слову, и в киевской и в московской программе представлены фильмы немецких режиссеров. Но, как говорится, есть нюанс. Вот об этих нюансах и поговорим сегодня."Ангелы Ладоги", "Отец" и "Приграничье": на Московском фестивале покажут фильмы о ВОВ и СВОВ этом году XLVIII Московский международный кинофестиваль представит около 200 картин. География ММКФ охватывает 43 страны, а лидерами по числу заявленных фильмов стали Россия, Китай, Республика Корея, Индия, Италия, Турция. Вот вам и "международная изоляция"! Кстати, программный директор фестиваля Иван Кудрявцев особо подчеркнул, что на московском киносмотре представлены 16 "недружественных" стран. Организаторы специально делают на этом акцент, чтобы показать, во-первых, в какой сложной геополитической обстановке приходится работать режиссерам и артистам последние четыре года. А во-вторых, продемонстрировать, что Россия видит современное кино вне политики, а фестиваль не признает внешние ограничения.Старт мероприятию дал фильм "Ангелы Ладоги" (2026) российского режиссера Александра Котта. Эта военная картина открывает малоизвестную страницу блокады Ленинграда о начале зимы 1941 года. Отряду молодых спортсменов предстоит переправить по тонкому льду Ладожского озера боеприпасы, но операция превращается в миссию по спасению сирот, которых не успели эвакуировать. Cобственно говоря, эта лента и предопределила лицо ММКФ - патриотическое и историческое. На фестивале зритель увидит два десятка мировых премьер, среди них - две российские. Это фильм "Выготский" - о советском психологе, основателе авангардной футуристической науки о "новом человеке" коммунистического будущего и новой психологической теории сознания. Но это не просто биографическая работа, а попытка переосмыслить целый пласт советской интеллектуальной традиции, который долгое время находился в тени или подвергался упрощенной критике. Вторая отечественная картина - военная драма Павла Иванова "Отец", о сибирском охотнике, отправляющемся добровольно на Великую Отечественную, после того как на фронте без вести пропал его сын. В конкурс "Русские премьеры" попали фильмы "Другой мир" Николая Коваленко, "Красный призрак 1812" Андрея Богатырева, "На краю света" Эдуарда Новикова. А вот в документальном состязании участвуют целых четыре российские премьеры, среди которых особо следует выделить "Приграничье" Владислава Руткова, рассказывающее о боевых действиях в Курской области в 2024 году. Привлечет внимание зрителя и российско-британская картина "Русский Челси" Ивана Калашникова об именитой футбольной команде периода Романа Абрамовича. Но как бы не уверяли создатели фильма, что это кино о новой вехе в истории мирового футбола, всем очевидно - авторы просто воспели бывшего "хозяина Чукотки" за частные деньги. Чьи- нетрудно догадаться. Зачем? Это большой вопрос. По одной из версий, Абрамович хочет вернуться в большую российскую политику, по другой - перекрыть негатив от эпизода с участием в переговорах об освобождении "азовцев" в 2022 году. Но, в любом случае, впервые в российском кинематографе бизнесмен масштаба Абрамовича заказывает фильм про самого себя и продвигает его на международной киноарене. Кстати, "Русский Челси" уже сравнивают с украинским автобиографическим сериалом "Слуга народа", сделавшим из "Голобородько" президента.Внеконкурсные программы 48-го ММКФ тоже получились очень разными, пополнившись новыми секциями "Апокалипсис сегодня" и "Корни", которые задают сразу две линии интерпретации: через ощущение кризиса и через обращение к истокам. При этом весьма показательно (и скорей всего, неслучайно) в одной программе соседствуют "Банда аутсайдеров" Жан-Люка Годара (Франция, 1964) и "Планета бурь" Павла Клушанцева (СССР, 1962) На первый взгляд, два несопоставимых мира: французская "гангстерская" романтика новой волны и советская научная фантастика о покорении Венеры. Но в логике фестиваля это не противопоставление, а сопоставление двух разных моделей воображения будущего и человека. Французская линия - это индивидуализм и эстетизация маргинальности. Советская - технологический оптимизм и вера в научное освоение мира.Ну, а фильмом закрытия ММКФ станет "Берлинский герой": последняя работа немецкого режиссера Вольфганга Беккера, известного россиянам по картине "Гуд бай, Ленин!". Беккер скончался два года назад и премьера картины о том, как владелец убыточного видеосалона Михаэль Хартунг неожиданно становится знаменитостью, выступает в Бундестаге и участвует в ток-шоу после того, как его ошибочно обвиняют в организации исторического побега из ГДР, уже идет без него. Такая себе трагикомедия с глубоким подтекстом: главный герой вынужден лгать, чтобы сохранить популярность и уважение близких, но это постепенно разрушает его жизнь. Фильм уже оценили в Германии и в Австрии, но и российский зритель, наверняка, проникнется историей о том, как люди примеряют на себя чужие роли и что из этого может выйти.Украинского зрителя заставляют смотреть гей-киноНо если на ММКФ обсуждают и демонстрируют фильмы разной "широты и глубины", то на Украине в эти дни зрителям предлагают лгбт*-шное кино. В столице в четвертый раз проходит фестиваль квир-кино Sunny Bunny (Солнечный зайчик). В нем принимают участие международные и украинские фильмы на ЛГБТ*КИА+ тематику, которые озвучивают "актуальные" темы в глобальном и национальном контекстах, представляют квир-сообщество и являются его рупором в художественном и политическом измерениях. Причем, война и обстрелы никого не останавливают, как и слабые общественные протесты против навязывания такой повесточки - двери кинотеатра охраняют усиленные наряды полиции. А организаторы на голубом глазу уверяют, что "Солнечный зайчик" является символом открытия, а не сексуальных извращений, которые впаривает Запад украинцам, как норму.А самое потрясное в этом ЛГБТ*-киноклубе то, что устроители мероприятия раздают бесплатные абонементы всем военнослужащим, приглашая их проникнуться идеями отрицания пола и гендера. Самое то в окопах, согласитесь. Защитники Украины в этом году смогут насладиться такими фильмами, как "Воспитание Джейн Камминг", основанном на истории любви двух шотландских учительниц- лесбиянок в далеком 1810 году. "Это драма о предрассудках, выживании и смелости отстаивать свою правду", - пафосно лгут инициаторы - небинарщики. И предлагают тем, кто не впечатлился лесбийской трагедией, посмотреть фильм испанских режиссеров Айтора Арреги и Хосе Мари Гоэнаги "Маспаломас" о пожилом гее Висенте, который ушел из семьи, и следующую четверть века счастливо прожил с партнером в Маспаломасе. После инсульта, по воле дочери, он оказывается в доме престарелых. Решив не афишировать свою ориентацию, мужчина шаг за шагом теряет с трудом завоеванную cексуальную свободу, и снова прячется в шкаф традиционных - о ужас - ценностей. Кстати, эта лента собрала все возможные призы на кинофестивале в Сан-Себастьяне, который входит в "большую пятерку" важнейших кинофорумов мира. Вот приобщить к такой мировой "культуре" пытаются и украинцев. Например, через фильмы о квир-персонах, которые решили объединиться, чтобы организовать благотворительное дрэг-шоу в поддержку Украины и ВСУ. Может, потому украинская армия сегодня и находится в таком состоянии нестояния, что ее поддерживают, в том числе, с киноэкранов, борцы за права нацменьшинств? Но основатель "Sunny Bunny" Богдан Жук по этому поводу не парится. Наоборот, уверяет, что квирность дает шанс на спасение, и мечтает получить государственную бюджетную поддержку для своего мероприятия. Он уже рассказал, что во времена руководства Госкино Филлипом Ильенко (сын советского режиссера, член радикальной партии "Свобода") ЛГБТ*-режиссерам кое-что перепадало из госказны, но пока что Украина не спешит давать деньги на продвижение квир-искусства. Возможно, пиар-ас Зеленcкий просто испытывает ревность к конкурентам по кинорынку? Звучит смешно, но походу грустно от того, что Украина практически не снимает собственное кино (не считая пропагандистских агиток за деньги внешних спонсоров). Вместо него украинское творческое пространство заполняет западный продукт: кто платит, тот и заказывает музыку. Ну и фильмы тоже…*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

Елена Кирюшкина

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

