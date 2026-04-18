Константиновка откроет выход на Краматорск: аналитик о перспективах весенней кампании

Константиновка откроет выход на Краматорск: аналитик о перспективах весенней кампании - 18.04.2026 Украина.ру

Константиновка откроет выход на Краматорск: аналитик о перспективах весенней кампании

Взятие Константиновки обеспечит выход на Краматорск, но это сложная задача. Изолировать район боев пока не удается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-04-18T05:00

2026-04-18T05:00

2026-04-18T05:00

В беседе с журналистом Кнутов оценил перспективы весенней кампании. По его оценке, дожать ВСУ в Константиновке в период весенней кампании — это желательный сценарий, потому что Константиновка обеспечит выход на Краматорск. "Но учитывая продолжительность боевых действий, это сложная задача. Есть надежда, что "зеленка" позволит нам действовать большим количеством войск, привлекая больше сил для продвижения", — отметил эксперт.Кнутов добавил, что в городской черте российские войска действуют независимо от времени года, но изолировать район боевых действий пока не удается."Без систем, которые позволят определять местоположение операторов БПЛА, сложно рассчитывать на быстрое продвижение. Поэтому задача нашего ВПК — это разработка систем пеленгации, которые могли бы располагаться на двух-трех дронах и вычислять расположение расчетов противника", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.

константиновка

украина

новости, константиновка, украина, юрий кнутов, украина.ру, всу, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, спецоперация, главные новости, главное, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво