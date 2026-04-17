Иран готов передать США обогащенный уран - Трамп
Иран готов передать США обогащенный уран - Трамп

10:57 17.04.2026
 
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран готов передать Штатам обогащенный уран, передает газета Washington Post
"У Ирана нет ядерного оружия, и они согласились на это... Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землей из-за ударов, которые мы нанесли при помощи бомбардировщиков B-2", - заверил американский лидер.
Как отмечает издание, Трамп использует термин "ядерная пыль", имея в виду высоко обогащенный уран.
В феврале США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели.
Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Подробнее о конфликте - в материале Иран и Пакистан обсудили, что им делать с Трампом на сайте Украина.ру.
