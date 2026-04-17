https://ukraina.ru/20260417/iran-gotov-peredat-ssha-obogaschennyy-uran---tramp-1078003166.html

Иран готов передать США обогащенный уран - Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран готов передать Штатам обогащенный уран, передает газета Washington Post

2026-04-17T10:57

новости

иран

сша

израиль

дональд трамп

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/02/1077441710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aa1030a2c0e608930353375b736f0707.jpg

"У Ирана нет ядерного оружия, и они согласились на это... Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землей из-за ударов, которые мы нанесли при помощи бомбардировщиков B-2", - заверил американский лидер. Как отмечает издание, Трамп использует термин "ядерная пыль", имея в виду высоко обогащенный уран.В феврале США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.Подробнее о конфликте - в материале Иран и Пакистан обсудили, что им делать с Трампом на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

