Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260417/frantsuzam-prodayut-kupony-na-benzin---kriminalitet-nazhivaetsya-1078011094.html
Мошенники продают купоны на покупку топлива на АЗС. Об этом предупреждает пресса Франции
2026-04-17T13:57
новости
франция
россия
сша
топливо
энергетический кризис
ес
криминал
мошенники
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077561920_0:0:1252:705_1920x0_80_0_0_8aaec377526349529ae23d4f85fc1780.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077561920_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_74c4e921e184a0ce2039f177bb5e7e4c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости, Франция, Россия, США, топливо, энергетический кризис, ЕС, криминал, мошенники, мошенничество

Французам продают купоны на бензин - криминалитет наживается

13:57 17.04.2026
 
© Фото : Philippe HuguenСотрудники жандармерии и полиции во Франции
Сотрудники жандармерии и полиции во Франции
© Фото : Philippe Huguen
Читать в
ДзенTelegram
Мошенники продают купоны на покупку топлива на АЗС. Об этом предупреждает пресса Франции
"Топливо: остерегайтесь поддельных купонов, распространяемых в WhatsApp", - под таким заголовком французская газета lefigaro.fr опубликовала статью об очередной мошеннической схеме.
Издание отметило, что "резкий рост цен на топливо вдохновляет мошенников" и новая "мошенническая схема обещает топливные ваучеры на сумму 250 евро, действительные в магазинах сети E.Leclerc, в условиях роста цен на топливо".
При этом многие французы всё ещё надеются на масштабные меры поддержки со стороны правительства. Именно им и отправляют заманчивые предложения торговцы поддельными купонами.
"Предложение заманчивое, но мошенническое", - сказано в публикации.
Переход по ссылке на покупку купонов открывает веб-сайт, на котором отображается логотип сети супермаркетов. На самом деле URL-адрес поддельный и не соответствует реальному адресу сети E.Leclerc, которая предупреждает пользователей о неправомерном использовании своего бренда и логотипа.
Затем всё по классике: сайт предлагает посетителям ответить на вопросы анкеты и перейти по ссылке на подарочные наборы, а также поделиться ссылкой со своими контактами в WhatsApp. Для доступа к следующей части анкеты необходимо поделиться ссылкой как минимум с двадцатью контактами - всё это преподнесено под давлением таймера обратного отсчета.
Затем следует этап оплаты, где пользователя перенаправляют на другой мошеннический сайт, где его просят заплатить 1,95 евро, введя свои банковские реквизиты. Оба сайта признаны созданными криминалитетом.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФранцияРоссияСШАтопливоэнергетический кризисЕСкриминалмошенникимошенничество
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
