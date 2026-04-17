Французам продают купоны на бензин - криминалитет наживается

Французам продают купоны на бензин - криминалитет наживается - 17.04.2026 Украина.ру

Французам продают купоны на бензин - криминалитет наживается

Мошенники продают купоны на покупку топлива на АЗС. Об этом предупреждает пресса Франции

2026-04-17T13:57

2026-04-17T13:57

2026-04-17T13:57

«Топливо: остерегайтесь поддельных купонов, распространяемых в WhatsApp», - под таким заголовком французская газета lefigaro.fr опубликовала статью об очередной мошеннической схеме.Издание отметило, что «резкий рост цен на топливо вдохновляет мошенников» и новая «мошенническая схема обещает топливные ваучеры на сумму 250 евро, действительные в магазинах сети E.Leclerc, в условиях роста цен на топливо». При этом многие французы всё ещё надеются на масштабные меры поддержки со стороны правительства. Именно им и отправляют заманчивые предложения торговцы поддельными купонами. «Предложение заманчивое, но мошенническое», - сказано в публикации.Переход по ссылке на покупку купонов открывает веб-сайт, на котором отображается логотип сети супермаркетов. На самом деле URL-адрес поддельный и не соответствует реальному адресу сети E.Leclerc, которая предупреждает пользователей о неправомерном использовании своего бренда и логотипа. Затем всё по классике: сайт предлагает посетителям ответить на вопросы анкеты и перейти по ссылке на подарочные наборы, а также поделиться ссылкой со своими контактами в WhatsApp. Для доступа к следующей части анкеты необходимо поделиться ссылкой как минимум с двадцатью контактами - всё это преподнесено под давлением таймера обратного отсчета.Затем следует этап оплаты, где пользователя перенаправляют на другой мошеннический сайт, где его просят заплатить 1,95 евро, введя свои банковские реквизиты. Оба сайта признаны созданными криминалитетом.

франция

россия

сша

новости, франция, россия, сша, топливо, энергетический кризис, ес, криминал, мошенники, мошенничество