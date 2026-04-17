Ананьев о будущем войны в Иране: США нужен "трофей", но им придется уйти как из Ирана
Ананьев о будущем войны в Иране: США нужен "трофей", но им придется уйти как из Ирана
Чтобы война в Иране не продолжилась, американцам надо уйти, как они уходили из Вьетнама, Ирака, Афганистана. Часть руководства США это понимает, но Трамп не может уйти без "политического трофея". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
Ананьев заявил, что часть руководства США понимает: дальнейшие бомбежки уже ничего не изменят. "Рано или поздно Штатам придется уйти", — сказал эксперт.Однако, по словам эксперта, Трамп не может сейчас пойти на это без "политического трофея". "То, что он мог бы представить в таком качестве, например передача Ираном США обогащенного урана, неприемлемо для Исламской республики", — пояснил собеседник Украина.ру.По мнению Ананьева, если переговорщики найдут какой-то компромиссный вариант, позволяющий каждой стороне не потерять лицо, то американцы постараются поскорее покинуть зону конфликта. Но противостояние Израиля с Ираном на этом не прекратится, — резюмировал Александр Ананьев.Полный текст материала "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ на сайте Украина.ру.Актуальное интервью на тему ситуации на Ближнем Востоке: "Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летом" на сайте Украина.ру.
Ананьев о будущем войны в Иране: США нужен "трофей", но им придется уйти как из Ирана
13:41 17.04.2026 (обновлено: 13:43 17.04.2026)
Чтобы война в Иране не продолжилась, американцам надо уйти, как они уходили из Вьетнама, Ирака, Афганистана. Часть руководства США это понимает, но Трамп не может уйти без "политического трофея". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев