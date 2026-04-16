ЕС будет скармливать Словакии "пряники" вместо российской нефти: Иванов о давлении на Фицо
ЕС будет не только давить на премьера Словакии Роберта Фицо, но и предлагать "пряники". Если Словакия согласится на поставки нефти из Хорватии вместо российской, Европа даст компенсацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
14:24 16.04.2026
 
ЕС будет не только давить на премьера Словакии Роберта Фицо, но и предлагать "пряники". Если Словакия согласится на поставки нефти из Хорватии вместо российской, Европа даст компенсацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
По мнению эксперта, поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии стало тяжелым ударом для словацкого премьера Роберта Фицо, который лишился главного союзника в Евросоюзе. Теперь отстаивать интересы Словакии в одиночку будет намного сложнее.
"Полагаю, что в конечном итоге Фицо будет вынужден согласиться с ЕС, который помимо кнута будет предлагать Словакии и пряники", — заявил Иванов.
По словам аналитика, речь идёт о конкретных экономических стимулах. "Например, если Словакия согласится на поставки нефти из Хорватии вместо российской, то ЕС пообещает дать какую-то компенсацию из-за большей стоимости сырья. Все это является предметом торга", — пояснил собеседник Украина.ру.
Хотя в целом, по мнению Иванова, политика Словакии не будет такой жесткой в отношении России, как у нового руководства Венгрии, не говоря уже о таких как Польша или Балтийские страны, — подытожил Олег Иванов.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.
