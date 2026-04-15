Зеленский рассказал, на чьей стороне Трамп

Американский лидер Дональд Трамп публично поддерживает больше Россию, чем Украину, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF

2026-04-15T14:59

Он напомнил, что в начале второго президентского срока Трамп говорил, что будет занимать нейтральную позицию в украинском конфликте. По мнению Зеленского, это значит, что глава Белого дома не должен занимать ни сторону Украины, ни сторону России. Однако на деле оказалось не так.В этом же интервью он заверил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер ошибаются в оценке хода СВО."Единственная проблема, что они считают, что россияне побеждают в этой войне. Но они ошибаются. Это не первый раз, когда американцы ошибаются, когда речь идет о россиянах. Я говорю это открыто", - сказал Зеленский. Журнал Der Spiegel, в свою очередь, пишет, что Зеленский жалуется, что у Уиткоффа и Кушнера нет времени на Украину, так как "они постоянно контактируют с Ираном".В феврале Трамп заявлял, что доверяет российскому президенту Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он сказал, что верит в то, что Путин хочет мира.В марте Зеленский призывал американского лидера перестать давить на него. Вместо этого он предлагал Трампу усилить давление на Россию. По мнению Зеленского, влияние президента США будет иметь ключевое значение для успеха мирных переговоров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

