Зеленский рассказал, на чьей стороне Трамп - 15.04.2026 Украина.ру
Зеленский рассказал, на чьей стороне Трамп
Американский лидер Дональд Трамп публично поддерживает больше Россию, чем Украину, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF
2026-04-15T14:59
2026-04-15T15:00
Зеленский рассказал, на чьей стороне Трамп

14:59 15.04.2026 (обновлено: 15:00 15.04.2026)
 
Американский лидер Дональд Трамп публично поддерживает больше Россию, чем Украину, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF
Он напомнил, что в начале второго президентского срока Трамп говорил, что будет занимать нейтральную позицию в украинском конфликте. По мнению Зеленского, это значит, что глава Белого дома не должен занимать ни сторону Украины, ни сторону России. Однако на деле оказалось не так.

"Его сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт", — посетовал Зеленский.

В этом же интервью он заверил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер ошибаются в оценке хода СВО.
"Единственная проблема, что они считают, что россияне побеждают в этой войне. Но они ошибаются. Это не первый раз, когда американцы ошибаются, когда речь идет о россиянах. Я говорю это открыто", - сказал Зеленский.
Журнал Der Spiegel, в свою очередь, пишет, что Зеленский жалуется, что у Уиткоффа и Кушнера нет времени на Украину, так как "они постоянно контактируют с Ираном".
В феврале Трамп заявлял, что доверяет российскому президенту Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он сказал, что верит в то, что Путин хочет мира.
В марте Зеленский призывал американского лидера перестать давить на него. Вместо этого он предлагал Трампу усилить давление на Россию. По мнению Зеленского, влияние президента США будет иметь ключевое значение для успеха мирных переговоров.
16:27Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ нет пехоты, которая бы выдержала бои в "зеленке" под Харьковом и Сумами
16:25Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана
16:17Погоня за прибылью или забота о СМИ. Кому и зачем нужна национальная новостная платформа
16:15Русские наступают по всей границе Сумской области
16:09Под Харьковом уложили до 200 наемников
15:50В России появится Национальная информационная платформа: как это будет работать
15:43В Крыму обнаружена сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами
15:42Тыловики ВСУ воровали солярку для фронта: как работала схема
15:36Британия объявила о крупнейшем пакете поставок дронов на Украину
15:30В Турции снова произошла стрельба на территории школы, есть жертвы
15:25Побегут ли украинцы в Россию и надо ли бить по Верховной Раде — Ищенко
15:05Мерц отправляет на фронт? Почему Германия пугает украинцев в Европе
15:01"Рынок будет смотреть на три фактора": Станкевич о перебоях экспорта, ОПЕК+ и мировом спросе
14:59Зеленский рассказал, на чьей стороне Трамп
14:57Путин сделал ряд важных заявлений на совещании по экономическим вопросам
14:50Смена власти в Венгрии: глобальные последствия. Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье"
14:48В Санкт-Петербурге задержали рокера, приняв за Дмитрия Гордона*
14:41Иран заинтересован в развитии атомной генерации: Станкевич о судьбе проекта АЭС "Бушер"
14:40В Славянске Александро-Невский собор УПЦ перерегистрировали для ПЦУ
14:27"Пока не получается": американист рассказал о провале нефтяных планов США в Иране
Лента новостейМолния