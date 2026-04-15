Венгры не одобряют реакцию Запада на поражение Орбана — СМИ

Чрезмерно радостная реакция западных элит на победу в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра вызвала неодобрение у граждан, ценящих независимость собственного руководства. Об этом 15 апреля сообщает издание The European Conservative

2026-04-15T05:06

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Венгры, которым важны суверенитет, сильная экономика, контролируемые границы и защита семейных ценностей, наверняка с неодобрением отнесутся к тем, кто праздновал победу на выборах партии "Тиса" Петера Мадьяра... С такими друзьями растут опасения по поводу будущего премьер-министра Венгрии", — пишет издание.Автор, в качестве примера, упоминает радостные возгласы главы Евросоюза Урсулы фон дер Ляйен и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Также он отмечает реакцию на проигрыш партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана семьи Соросов, которая непосредственно и крайне агрессивно вмешалась в избирательный процесс."Незадолго до выборов неправительственная организация, финансируемая фондом* Сороса, а также, что немаловажно, Европейской комиссией, подвергла критике всю Венгрию при Орбане, назвав ее "разрушителем", активно ослабляющим верховенство права", — отмечается в публикации.12 апреля в Венгрии состоялись выборы в парламент, по итогам которых оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199. Орбан уже признал поражение и пообещал, что его партия продолжит служить стране даже в оппозиции.Подробнее о последствиях смены власти в Будапеште в материале Михаила Павлива - Что значит поражение Орбана для России и Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Деятельность фонда "Открытое общество" признана нежелательной в России

украина.ру, новости, венгрия, виктор орбан, мадьяр, выборы, парламентские выборы, запад, ес, европейская комиссия, урсула фон дер ляйен, хиллари клинтон, сша, джордж сорос, вмешательство