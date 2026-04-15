"Рывок на 40 километров": Юрий Кнутов о мощном продвижении ВС РФ в Сумской области
В Сумской области российским войскам удалось застать врасплох противника, обработав его позиции дронами, и совершить рывок на 40-километровом участке границы в Глуховском районе. Глубина продвижения составила до 2,5 километра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2026-04-15T06:00
"Рывок на 40 километров": Юрий Кнутов о мощном продвижении ВС РФ в Сумской области

06:00 15.04.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
© РИА Новости . Константин Михальчевский
В Сумской области российским войскам удалось застать врасплох противника, обработав его позиции дронами, и совершить рывок на 40-километровом участке границы в Глуховском районе. Глубина продвижения составила до 2,5 километра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
В беседе с журналистом эксперт рассказал, что в Сумской области российским войскам удалось застать врасплох противника, обработав его позиции дронами, и совершить рывок на 40-километровом участке границы в Глуховском районе.
"Глубина продвижения составила до 2,5 километра. Буферная зона создается вдоль границы и в глубину вражеской территории. Кроме того, идут бои в Красном Лимане и Константиновке", — подчеркнул Кнутов.
Кнутов также напомнил, что пока нет "зеленки", нашим военным атаковать сложновато. Плюс грунт ещё влажный, а передвигаться по грязи — работа неблагодарная. По его словам, шансов успешно выполнить задачу немного, "когда на сапогах куча прилипшей глины".
"Удастся ли нашим войскам дожать противника в Константиновке в период весенней кампании? Это желательный сценарий, потому что Константиновка обеспечит выход на Краматорск. Но учитывая продолжительность боевых действий, это сложная задача", — заключил собеседник издания.
