"Пока не получается": американист рассказал о провале нефтяных планов США в Иране - 15.04.2026 Украина.ру
"Пока не получается": американист рассказал о провале нефтяных планов США в Иране
"Пока не получается": американист рассказал о провале нефтяных планов США в Иране - 15.04.2026 Украина.ру
"Пока не получается": американист рассказал о провале нефтяных планов США в Иране
Дональд Трамп хотел забрать под контроль страны Персидского залива, их нефть и газ, присвоить иранские ресурсы и стать главным регулятором поставок сырья в Китай. Однако пока у него ничего не получается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-04-15T14:27
2026-04-15T14:26
Журналист спросила, как Трамп будет действовать после провала переговоров с Ираном. Вайнер ответил, что в Пентагоне сейчас происходят серьёзные изменения.По его словам, сейчас идут бешеные перестановки в Пентагоне, меняется генералитет, управление американскими операциями в Иране, заявил политолог.По словам Вайнера, после начала конфликта с Ираном рейтинги одобрения Дональда Трампа опустились до рекордно низких значений с начала его второго срока — сейчас его поддерживает 31% американцев, тогда как ещё три месяца назад было 45%. "И если не случится никакого чуда, он проиграет выборы, которые пройдут 3 ноября", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии" на сайте Украина.ру.Также на тему выборов в Венгрии — в материале "Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" на сайте Украина.ру.
новости, иран, китай, украина, дональд трамп, украина.ру, виктор орбан, пентагон, ес, грег вайнер, война в иране, ближний восток, война на ближнем востоке, выборы
Новости, Иран, Китай, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, Виктор Орбан, Пентагон, ЕС, Грег Вайнер, война в Иране, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, выборы

"Пока не получается": американист рассказал о провале нефтяных планов США в Иране

14:27 15.04.2026
 
Дональд Трамп хотел забрать под контроль страны Персидского залива, их нефть и газ, присвоить иранские ресурсы и стать главным регулятором поставок сырья в Китай. Однако пока у него ничего не получается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Журналист спросила, как Трамп будет действовать после провала переговоров с Ираном. Вайнер ответил, что в Пентагоне сейчас происходят серьёзные изменения.
По его словам, сейчас идут бешеные перестановки в Пентагоне, меняется генералитет, управление американскими операциями в Иране, заявил политолог.
"Трамп хотел забрать под полноценный контроль страны Персидского залива, их нефть и газ. Плюс, присвоить иранские ресурсы, и стать основным контролером по продаже сырья в мире, чтобы регулировать поставки нефти и газа в Китай. Но пока не получается", — подчеркнул американист.
По словам Вайнера, после начала конфликта с Ираном рейтинги одобрения Дональда Трампа опустились до рекордно низких значений с начала его второго срока — сейчас его поддерживает 31% американцев, тогда как ещё три месяца назад было 45%.
"И если не случится никакого чуда, он проиграет выборы, которые пройдут 3 ноября", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии" на сайте Украина.ру.
Также на тему выборов в Венгрии — в материале "Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:57Путин сделал ряд важных заявлений на совещании по экономическим вопросам
14:50Смена власти в Венгрии: глобальные последствия. Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье"
14:48В Санкт-Петербурге задержали рокера, приняв за Дмитрий Гордона*
14:41Иран заинтересован в развитии атомной генерации: Станкевич о судьбе проекта АЭС "Бушер"
14:40В Славянске Александро-Невский собор УПЦ перерегистрировали для ПЦУ
14:27"Пока не получается": американист рассказал о провале нефтяных планов США в Иране
14:26Сибига попенял Израилю, что тот торгует с Россией
14:20Иран тайно купил спутник у Китая для ударов по базам США - Financial Times
14:19Украинские провокаторы могут использовать российские "Герани"
14:17Зеленский рассказал, как откроет Ормузский пролив
14:10Поклонская сказала о мирном договоре с Украиной
14:07Путин посетит Китай, Песков рассказал о легальности VPN-сервисов. Новости к этому часу
14:02Иран засыпал аэродром под Исфаханом: есть важная причина
13:40Глава Пентагона снова пропустит встречу по поставкам оружия Киеву - Politico
13:22Украинский политик выяснил, почему "Герани" с парашютами
13:22Зеленский дал Мерцу важное задание
13:15"Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ
13:13ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Новости СВО
13:00Танкеры прорывают блокаду Ормуза, Китай помогает Ирану выстоять. Хроника событий на 13.00 15 апреля
12:57Экс-сотрудника СБУ задержали в США с огромной партией наркотиков
Лента новостейМолния