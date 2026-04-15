"Пока не получается": американист рассказал о провале нефтяных планов США в Иране
"Пока не получается": американист рассказал о провале нефтяных планов США в Иране - 15.04.2026 Украина.ру
"Пока не получается": американист рассказал о провале нефтяных планов США в Иране
Дональд Трамп хотел забрать под контроль страны Персидского залива, их нефть и газ, присвоить иранские ресурсы и стать главным регулятором поставок сырья в Китай. Однако пока у него ничего не получается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-04-15T14:27
Журналист спросила, как Трамп будет действовать после провала переговоров с Ираном. Вайнер ответил, что в Пентагоне сейчас происходят серьёзные изменения.По его словам, сейчас идут бешеные перестановки в Пентагоне, меняется генералитет, управление американскими операциями в Иране, заявил политолог.По словам Вайнера, после начала конфликта с Ираном рейтинги одобрения Дональда Трампа опустились до рекордно низких значений с начала его второго срока — сейчас его поддерживает 31% американцев, тогда как ещё три месяца назад было 45%. "И если не случится никакого чуда, он проиграет выборы, которые пройдут 3 ноября", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии" на сайте Украина.ру.Также на тему выборов в Венгрии — в материале "Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" на сайте Украина.ру.
новости, иран, китай, украина, дональд трамп, украина.ру, виктор орбан, пентагон, ес, грег вайнер, война в иране, ближний восток, война на ближнем востоке, выборы
Новости, Иран, Китай, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, Виктор Орбан, Пентагон, ЕС, Грег Вайнер, война в Иране, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, выборы
"Пока не получается": американист рассказал о провале нефтяных планов США в Иране
Дональд Трамп хотел забрать под контроль страны Персидского залива, их нефть и газ, присвоить иранские ресурсы и стать главным регулятором поставок сырья в Китай. Однако пока у него ничего не получается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Журналист спросила, как Трамп будет действовать после провала переговоров с Ираном. Вайнер ответил, что в Пентагоне сейчас происходят серьёзные изменения.
По его словам, сейчас идут бешеные перестановки в Пентагоне, меняется генералитет, управление американскими операциями в Иране, заявил политолог.
"Трамп хотел забрать под полноценный контроль страны Персидского залива, их нефть и газ. Плюс, присвоить иранские ресурсы, и стать основным контролером по продаже сырья в мире, чтобы регулировать поставки нефти и газа в Китай. Но пока не получается", — подчеркнул американист.
По словам Вайнера, после начала конфликта с Ираном рейтинги одобрения Дональда Трампа опустились до рекордно низких значений с начала его второго срока — сейчас его поддерживает 31% американцев, тогда как ещё три месяца назад было 45%.
"И если не случится никакого чуда, он проиграет выборы, которые пройдут 3 ноября", — подытожил собеседник издания.