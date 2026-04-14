Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии"

Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" - 14.04.2026 Украина.ру

Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии"

Премьер Венгрии Виктор Орбан потерпел оглушительное поражение на парламентских выборах 12 апреля. Одной из причин этого стала чрезмерная фиксация Орбана на критике Украины. Но Киеву рано праздновать победу.

2026-04-14T07:57

2026-04-14T07:57

2026-04-14T07:57

Если бы несведущий человек попал в Венгрию за неделю до выборов, он мог бы подумать, что на них баллотируется Владимир Зеленский. На десятках рекламных конструкций было размещено широко улыбающееся лицо лидера киевского режима рядом с надписью: "Я не хочу, чтобы он смеялся последним".Это была отсылка к кампании партии Виктора Орбана ("Фидес") образца 2018 года, где на аналогичном плакате был изображён ухмыляющийся Джордж Сорос. Тогда "Фидес" победил, а через четыре года эта партия вновь, как и в 2010-м, получила конституционное большинство в парламенте. В кампании 2022 года, которая шла на фоне разворачивающейся российской СВО на Украине, Орбан широко использовал тезис о недопустимости втягивания Венгрии в чужую войну. Однако попытка разыграть эту карту в 2026-м сыграла с венгерским премьером злую шутку.Во-первых, заявления Виктора Орбана и его команды в отношении Киева иногда не соответствовали элементарной логике. Так, Орбан регулярно доказывал, что Украина – это несостоятельное государство, failed state, и поэтому Европа должна прекратить её поддержку. Но это не мешало ему в тот же день заявить: Украина настолько влиятельна, что управляет многими европейскими столицами, а Зеленский заставляет Брюссель, Париж и Берлин принимать решения против их воли, и втягивает Европу в войну. Венгерские чиновники во главе с премьером называли Украину государством-банкротом, у которого нет денег, – но впоследствии утверждали, что украинцы финансируют венгерскую оппозицию.Во-вторых, в условиях многолетнего конфликта с Брюсселем, который открыто поддерживал венгерскую оппозицию во главе с Петером Мадьяром (в 2002-2024 годах – функционером "Фидес", кстати), Виктор Орбан поставил на Дональда Трампа. Венгерский премьер предлагал Будапешт в качестве площадки для саммита Трампа и Путина, а когда эта идея не была реализована – рассчитывал на визит президента США в Венгрию.Но всё, что Орбану удалось получить от Вашингтона, – это визит вице-президента США в Будапешт 7-8 апреля. Джей Ди Вэнс публично поддержал Виктора Орбана и даже выступил на одном из его предвыборных митингов, на котором было разыграно представление со звонком Вэнса Трампу, который заявил, что Орбан – "фантастический человек", у них "отличные отношения", и "я полностью его поддерживаю".Вот только в условиях сомнительных успехов войны Трампа против Ирана и падения популярности Соединённых Штатов в Европе в целом (доля отрицательного отношения к США достигает 72% в Германии, 63% в Италии, 66% в Испании и до 84% в Дании), подобная поддержка стала для Виктора Орбана своеобразной "чёрной меткой". Его избиратели, которые действительно боятся втягивания Венгрии в войну, увидели эту угрозу не в проукраинском Мадьяре, а в проамериканском Орбане.Кроме ошибочного использования внешних факторов, в кампании Виктора Орбана хватало и внутренних просчётов. Главное – бессменный с 2010 года премьер Венгрии не учёл, что общество попросту устало от него, как это в своё время было с канцлерами Германии – Гельмутом Колем и Ангелой Меркель, которые также потеряли власть через 16 лет после её получения. Орбан не смог предстать перед венграми в новом свете, тогда как Мадьяр предлагал избирателям не просто смену премьера, а "новую Венгрию", пусть и состоящую из обещаний в стиле "за всё хорошее против всего плохого".Кроме всего прочего, команда Виктора Орбана проигнорировала тот факт, что осенью 2024 года партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром с огромным отрывом от "Фидес" победила на муниципальных выборах, причём не только в привычно оппозиционных Будапеште и крупных городах, но и во многих небольших муниципалитетах. Оппозиция получила как потенциальных кандидатов в парламент в мажоритарных округах (в них избирается 106 депутатов, тогда как по партийным спискам – 93), так и возможность сформировать местные избирательные комиссии – за это отвечают именно муниципальные власти.Результат оказался красноречив: если по спискам разрыв между партиями власти и оппозиционерами оказался не столь ощутимым ("Тиса" получила 45 мандатов, "Фидес" – 42, а ещё 6 достались ультраправым из партии "Наша Родина"), то в округах удалось победить только 13 кандидатам "Фидес", тогда как выдвиженцы "Тисы" праздновали победу в 93-х. То есть Петер Мадьяр получил конституционное большинство в парламенте, а значит такую же полноту власти, которую имел его предшественник. Мадьяр уже анонсировал первые шаги в построении "новой Венгрии", в которой ожидается весьма специфическая демократия."Я призываю президента республики попросить меня сформировать правительство, а затем покинуть свой пост. Я призываю всех марионеток Орбана поступить так же", – заявил Петер Мадьяр 13 апреля. В первую очередь речь идёт об отставке главы Верховного суда Венгрии, генпрокурора и руководителя Национального управления по СМИ и коммуникациям, причём под лозунгом… восстановления системы сдержек и противовесов. Будут ли сдерживать будущего премьера назначенные им же должностные лица – вопрос риторический.Кроме этого, Мадьяр пообещал внести в Конституцию Венгрии норму о том, что один человек может занимать пост премьер-министра страны не более двух раз – причём не подряд, а всего. Это своеобразная "именная поправка", ведь Виктор Орбан – единственный венгерский политик, который под неё подпадает (он возглавлял правительство страны пять сроков – в 1998-2002 и в 2010-2026 годах).Но в Брюсселе и других европейских столицах всё это предпочитают не замечать, Петер Мадьяр коллекционирует высокопарные поздравления от руководителей Евросоюза и лидеров стран ЕС. Не остался в стороне и "посмеявшийся последним" Владимир Зеленский, который ещё вечером 12 апреля опубликовал в соцсетях поздравление лидеру "Тисы" с победой, и выразил готовность к развитию сотрудничества с Венгрией. А утром в понедельник глава украинской дипломатии Андрей Сибига сообщил, что Украина снимает рекомендации для своих граждан воздержаться от поездок в Венгрию.В свою очередь, Петер Мадьяр на пресс-конференции 13 апреля подтвердил, что получил поздравления от Владимира Зеленского, и выразил уверенность, что встретится с ним. Примечательно, что когда Мадьяр в июле 2024 года приезжал в Киев с символической гуманитарной помощью для детской больницы, и совершил привычное для европейского политика лицемерное паломничество в Бучу, времени на венгерского гостя у Зеленского не нашлось.Но об этом Петер Мадьяр предпочёл не вспоминать, сосредоточившись на "определённых неурегулированных вопросах" в отношениях с Киевом. "Есть много нерешенных вопросов, которые мы унаследуем от правительства Орбана, поскольку они использовали эти споры в партийно-политических целях", – сказал он, подразумевая положение венгерского национального меньшинства в Закарпатье.Мадьяр отметил, что многие венгры проживают на Украине, хотя "сейчас их значительно меньше, чем несколько лет назад". "В Закарпатье есть исторические [венгерские] города, и примерно 100 тысяч венгров до сих пор живут на Украине. Поэтому в наших интересах поддерживать хорошие отношения с соседями и решать любые споры. Это касается Украины, Словакии, Сербии, а также Австрии", – сказал он. Стоит отметить, что ни в одной из перечисленных стран, кроме Украины, этнические венгры не сталкиваются с языковой и образовательной дискриминацией.Несмотря на это, Петер Мадьяр пообещал не блокировать выделение Украине кредита ЕС в сумме 90 млрд евро. По его словам, решение об этом было принято в декабре 2025 года при поддержке Венгрии, которая добилась для себя исключения, и не будет участвовать в этом кредите, наряду с Чехией и Словакией. Он не упомянул тот факт, что Виктор Орбан наложил вето на отправку этих денег в Киев, поскольку тот с 27 января 2026 года блокирует транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".При этом Мадьяр признал, что отказ от российских энергоносителей подорвёт конкурентоспособность Венгрии, и страна продолжит их закупать. "Иногда легко говорить громкие слова – я понимаю моральные аспекты и вопросы принципов и, как и все, поддерживаю защиту прав человека. Но не стоит стрелять себе в ногу. Мы будем стараться покупать нефть и газ из как можно большего количества источников", – сказал он, добавив, что "прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии".Хотя политик не пояснил, какие действия намерен предпринять для того, чтобы Киев возобновил транзит российской нефти в Венгрию, однако намёк на это можно увидеть в весьма жёсткой позиции Мадьяра относительно вступления Украины в Европейский Союз."Невозможно, чтобы страна, которая находится в состоянии войны, была принята в ЕС. Такие вопросы не могут рассматриваться без обсуждения всех переговорных разделов", – считает он. Мадьяр подчеркнул, что все страны-кандидаты должны пройти одинаковый процесс. "Если Украина это сделает, тогда в Венгрии состоится референдум о том, следует ли ЕС её принимать. Но это точно не произойдет в ближайшее время", – добавил будущий премьер Венгрии.С формальной точки зрения, такой подход к евроинтеграции Украины совпадает с нынешней позицией Брюсселя, Парижа, Берлина и Рима. Однако значительная часть восточноевропейских стран-членов ЕС – в первую очередь Польша, визит в которую Мадьяр уже анонсировал в качестве одного из первых, – выступают именно за ускоренный приём Украины в Евросоюз.Вряд ли новый премьер Венгрии с этим согласится, и дело не столько в его заявлениях, сколько в настроениях венгерского общества. Но при голосованиях на Совете ЕС относительно переговоров о вступлении Украины всегда можно "приподзакрыть" глаза на реальное невыполнение Киевом тех или иных требований – если тот в ответ разблокирует транзит российской нефти в Венгрию и прекратит ликвидацию венгерских школ в Закарпатье.Другой вопрос, что руки до Украины могут дойти у нового премьера Венгрии нескоро. Как сообщило вечером 13 апреля британское издание The Financial Times, Еврокомиссия уже выдвинула Петеру Мадьяру 27 условий для разблокирования 35 млрд евро замороженных средств, предназначенных для Венгрии в бюджете и фондах ЕС.И среди них не только снятие вето с выделения 90-миллиардного кредита для Киева и следующего пакета санкций против Москвы, на что Мадьяр уже де-факто согласился – ведь 13 апреля он, кроме всего прочего, назвал Россию угрозой для Европы. Речь идёт об отмене решений эпохи Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС, – от отношения к просителям убежища до обеспечения академической свободы (в переводе: приём мигрантов по разнарядке Брюсселя и возвращение в Венгрию "учебных заведений" Джорджа Сороса).Стоит отметить, что Будапешт несколько лет отказывается выполнять решение Европейского суда, который признал законодательство Венгрии о предоставлении убежища нарушающим правила ЕС. Этот спор обходится Венгрии в ежедневный штраф в размере миллиона евро, который на данный момент достиг почти 900 млн евро – эти деньги Брюссель вычитает из доли страны в бюджете Евросоюза.Кстати, реальных беженцев – спасающихся от мобилизации украинских мужчин, нелегально пересекающих границу Венгрии, – эта страна до сих пор принимает. Но нельзя исключать, что после прихода к власти Петера Мадьяра венгерские власти займут позицию польских, и будут немедленно депортировать таких беглецов на Украину.Другие подробности состоявшихся в Венгрии выборов - в статье Владимира Скачко "Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа"

венгрия

украина

киев

Олег Хавич

Олег Хавич

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

венгрия, украина, киев, виктор орбан, мадьяр, владимир зеленский, ес, верховный суд, еврокомиссия, эксклюзив