Мелони: Италия продолжит экономическое давление на Россию
23:02 15.04.2026
 
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим продолжит оказывать экономическое давление на Россию в рамках "Большой семерки" и Европейского союза. Об этом 15 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
"Италия продолжит продвигать в формате "Семерки" и Евросоюза экономическое давление на России", — сказала Мелони после переговоров с Владимиром Зеленским, который в среду прибыл в Италию.
По словам итальянского премьера, Рим намерен "сыграть свою роль" в достижении совместных решений, которые уважали бы "суверенитет Киева и обеспечивали сплоченность евроатлантического альянса".
Ранее уведомлялось, что министр обороны Италии предупредил о риске ядерной эскалации в связи с войной против Ирана, напомнив о трагедиях Хиросимы и Нагасаки.
"Мы продолжаем иметь ядерное оружие, а те, у кого его нет, стремятся его получить.
Мы ничему не научились", — заявил министр.
Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон проводил экстренное заседание совета по обороне из-за угроз США в адрес Ирана.
Американские бомбардировщики B-52, являющиеся потенциальными носителями ядерного оружия, вылетели в сторону Ирана с базы в Великобритании.
Ранее вице-премьер Италии, министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини говорил, что антироссийские санкции и попытки реализовать их в виде 19 пакетов негативно отразились лишь на экономике европейских стран, а не на России.
Как ранее сообщал депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин, участие итальянских властей в прокиевских манипуляциях не соответствует желаниям народа.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
