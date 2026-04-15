https://ukraina.ru/20260415/meloni-italiya-prodolzhit-ekonomicheskoe-davlenie-na-rossiyu-1077942936.html

Мелони: Италия продолжит экономическое давление на Россию

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим продолжит оказывать экономическое давление на Россию в рамках "Большой семерки" и Европейского союза. Об этом 15 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-04-15T23:02

украина.ру

ес

эммануэль макрон

джорджи мелони

владимир зеленский

иран

россия

италия

новости

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050691453_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_f5f66296afc66bc20e2d835f98eea9da.jpg

"Италия продолжит продвигать в формате "Семерки" и Евросоюза экономическое давление на России", — сказала Мелони после переговоров с Владимиром Зеленским, который в среду прибыл в Италию. По словам итальянского премьера, Рим намерен "сыграть свою роль" в достижении совместных решений, которые уважали бы "суверенитет Киева и обеспечивали сплоченность евроатлантического альянса".Ранее уведомлялось, что министр обороны Италии предупредил о риске ядерной эскалации в связи с войной против Ирана, напомнив о трагедиях Хиросимы и Нагасаки. "Мы продолжаем иметь ядерное оружие, а те, у кого его нет, стремятся его получить. Мы ничему не научились", — заявил министр.Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон проводил экстренное заседание совета по обороне из-за угроз США в адрес Ирана. Американские бомбардировщики B-52, являющиеся потенциальными носителями ядерного оружия, вылетели в сторону Ирана с базы в Великобритании.Ранее вице-премьер Италии, министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини говорил, что антироссийские санкции и попытки реализовать их в виде 19 пакетов негативно отразились лишь на экономике европейских стран, а не на России.Как ранее сообщал депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин, участие итальянских властей в прокиевских манипуляциях не соответствует желаниям народа - Министр обороны Италии предупредил о риске ядерной эскалации из-за войны с Ираном.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

