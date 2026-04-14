"Эпоха Орбана закончилась": Грег Вайнер подвел итоги парламентских выборов в Венгрии
Венгрия была готова к победе оппозиции — народ накопил ожесточение в отношении Виктора Орбана. Явка составила почти 80%, такого не было с 2002 года, а разрыв между правящей партией "Фидес" и оппозиционной партией "Тиса" лидера оппозиции Петера Мадьяра очевидно велик. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
20:38 14.04.2026 (обновлено: 20:58 14.04.2026)
 
Венгрия была готова к победе оппозиции — народ накопил ожесточение в отношении Виктора Орбана. Явка составила почти 80%, такого не было с 2002 года, а разрыв между правящей партией "Фидес" и оппозиционной партией "Тиса" лидера оппозиции Петера Мадьяра очевидно велик. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Политолог находился в Венгрии в момент объявления результатов. Журналист спросил, как общество отреагировало на победу Мадьяра.
"Венгрия была готова к этому. Потому что народ накопил ожесточение в отношении Орбана, от которого порядком устал, в том числе от "приватизации" страны, которая была распределена между членами его семьи — туризм, медицина, табачная отрасль, нефть и газ", — заявил Вайнер.
По словам американиста, на голосование пришло почти 80% избирателей — такой активности в Венгрии не было с 2002 года.
Орбан и его партия набрали около 40% голосов и получили 54 из 199 мест в парламенте (у Мадьяра 138 из 199 мест). Разрыв между "Фидес" и "Тиса" очевидно велик, подчеркнул Вайнер.
"Это говорит о том, что Орбана сейчас мало кто поддерживает, его эпоха закончилась. Хотя сам он такого результата не ожидал после 16 лет правления Венгрией и был, конечно, потрясен", — резюмировал собеседник Украина.ру.
