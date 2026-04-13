Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260413/ukrainskiy-advokat-ne-smog-perepisat-na-sebya-elitnye-kvartiry-v-kieve-1077852760.html
Украинский адвокат не смог переписать на себя элитные квартиры в Киеве
Завершено расследование уголовного производства по организованной группе из Киева, которая пыталась завладеть элитными квартирами граждан. Об этом сообщает 13 апреля Государственное бюро расследований Украины
новости
киев
украина
опг
гбр
коррупция
криминал
адвокат
расследование
суд
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077852016_0:0:401:226_1920x0_80_0_0_c5bb5f19b13fa45b1da191fe7f614df9.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077852016_23:0:356:250_1920x0_80_0_0_b5783fd9acf55ec575470ad8898f1b95.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
19:36 13.04.2026
 
© Фото : ГБР УкраиныАдвокат хотел переписать на себя элитные квартиры
Адвокат хотел переписать на себя элитные квартиры - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Завершено расследование уголовного производства по организованной группе из Киева, которая пыталась завладеть элитными квартирами граждан. Об этом сообщает 13 апреля Государственное бюро расследований Украины
Обвинительный акт в отношении участников киевской ОПГ направлен в суд.
Организатором схемы назван адвокат, ранее представлявший интересы супругов — владельцев двух квартир в столице. Он получил копии их паспортов и документы на недвижимость, а затем решил использовать их для корыстной выгоды.
"К реализации плана он привлек свою помощницу и еще одного подельника. Участники группы подделали доверенности от имени собственников, предоставив одному из фигурантов полномочия распоряжаться имуществом реальных собственников. Также злоумышленники привлекли лиц, выдававших себя за настоящих владельцев во время нотариальных действий", - рассказали в ГБР.
Участники ОПГ подали поддельные документы частному нотариусу, который не знал о преступном характере действий и удостоверил доверенность. Затем злодеи добавили квартиры как актив в уставный капитал подконтрольной компании и переоформили право собственности.
Так они освоили жильё общей площадью более 320 квадратных метров в престижных районах Киева – на Печерске и Осокорках стоимостью в десятки миллионов гривен.
Сотрудники ГБР сорвали реализацию криминальной схемы, пострадавшим уже возмещено около 25 млн гривен ($575 тыс).
Фигурантам инкриминируют, помимо прочего, мошенничество, подделку документов, легализацию имущества и создание фиктивных предприятий. Санкция статей УК предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаОПГГБРкоррупциякриминаладвокатРасследованиеСудНедвижимостьмошенники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
