Украинский адвокат не смог переписать на себя элитные квартиры в Киеве

Завершено расследование уголовного производства по организованной группе из Киева, которая пыталась завладеть элитными квартирами граждан. Об этом сообщает 13 апреля Государственное бюро расследований Украины

2026-04-13T19:36

Обвинительный акт в отношении участников киевской ОПГ направлен в суд.Организатором схемы назван адвокат, ранее представлявший интересы супругов — владельцев двух квартир в столице. Он получил копии их паспортов и документы на недвижимость, а затем решил использовать их для корыстной выгоды."К реализации плана он привлек свою помощницу и еще одного подельника. Участники группы подделали доверенности от имени собственников, предоставив одному из фигурантов полномочия распоряжаться имуществом реальных собственников. Также злоумышленники привлекли лиц, выдававших себя за настоящих владельцев во время нотариальных действий", - рассказали в ГБР.Участники ОПГ подали поддельные документы частному нотариусу, который не знал о преступном характере действий и удостоверил доверенность. Затем злодеи добавили квартиры как актив в уставный капитал подконтрольной компании и переоформили право собственности.Так они освоили жильё общей площадью более 320 квадратных метров в престижных районах Киева – на Печерске и Осокорках стоимостью в десятки миллионов гривен.Сотрудники ГБР сорвали реализацию криминальной схемы, пострадавшим уже возмещено около 25 млн гривен ($575 тыс).Фигурантам инкриминируют, помимо прочего, мошенничество, подделку документов, легализацию имущества и создание фиктивных предприятий. Санкция статей УК предусматривает до 12 лет лишения свободы.Больше новостей дня представлено в обзоре Мадьяр будет как Орбан. Рейтинг Трампа - 19 процентов. Прибалтам прилетит "ответка". Итоги 13 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

