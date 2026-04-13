Словения намерена провести референдум по выходу из НАТО
2026-04-13T23:25
Словения намерена провести референдум по выходу из НАТО
Новый председатель Государственного собрания Словении, лидер партии евроскептиков "Правда" Зоран Стеванович заявил о намерении организовать референдум по вопросу выхода страны из состава Североатлантического альянса. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
По словам Стевановича, его позиция не имеет пророссийского уклона, а носит исключительно национальный характер.
"Мы считаем, что Словения должна проводить самостоятельную, суверенную политику", — заявил политик .
Он отметил, что страна должна сотрудничать со всеми государствами, особенно с ведущими мировыми державами, при этом избегая зависимости и подчинения .
Стеванович подчеркнул, что его партия будет против любого вмешательства Словении в чужие военные и дипломатические конфликты, так как это, по его мнению, не приносит стране пользы .
"Мы пообещали народу референдум по вопросу о выходе из НАТО и что мы этот референдум также проведем", — сказал спикер парламента .
Ранее уведомлялось, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке Североатлантический альянс переживает серьезный кризис.
Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что президент США Дональд Трамп решит вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном .
Также сообщалось, что в Венгрии после парламентских выборов к власти пришел новый премьер-министр Петер Мадьяр, который заявил, что Россия представляет угрозу безопасности, сославшись на исторический опыт венгерского народа.
При этом Мадьяр отметил неизбежность переговоров с президентом России Владимиром Путиным .
Европейская комиссия начала работу над разблокировкой 35 миллиардов евро помощи для Венгрии, выдвинув новому правительству условия, включая налаживание отношений с Украиной, проведение антикоррупционных реформ и обеспечение верховенства права - Рано радуются. Евросоюз попал в ловушку из-за победы Мадьяра в Венгрии - СМИ.