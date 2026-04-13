Словения намерена провести референдум по выходу из НАТО
Словения намерена провести референдум по выходу из НАТО
2026-04-13T23:25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076400643_0:25:1352:786_1920x0_80_0_0_a86d42ce1e576f886a4247de5fcbcd66.jpg
По словам Стевановича, его позиция не имеет пророссийского уклона, а носит исключительно национальный характер. Он отметил, что страна должна сотрудничать со всеми государствами, особенно с ведущими мировыми державами, при этом избегая зависимости и подчинения .Стеванович подчеркнул, что его партия будет против любого вмешательства Словении в чужие военные и дипломатические конфликты, так как это, по его мнению, не приносит стране пользы . Ранее уведомлялось, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке Североатлантический альянс переживает серьезный кризис. Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что президент США Дональд Трамп решит вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном .Также сообщалось, что в Венгрии после парламентских выборов к власти пришел новый премьер-министр Петер Мадьяр, который заявил, что Россия представляет угрозу безопасности, сославшись на исторический опыт венгерского народа. При этом Мадьяр отметил неизбежность переговоров с президентом России Владимиром Путиным .Европейская комиссия начала работу над разблокировкой 35 миллиардов евро помощи для Венгрии, выдвинув новому правительству условия, включая налаживание отношений с Украиной, проведение антикоррупционных реформ и обеспечение верховенства права - Рано радуются. Евросоюз попал в ловушку из-за победы Мадьяра в Венгрии - СМИ.
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076400643_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_329157eedd23b01d3b0e840e7421c47b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Словения намерена провести референдум по выходу из НАТО

23:25 13.04.2026
 
Новый председатель Государственного собрания Словении, лидер партии евроскептиков "Правда" Зоран Стеванович заявил о намерении организовать референдум по вопросу выхода страны из состава Североатлантического альянса. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
По словам Стевановича, его позиция не имеет пророссийского уклона, а носит исключительно национальный характер.
"Мы считаем, что Словения должна проводить самостоятельную, суверенную политику", — заявил политик .
Он отметил, что страна должна сотрудничать со всеми государствами, особенно с ведущими мировыми державами, при этом избегая зависимости и подчинения .
Стеванович подчеркнул, что его партия будет против любого вмешательства Словении в чужие военные и дипломатические конфликты, так как это, по его мнению, не приносит стране пользы .
"Мы пообещали народу референдум по вопросу о выходе из НАТО и что мы этот референдум также проведем", — сказал спикер парламента .
Ранее уведомлялось, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке Североатлантический альянс переживает серьезный кризис.
Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что президент США Дональд Трамп решит вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном .
Также сообщалось, что в Венгрии после парламентских выборов к власти пришел новый премьер-министр Петер Мадьяр, который заявил, что Россия представляет угрозу безопасности, сославшись на исторический опыт венгерского народа.
При этом Мадьяр отметил неизбежность переговоров с президентом России Владимиром Путиным .
Европейская комиссия начала работу над разблокировкой 35 миллиардов евро помощи для Венгрии, выдвинув новому правительству условия, включая налаживание отношений с Украиной, проведение антикоррупционных реформ и обеспечение верховенства права - Рано радуются. Евросоюз попал в ловушку из-за победы Мадьяра в Венгрии - СМИ.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
00:28Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
00:22Зеленский выложил фото на фоне "новейших украинских разработок"
00:18Бельгия и Испания выделяют Украине по 1 миллиарду евро помощи
00:12Как отмечали Пасху на Украине — рассказывает "На самом деле в Харькове"
00:08Небензя: слова Каллас о России и Китае вызывают вопросы к ее учителю истории
00:02Медведев увидел в действиях США в Ормузском проливе аналогию с антиутопией "1984" Оруэлла
23:57Путин показал всему миру позицию России в отношении Ирана
23:52Мадьяр пообещал взять трубку, если ему позвонит Путин
23:48ЕС нарушил свою процедуру санкций при блокировке российских активов
23:25Словения намерена провести референдум по выходу из НАТО
23:14ЕК начала работать над разблокировкой €35 млрд помощи для Венгрии
22:52Взрывы раздаются в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях
22:48"Мы уже сталкивались с русским медведем": новый премьер Венгрии рассказал о российской угрозе
22:30Нанесены удары по энергообъектам противника в Кировоградской и Черниговской областях
22:18За шесть часов средства ПВО сбили 23 украинских БПЛА над регионами России. Главные новости к этому часу
21:50Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ
20:50Поисковые запросы по слову "цена нефти" достигли максимума с 2004 года
20:34ВСУ официально признали оставление Миропольского
20:26"Дикий вой по всему Евросоюзу": Лукьянов рассказал, что изменит проигрыш Орбана
20:19ВС РФ после контратак выравнивают линию фронта, Зеленский рекламирует морские дроны. Новости СВО
Лента новостейМолния