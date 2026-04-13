Словения намерена провести референдум по выходу из НАТО

Новый председатель Государственного собрания Словении, лидер партии евроскептиков "Правда" Зоран Стеванович заявил о намерении организовать референдум по вопросу выхода страны из состава Североатлантического альянса. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-04-13T23:25

По словам Стевановича, его позиция не имеет пророссийского уклона, а носит исключительно национальный характер. Он отметил, что страна должна сотрудничать со всеми государствами, особенно с ведущими мировыми державами, при этом избегая зависимости и подчинения .Стеванович подчеркнул, что его партия будет против любого вмешательства Словении в чужие военные и дипломатические конфликты, так как это, по его мнению, не приносит стране пользы . Ранее уведомлялось, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке Североатлантический альянс переживает серьезный кризис. Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что президент США Дональд Трамп решит вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном .Также сообщалось, что в Венгрии после парламентских выборов к власти пришел новый премьер-министр Петер Мадьяр, который заявил, что Россия представляет угрозу безопасности, сославшись на исторический опыт венгерского народа. При этом Мадьяр отметил неизбежность переговоров с президентом России Владимиром Путиным .Европейская комиссия начала работу над разблокировкой 35 миллиардов евро помощи для Венгрии, выдвинув новому правительству условия, включая налаживание отношений с Украиной, проведение антикоррупционных реформ и обеспечение верховенства права - Рано радуются. Евросоюз попал в ловушку из-за победы Мадьяра в Венгрии - СМИ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

