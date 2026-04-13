Рано радуются. Евросоюз попал в ловушку из-за победы Мадьяра в Венгрии - СМИ

Рано радуются. Евросоюз попал в ловушку из-за победы Мадьяра в Венгрии - СМИ - 13.04.2026 Украина.ру

Рано радуются. Евросоюз попал в ловушку из-за победы Мадьяра в Венгрии - СМИ

Европа попала в ловушку, празднуя проигрыш Виктора Орбана на прошедших в Венгрии выборах, так как позиция его преемника сильнейшим образом отличается от позиции Брюсселя, пишет швейцарская газета Die Weltwoche

2026-04-13T11:59

2026-04-13T11:59

2026-04-13T11:59

"Орбан ушел, Европа ликует. Но ЕС не стоит слишком рано радоваться. <…> ЕС сейчас попадает в ловушку. Энтузиазм по отношению к, казалось бы, проевропейски настроенным венграм ослепляет их, не позволяя увидеть неприятную правду: новый лидер на самом деле не так уж и проевропейски настроен", — говорится в материале.Там отмечают, что главным препятствием в отношениях главы победившей в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра и Евросоюза будет именно тема Украины.Накануне в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых лидирует оппозиционная партия "Тиса". По предварительным оценкам, она получает 138 мест из 199 в парламенте страны. Премьер-министр страны Виктор Орбан признал поражение на выборах. Он отметил, что его партия "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

венгрия

украина

европа

новости, венгрия, мадьяр, виктор орбан, украина, европа, ес, нато, украина.ру