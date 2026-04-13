Рано радуются. Евросоюз попал в ловушку из-за победы Мадьяра в Венгрии - СМИ - 13.04.2026
Рано радуются. Евросоюз попал в ловушку из-за победы Мадьяра в Венгрии - СМИ
Европа попала в ловушку, празднуя проигрыш Виктора Орбана на прошедших в Венгрии выборах, так как позиция его преемника сильнейшим образом отличается от позиции Брюсселя, пишет швейцарская газета Die Weltwoche
"Орбан ушел, Европа ликует. Но ЕС не стоит слишком рано радоваться. <…> ЕС сейчас попадает в ловушку. Энтузиазм по отношению к, казалось бы, проевропейски настроенным венграм ослепляет их, не позволяя увидеть неприятную правду: новый лидер на самом деле не так уж и проевропейски настроен", — говорится в материале.Там отмечают, что главным препятствием в отношениях главы победившей в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра и Евросоюза будет именно тема Украины.Накануне в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых лидирует оппозиционная партия "Тиса". По предварительным оценкам, она получает 138 мест из 199 в парламенте страны. Премьер-министр страны Виктор Орбан признал поражение на выборах. Он отметил, что его партия "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции.
Рано радуются. Евросоюз попал в ловушку из-за победы Мадьяра в Венгрии - СМИ

Европа попала в ловушку, празднуя проигрыш Виктора Орбана на прошедших в Венгрии выборах, так как позиция его преемника сильнейшим образом отличается от позиции Брюсселя, пишет швейцарская газета Die Weltwoche
"Орбан ушел, Европа ликует. Но ЕС не стоит слишком рано радоваться. <…> ЕС сейчас попадает в ловушку. Энтузиазм по отношению к, казалось бы, проевропейски настроенным венграм ослепляет их, не позволяя увидеть неприятную правду: новый лидер на самом деле не так уж и проевропейски настроен", — говорится в материале.
Там отмечают, что главным препятствием в отношениях главы победившей в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра и Евросоюза будет именно тема Украины.

"Прежде всего, он (Мадьяр - ред.) не проукраинский. Политик неоднократно выражал, мягко говоря, скептицизм по поводу вступления Киева в НАТО и ЕС. Он даже выступает против поставок оружия в Украину. <…> Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан. И именно поэтому Брюссель не должен быть слишком доволен", — пишет газета.

Накануне в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых лидирует оппозиционная партия "Тиса". По предварительным оценкам, она получает 138 мест из 199 в парламенте страны.
Премьер-министр страны Виктор Орбан признал поражение на выборах. Он отметил, что его партия "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции.
Больше материалов по теме:
НовостиВенгрияМадьярВиктор ОрбанУкраинаЕвропаЕСНАТОУкраина.ру
 
13:10Бужанский высмеял фантазии Киева о космическом доминировании
13:05РФ является и будет оставаться одним из самых надёжных поставщиков энергоресурсов в мире, заявил Дмитрий Песков, комментируя перспективы работы трубопровода "Дружба", через который нефть поступает в Венгрию и Словакию
13:02Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреля
12:56ПВО прикрывает Донецк, новые взрывы в Сумах. Новости СВО
12:45Кризис на Ближнем Востоке: риски и возможности для России
12:40Руководство Франции демонстрирует чудовищный деструктив - Захарова
12:36Нужно это Норвегии? В чем плюсы? Киселев о бандеровцах в норвежских фьордах
12:3513 апреля 2026 года, утренний эфир
12:33Американский журналист рассказал, когда Трампа отстранят от власти
12:30Бронь через телевизор: как политтехнолог прикрылся посадкой деревьев от ТЦК
12:23Лондон отказался от войны Трампа против Ирана
12:15Как Киев собирается помогать Израилю, если не в силах спасти себя? Новости к этому часу
11:59Рано радуются. Евросоюз попал в ловушку из-за победы Мадьяра в Венгрии - СМИ
11:35Как Киев намерен защищаться от "Орешника", рассказал украинский депутат
11:13Москалькова назвала число желающих переехать в Россию из-за репрессий на Украине
10:40Трампа возмутили траты НАТО на "защиту от России". Главное к этому часу
10:37Армия РФ установила контроль над Мирным в Запорожской области. Новости СВО
10:20Венгрия после Орбана: чем Будапешт теперь не угодил Зеленскому? Хроника событий на утро 13 апреля
10:00Будапешт будет вести диалог с Путиным. Главные новости к 10:00
09:24Российские "Герани" ударили по целям на Украине. Новости СВО
Лента новостейМолния