Рано радуются. Евросоюз попал в ловушку из-за победы Мадьяра в Венгрии - СМИ
Европа попала в ловушку, празднуя проигрыш Виктора Орбана на прошедших в Венгрии выборах, так как позиция его преемника сильнейшим образом отличается от позиции Брюсселя, пишет швейцарская газета Die Weltwoche
2026
"Орбан ушел, Европа ликует. Но ЕС не стоит слишком рано радоваться. <…> ЕС сейчас попадает в ловушку. Энтузиазм по отношению к, казалось бы, проевропейски настроенным венграм ослепляет их, не позволяя увидеть неприятную правду: новый лидер на самом деле не так уж и проевропейски настроен", — говорится в материале.
Там отмечают, что главным препятствием в отношениях главы победившей в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра и Евросоюза будет именно тема Украины.
"Прежде всего, он (Мадьяр - ред.) не проукраинский. Политик неоднократно выражал, мягко говоря, скептицизм по поводу вступления Киева в НАТО и ЕС. Он даже выступает против поставок оружия в Украину. <…> Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан. И именно поэтому Брюссель не должен быть слишком доволен", — пишет газета.
Накануне в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых лидирует оппозиционная партия "Тиса". По предварительным оценкам, она получает 138 мест из 199 в парламенте страны.
Премьер-министр страны Виктор Орбан признал поражение на выборах. Он отметил, что его партия "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции.
