Латвия вновь освобождает небо для атак БПЛА на Россию - 13.04.2026 Украина.ру
Латвия вновь освобождает небо для атак БПЛА на Россию
Латвия вновь освобождает небо для атак БПЛА на Россию - 13.04.2026 Украина.ру
Латвия вновь освобождает небо для атак БПЛА на Россию
В ночь с 13 на 14 апреля Латвия вновь закрывает участок воздушного пространства на восточной границе. Речь идет о 50-километровом поясе до высот 6 тысяч метров, который ранее перекрывался в ночь с 24 на 25 марта, когда наносились удары по Усть-Луге. Об этом 13 апреля сообщили латвийские СМИ
2026-04-13T14:52
2026-04-13T15:50
С 19 февраля латвийские военные до конца года ввели ночной запрет полётов в 50-километровой полосе вдоль границы с Россией и Белоруссией — ниже 6 тысяч метров, с вечера до утра. Официальное объяснение — "безопасность" и "борьба с несанкционированными объектами". На практике именно в эту заранее "очищенную" от гражданской авиации зону в ночь 24–25 марта заходит и падает ударный беспилотник, позже официально признанный Ригой "дроном украинского происхождения".Для ударов по Северо-Западу используются крылатые беспилотники с поршневыми и турбовинтовыми двигателями, крейсерской скоростью 150–200 км/ч, боевой частью от нескольких десятков до примерно 100 килограммов и рабочими высотами от 15–300 метров в режиме огибания рельефа местности. Низкий эшелон полета, дозвуковая скорость и малый радиолокационный след дают таким аппаратам шанс проходить разрежённые участки радиолокационного поля и создают проблемы даже для современных систем ПВО.О неудавшемся прекращении огня между Россией и Украиной: Зачем Россия объявила Пасхальное перемирие, и почему Украина снова его нарушила: итоги гуманной миссии
латвия
россия
белоруссия
рига
Украина.ру
латвия, россия, белоруссия, бпла, безопасность, рига, украина.ру
Латвия, Россия, Белоруссия, БПЛА, безопасность, Рига, Украина.ру

Латвия вновь освобождает небо для атак БПЛА на Россию

14:52 13.04.2026 (обновлено: 15:50 13.04.2026)
 
В ночь с 13 на 14 апреля Латвия вновь закрывает участок воздушного пространства на восточной границе. Речь идет о 50-километровом поясе до высот 6 тысяч метров, который ранее перекрывался в ночь с 24 на 25 марта, когда наносились удары по Усть-Луге. Об этом 13 апреля сообщили латвийские СМИ
С 19 февраля латвийские военные до конца года ввели ночной запрет полётов в 50-километровой полосе вдоль границы с Россией и Белоруссией — ниже 6 тысяч метров, с вечера до утра. Официальное объяснение — "безопасность" и "борьба с несанкционированными объектами".
На практике именно в эту заранее "очищенную" от гражданской авиации зону в ночь 24–25 марта заходит и падает ударный беспилотник, позже официально признанный Ригой "дроном украинского происхождения".
Для ударов по Северо-Западу используются крылатые беспилотники с поршневыми и турбовинтовыми двигателями, крейсерской скоростью 150–200 км/ч, боевой частью от нескольких десятков до примерно 100 килограммов и рабочими высотами от 15–300 метров в режиме огибания рельефа местности. Низкий эшелон полета, дозвуковая скорость и малый радиолокационный след дают таким аппаратам шанс проходить разрежённые участки радиолокационного поля и создают проблемы даже для современных систем ПВО.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
