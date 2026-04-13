Латвия вновь освобождает небо для атак БПЛА на Россию
14:52 13.04.2026 (обновлено: 15:50 13.04.2026)
В ночь с 13 на 14 апреля Латвия вновь закрывает участок воздушного пространства на восточной границе. Речь идет о 50-километровом поясе до высот 6 тысяч метров, который ранее перекрывался в ночь с 24 на 25 марта, когда наносились удары по Усть-Луге. Об этом 13 апреля сообщили латвийские СМИ
С 19 февраля латвийские военные до конца года ввели ночной запрет полётов в 50-километровой полосе вдоль границы с Россией и Белоруссией — ниже 6 тысяч метров, с вечера до утра. Официальное объяснение — "безопасность" и "борьба с несанкционированными объектами".
На практике именно в эту заранее "очищенную" от гражданской авиации зону в ночь 24–25 марта заходит и падает ударный беспилотник, позже официально признанный Ригой "дроном украинского происхождения".
Для ударов по Северо-Западу используются крылатые беспилотники с поршневыми и турбовинтовыми двигателями, крейсерской скоростью 150–200 км/ч, боевой частью от нескольких десятков до примерно 100 килограммов и рабочими высотами от 15–300 метров в режиме огибания рельефа местности. Низкий эшелон полета, дозвуковая скорость и малый радиолокационный след дают таким аппаратам шанс проходить разрежённые участки радиолокационного поля и создают проблемы даже для современных систем ПВО.