Зачем Россия объявила Пасхальное перемирие, и почему Украина снова его нарушила: итоги гуманной миссии - 13.04.2026 Украина.ру
Зачем Россия объявила Пасхальное перемирие, и почему Украина снова его нарушила: итоги гуманной миссии
Пасхальное перемирие, объявленное Россией, стало актом гуманизма и духовной миссии. Однако, как показали события, Киев использовал паузу для перегруппировки сил, а после завершения режима тишины Россия возобновила удары по украинской энергетике. Об этом стало известно 13 апреля
2026-04-13T14:45
14:45 13.04.2026
 
Пасхальное перемирие, объявленное Россией, стало актом гуманизма и духовной миссии. Однако, как показали события, Киев использовал паузу для перегруппировки сил, а после завершения режима тишины Россия возобновила удары по украинской энергетике. Об этом стало известно 13 апреля
Зачем Россия объявила пасхальное перемирие
Военный корреспондент Александр Коц в своей статье для сайта KP.RU объяснил мотивы российской стороны. По его словам, вопрос о необходимости перемирия не возникает у тех, кому постоянно пишут родственники пропавших без вести солдат.
"У меня такого вопроса не возникало. Его просто не может возникнуть у тех, кому по пять раз на день пишут родственники пропавших без вести солдат", — говорится в публикации Коца.
Журналист подчеркнул, что пасхальное перемирие объявлялось не для украинцев и не для западных стран. Это была не военно-политическая уступка и не хитрый оперативно-тактический замысел, а духовный, морально-нравственный акт. По словам военкора, Россия в очередной раз показала, "кто она есть на самом деле".
У "подопечных Зеленского" снова не получилось сдержать слово
Посол МИД РФ по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках пасхального перемирия.

"По итогу можно констатировать, что Россия свою гуманную миссию в отношении единоверцев на украинской стороне выполнила, у подопечных же Зеленского с "зеркальным ответом" не сложилось. Сатанисты остаются сатанистами", — написал дипломат в своем Телеграм-канале.

Как сообщают "Вести недели", пасхальное перемирие на линии фронта оказалось передышкой, которой почти не существовало. Пока в храмах звучало "Христос воскресе", на передовой и в прифронтовых городах Запорожской области продолжалась война.
Десантники встречали Пасху в блиндажах, священники проводили службы у самой линии огня, а мирные жители — под обстрелами — пекли куличи и разбирали завалы собственных домов.
В Васильевке, всего в 20 км от фронта, перемирие вновь оказалось формальностью: десятки ударов, разрушенные дома, погибшие мирные жители. Люди надеялись на тишину, но готовились к худшему.
Что дало перемирие сторонам
Как отмечает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пасхальное перемирие дало противнику возможность подтянуть резервы, восстановить управление и перегруппировать силы. Однако одновременно оно дало России обновлённую картину целей, понимание слабых мест и возможность перейти в следующую фазу уже не "по площадям", а по системе.
Возобновление ударов после завершения перемирия
Сразу после окончания пасхального перемирия Россия возобновила дроновые удары по украинской энергетике. Как сообщает "Укрэнерго", в результате обесточены потребители в Запорожской и Черниговской областях.
В ночь на 13 апреля Украина и Россия возобновили удары дальнобойными дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, с полуночи РФ запустила 98 ударных беспилотников различных типов, из которых украинским силам ПВО удалось сбить 87. При этом зафиксированы прилеты 9 БПЛА на 9 локациях.
В свою очередь, Министерство обороны России сообщило, что с полуночи средствами ПВО сбито 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
По данным Министерства обороны России, было зафиксировано 6558 нарушений пасхального перемирия со стороны Украины. Напомним, пасхальное перемирие объявлялось с 16:00 11 апреля до полуночи 12 апреля.
Между тем депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что Украина якобы имеет баллистические ракеты дальностью до 500 км на гиперзвуковых скоростях и успешных космических пусках.
Подробности в публикации Как Киев намерен защищаться от "Орешника", рассказал украинский депутат.
14:46Глава МИД Ирана обвинил США в срыве мирных переговоров
14:45Зачем Россия объявила Пасхальное перемирие, и почему Украина снова его нарушила: итоги гуманной миссии
14:37Зеленский заявил о потенциале сотрудничества с государствами бывшего СССР и Ближнего Востока
14:29Школьников: ядерный зонтик над КНДР и соглашения с Вьетнамом ограничили возможности США
14:20"Это другое": русским и украинцам запретили посещение музея в Германии
14:20Сибига рассказал, чего Киев ждет от Будапешта
14:20На Украину летят сразу четыре российских Ту-22м3: ВСУ в панике
14:12В Киеве отца пятерых детей оштрафовали за уклонение от мобилизации
14:10Иран назвал Трампа пиратом: что дальше
13:56Россия активизировала наступление в Сумской области. Новости СВО
13:51"Китаю пора выходить из глухой обороны": Школьников рассказал о тактической ошибке Пекина
13:31"После ночных полетов жутко болят глаза" — боец "Сокол"
13:26Песков рассказал о поставках в ЕС по "Дружбе", об СВО и войне с Ираном
13:20Эксперт: США готовят третий этап войны — уничтожение инфраструктуры Персидского залива
13:10Бужанский высмеял фантазии Киева о космическом доминировании
13:02Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреля
12:56ПВО прикрывает Донецк, новые взрывы в Сумах. Новости СВО
12:45Кризис на Ближнем Востоке: риски и возможности для России
12:40Руководство Франции демонстрирует чудовищный деструктив - Захарова
12:36Нужно это Норвегии? В чем плюсы? Киселев о бандеровцах в норвежских фьордах
Лента новостейМолния