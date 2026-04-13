https://ukraina.ru/20260413/zachem-rossiya-obyavila-paskhalnoe-peremirie-i-pochemu-ukraina-snova-ego-narushila-itogi-gumannoy-1077839050.html

Зачем Россия объявила Пасхальное перемирие, и почему Украина снова его нарушила: итоги гуманной миссии - 13.04.2026 Украина.ру

Пасхальное перемирие, объявленное Россией, стало актом гуманизма и духовной миссии. Однако, как показали события, Киев использовал паузу для перегруппировки сил, а после завершения режима тишины Россия возобновила удары по украинской энергетике. Об этом стало известно 13 апреля

2026-04-13T14:45

украина

киев

россия

владимир зеленский

александр коц

родион мирошник

вооруженные силы украины

укрэнерго

вс рф

сво

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077764742_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_1779ae0bbcf760db1152280a9238d7ff.jpg

Зачем Россия объявила пасхальное перемириеВоенный корреспондент Александр Коц в своей статье для сайта KP.RU объяснил мотивы российской стороны. По его словам, вопрос о необходимости перемирия не возникает у тех, кому постоянно пишут родственники пропавших без вести солдат. "У меня такого вопроса не возникало. Его просто не может возникнуть у тех, кому по пять раз на день пишут родственники пропавших без вести солдат", — говорится в публикации Коца. Журналист подчеркнул, что пасхальное перемирие объявлялось не для украинцев и не для западных стран. Это была не военно-политическая уступка и не хитрый оперативно-тактический замысел, а духовный, морально-нравственный акт. По словам военкора, Россия в очередной раз показала, "кто она есть на самом деле". У "подопечных Зеленского" снова не получилось сдержать словоПосол МИД РФ по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках пасхального перемирия. Как сообщают "Вести недели", пасхальное перемирие на линии фронта оказалось передышкой, которой почти не существовало. Пока в храмах звучало "Христос воскресе", на передовой и в прифронтовых городах Запорожской области продолжалась война. Десантники встречали Пасху в блиндажах, священники проводили службы у самой линии огня, а мирные жители — под обстрелами — пекли куличи и разбирали завалы собственных домов. В Васильевке, всего в 20 км от фронта, перемирие вновь оказалось формальностью: десятки ударов, разрушенные дома, погибшие мирные жители. Люди надеялись на тишину, но готовились к худшему. Что дало перемирие сторонамКак отмечает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пасхальное перемирие дало противнику возможность подтянуть резервы, восстановить управление и перегруппировать силы. Однако одновременно оно дало России обновлённую картину целей, понимание слабых мест и возможность перейти в следующую фазу уже не "по площадям", а по системе. Возобновление ударов после завершения перемирияСразу после окончания пасхального перемирия Россия возобновила дроновые удары по украинской энергетике. Как сообщает "Укрэнерго", в результате обесточены потребители в Запорожской и Черниговской областях. В ночь на 13 апреля Украина и Россия возобновили удары дальнобойными дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, с полуночи РФ запустила 98 ударных беспилотников различных типов, из которых украинским силам ПВО удалось сбить 87. При этом зафиксированы прилеты 9 БПЛА на 9 локациях. В свою очередь, Министерство обороны России сообщило, что с полуночи средствами ПВО сбито 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По данным Министерства обороны России, было зафиксировано 6558 нарушений пасхального перемирия со стороны Украины. Напомним, пасхальное перемирие объявлялось с 16:00 11 апреля до полуночи 12 апреля.Между тем депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что Украина якобы имеет баллистические ракеты дальностью до 500 км на гиперзвуковых скоростях и успешных космических пусках. Подробности в публикации Как Киев намерен защищаться от "Орешника", рассказал украинский депутат.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

