https://ukraina.ru/20260411/parlamentskie-vybory-v-vengrii-tri-klyuchevykh-otlichiya-ot-vsekh-predyduschikh-1077765604.html

Парламентские выборы в Венгрии. Три ключевых отличия от всех предыдущих

Парламентские выборы в Венгрии. Три ключевых отличия от всех предыдущих - 11.04.2026 Украина.ру

Парламентские выборы в Венгрии. Три ключевых отличия от всех предыдущих

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоятся выборы парламента. Они не только решат вопрос власти в этой стране, но также определят перспективы европейского финансирования Украины и даже будущее ЕС в целом.

2026-04-11T08:43

2026-04-11T08:43

2026-04-11T08:43

эксклюзив

северный поток

европарламент

ес

виктор орбан

венгрия

выборы

украина

брюссель

мадьяр

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077764037_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_f1e8c65df419429d507acb24c224d9a7.jpg.webp

Венгрия – парламентская республика, поэтому выборы парламента в этой стране определяют, кто будет править ею в ближайшие четыре года. Именно парламент избирает правительство и премьер-министра, который имеет весьма широкие полномочия. Президент Венгрии, также избираемый в парламенте, – фигура скорее декоративная.Венгерский парламент (официальное название – Государственное собрание) состоит из 199 депутатов, из которых 106 избираются в мажоритарных округах, а 93 – по спискам в общенациональном округе (избирательный барьер для партий составляет 5%, для списка из двух партий – 10 %, из трёх и более партий – 15 %).Часть из этих 93-х мандатов могут получить представители национальных меньшинств, их избирают специально зарегистрированные избиратели – которые при этом не голосуют за партийные списки. Количество голосов, необходимых для избрания депутата от нацменьшинства, определяется перед каждыми выборами, и в этом году прогнозируют, что барьер преодолеет только представитель цыганской общины.Что же касается политических партий, то гарантированно в парламент проходят только правящая партия "Фидес" (точнее, блок на её основе, его лидер – премьер Венгрии Виктор Орбан) и главная оппозиционная сила – партия "Тиса" (лидер – Петер Мадьяр, в 2003-2024 – функционер "Фидес"). Шансы на попадание в парламент сохраняют ультраправая партия "Ми Хазанк" ("Наша Родина", потенциальные союзники Орбана), DK ("Демократическая коалиция", союзники "Тисы") и пародийная партия МККР ("Партия двухвостой собаки", резко критикует всех, но в первую очередь Орбана).Виктор Орбан является бессменным премьер-министром Венгрии с 2010 года (до этого Орбан возглавлял венгерское правительство в 1998-2002 годах), его партия четыре раза подряд побеждала на выборах – в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Однако ныне ситуация изменилась.Орбан впервые за 16 лет может проигратьВиктор Орбан как минимум с 2014 года является анфан терриблем европейской политики, демонстрируя независимую от Брюсселя позицию, в первую очередь на российском и украинском направлениях. Однако на протяжении многих лет евробюрократы ничего не могли с ним сделать: "Фидес" честно побеждал на выборах, а традиционная венгерская оппозиция становилась всё более маргинальной.Но ситуация изменилась, когда оппозиционером провозгласил себя Петер Мадьяр, который с 2003-го был функционером "Фидес", а его супруга Юдит Варга одно время являлась министром юстиции Венгрии. В 2023 году пара развелась, причём при разводе Варга обвинила Мадьяра, с которым у неё трое детей, в домашнем насилии, что тот отрицал. А в 2024-м Мадьяр вышел из "Фидес" и вступил в малоизвестную партию "Тиса", которая вдруг получила огромную поддержку со стороны Брюсселя – ведь обещала выполнять все его указания в случае прихода к власти.Благодаря этой поддержке, а также в связи с объективной усталостью венгров от многолетнего правления "Фидес", рейтинги "Тисы" стали резко расти. Кампания оппозиции построена на противопоставлениях: молодой Мадьяр (45 лет) против старого Орбана (63 года), прогрессивная молодёжь – против ретроградов, городские жители – против сельских, социальные сети – против телевидения… Кроме того, запущен знакомый по Украине тезис "власть готовит массовые фальсификации – мы готовим массовые протесты".За несколько дней до выборов большинство венгерских социологических компаний фиксировали преимущество "Тисы" над "Фидес". Как правило, его оценивают в 6-9%, но из этого ряда выбиваются два прогноза. С одной стороны, близкий к оппозиции исследовательский центр Median сообщил, что "Тиса" с учётом мажоритарных округов может получить 138-143 места в парламенте – то есть конституционное большинство (именно на это ориентирует своих сторонников Петер Мадьяр). С другой – близкий к правительству Nézőpont Institute заявил, что "Фидес" имеет преимущество в 5% по спискам, и победит в 66 округах из 106. При этом все уверены, что "Наша Родина" точно попадёт в парламент по партийным спискам.Орбан и Мадьяр будут вести кампанию до последнего, ведь агитация запрещена только в день голосования. Лидер оппозиции призвал своих сторонников не считать результаты опросов гарантией победы "Тисы", и обязательно прийти на выборы. Премьер же уверен, что его "глубинный избиратель" не подведёт, заявив: "В венгерском обществе есть прослойка – я сам к ней принадлежу, поэтому знаю, – которая оплачивает квитанцию в последний день. Наши появятся в конце".Украина стала важной темой в венгерской парламентской кампанииВиктор Орбан с 2016 года настойчиво требовал от Киева восстановить языковые и образовательные права закарпатских венгров, и делал весьма резкие заявления, однако практические действия Будапешта долгое время соответствовали пожеланиям Брюсселя. Хотя Венгрия после начала СВО постоянно призывала к миру на Украине и отказалась поставлять Киеву оружие, однако Будапешт смиренно голосовал за все антироссийские санкции, предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза и открытие переговоров о её вступлении в ЕС. Единственным реальным действием было блокирование Венгрией выделения Украине денег на оружие из так называемого "Европейского фонда мира".Ситуация изменилась с начала 2026 года, когда Владимир Зеленский, похоже, уверовал в поражение Виктора Орбана на парламентских выборах. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе главарь киевского режима сказал: "Каждый Виктор, который живет на европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает подзатыльника". Фамилия не прозвучала, но все всё поняли.На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Зеленский заявил: "Один Виктор может думать о том, как вырастить себе живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить российские танки, которые могут вернуться на улицы Будапешта". К тому времени Украина уже более двух недель как заблокировала транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, и терпение Будапешта лопнуло.Во-первых, Орбан активизировал "петиционную кампанию", направленную против финансовой поддержки Украины со стороны ЕС в ближайшие годы. Петиция предлагала венграм поставить галочку напротив трёх пунктов: "Я говорю "нет" дальнейшему финансированию российско-украинской войны!", "Я говорю "нет" тому, чтобы мы платили за функционирование украинского государства в течение следующих 10 лет!", "Я говорю "нет" повышению коммунальных тарифов из-за войны!".Поначалу визуальным рядом этой кампании, формально не связанной с выборами, были изображения Зеленского с протянутой рукой, а рядом с ним главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера, которые поощряют наполнить ладонь киевского просителя. Однако со временем на биллбордах осталось только широко улыбающееся лицо Зеленского рядом с надписью: "Я не хочу, чтобы он смеялся последним". Это была отсылка к кампании 2018 года, где на аналогичном плакате был изображён ухмыляющийся Джордж Сорос.Но это было не главное. В середине марта Виктор Орбан воспользовался правом вето, и заблокировал выделение Киеву кредита ЕС в сумме 90 миллиардов евро – пока Украина не возобновит транзит нефти по "Дружбе". Несмотря на беспрецедентное давление со стороны Брюсселя, Венгрия своего решения не отменила.Удар оказался настолько болезненным, что Зеленский даже пообещал, что разговаривать с Орбаном будут украинские военные. Ответ Будапешта оказался асимметричным: в Венгрии задержали инкассаторов украинского "Ощадбанка" с огромным количеством евро, долларов и золота, причём документы на перевозку ценностей из Вены в Киев были подделаны прямо на одной из венгерских автозаправок. Хотя инкассаторов, среди которых был отставной генерал СБУ, отпустили, однако ценности де-факто были конфискованы. При этом критика этих действий венгерских властей со стороны Петера Мадьяра была использована проправительственными СМИ как доказательство того, что изъятые деньги предназначались венгерской оппозиции.Последним на данный момент эпизодом использования Украины в кампании Виктора Орбана стало обнаружение 5 апреля двух сумок со взрывчаткой и детонаторами рядом с сербским участком газопровода "Балканский поток" – это продолжение одной из веток "Турецкого потока", которое проходит через Болгарию и Сербию до Венгрии. И если сам Орбан заявил об украинском следе намёками, то его ближайший соратник, глава МИД Венгрии Петер Сийярто практически прямо обвинил в подготовке диверсии Киев."Ранее украинцы взорвали "Северный поток". После взрывов они долго говорили, что это Россия – что нелогично, потому что зачем России взрывать собственные газопроводы... В последние недели десятки дронов постоянно атакуют на российской территории "Турецкий поток", который поставляет газ в Венгрию. А теперь террористическая атака, предотвращенная Сербией, выглядит составляющей этих атак", – заявил Сийярто.А 9 апреля депутат Верховной Рады прошлого созыва Игорь Мосийчук* заявил, что находящихся в Венгрии, Австрии и Словакии граждан Украины вербуют для участия в акциях протеста в Будапеште на случай, если на выборах победит Виктор Орбан. "Мне известно, что пытаются для этого использовать членов патриотических организаций, международных организаций, скаутских и так далее", – сказал Мосийчук.Венгры могут определить будущее ЕС, как в своё время французы и голландцыИзбирательная кампания в Венгрии характеризуется беспрецедентным вмешательством со стороны Европейского Союза и лидеров ряда входящих в него стран, причём речь не только об упомянутой выше поддержке партии "Тиса". Кампания вмешательства маскируется под "противодействие российскому влиянию", которое, как обычно, высосано из пальца, а в качестве оправдания используются заявления руководства США в поддержку Виктора Орбана. Европейских бюрократов понять немудрено, ведь парламентские выборы будут своеобразным референдумом не столько о доверии Орбану, сколько о будущем Европейского Союза.Если венгерский премьер останется у власти – это станет поддержкой для других суверенистких сил в Европе (итальянской "Лиги", французского "Национального объединения", "Альтернативы для Германии" и т.п.), которые видят Евросоюз как объединение суверенных государств с минимальными наднациональными функциями. Не зря фракция Европарламента "Патриоты за Европу", в которую входит "Фидес" и упомянутые выше партии 23 марта провела совещание в Будапеште, на котором поддержали Орбана.Если же к власти в Венгрии придёт полностью ориентированный на Брюссель Петер Мадьяр, последует не просто отзыв вето на выделение Киеву безвозвратного кредита в 90 миллиардов евро. Мадьяр поддерживает курс руководства ЕС и ряда входящих в него государств, которые выступают за отмену права вето в принципе, и переход к принятию решений в ЕС так называемым "квалифицированным большинством", который нивелирует влияние стран типа Венгрии. Кроме Урсулы фон дер Ляйен, за это публично выступают канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, их поддерживают лидеры ещё нескольких стран ЕС. При этом Мерц, а также премьер Польши Дональд Туск неоднократно в крайне недипломатичных выражениях критиковали Виктора Орбана.Таким образом, венгры могут сыграть роль французов и голландцев, на референдумах в 2005 году "похоронивших" проект Конституции Европейского Союза, который фактически превращал ЕС в федеративное государство. Потому неудивительно, что евробюрократы идут на всё, чтобы не допустить победы Орбана и его партии. Так, с конца марта 2026 года через подконтрольных спецслужбам европейских стран венгерских журналистов были "слиты" стенограммы конфиденциальных переговоров Виктора Орбана с Владимиром Путиным и Петера Сийярто с Сергеем Лавровым.Хотя никаких признаков "предательства" или "работы на Россию" в этих стенограммах не обнаружили, однако именно такие слова выносят в заголовки мейнстримные европейские и венгерские оппозиционные СМИ. Евросоюз уже максимально ограничил доступ Венгрии к конфиденциальной информации, а в случае сохранения Орбана у власти Брюссель готовится лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС."Сейчас создается план на случай того, если Орбан украдет победу на выборах. Скорее всего, право голоса Венгрии будет отозвано, чтобы можно было одобрить предоставление кредита. У меня нет точных временных рамок, но, скорее всего, это произойдет очень скоро после выборов", – заявил 6 апреля "Известиям" глава комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Европарламенте Пекка Товери.Кроме этого, ещё 25 марта Европейская комиссия отложила утверждение кредитного плана для Венгрии по оборонной программе Security Action for Europe (SAFE) из-за вето, наложенного Виктором Орбаном на выделение кредита Украине. Заблокированными остаются и десятки миллиардов евро из бюджета и фондов ЕС, которые Венгрия должна была получить уже много лет назад.Для оправдания подобных действий со стороны Брюсселя, кроме мифической "российской угрозы", используется также поддержка, которую Виктору Орбану оказывает руководство Соединённых Штатов Америки. Кто бы ни победил, выиграет суверенитет государства" Кто бы ни победил, выиграет суверенитет государства"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

венгрия

украина

брюссель

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, северный поток, европарламент, ес, виктор орбан, венгрия, выборы, украина, брюссель, мадьяр, владимир зеленский, еврокомиссия