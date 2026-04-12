https://ukraina.ru/20260412/kongress-ne-podderzhit-kapitulyatsiyu-krasnov-nazval-glavnoe-prepyatstvie-dlya-snyatiya-sanktsiy-s-irana-1077794477.html
Конгресс не поддержит "капитуляцию": Краснов назвал главное препятствие для снятия санкций с Ирана
Полное снятие санкций с Ирана без демонтажа ядерной программы, ракет и прокси невозможно, в США никто на это не пойдёт. Трамп назвал план Тегерана из 10 пунктов всего лишь "рабочей основой для переговоров". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
2026-04-12T05:45
новости
иран
сша
израиль
краснов
главные новости
главное
санкции
война
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077589978_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_d11dd34b89cfca09bc7ffefde5e37f40.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077589978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2691e4347d8cb332a91e0614975d8ab5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, израиль, краснов, главные новости, главное, санкции, война, ближний восток, война на ближнем востоке, война в иране, международные отношения, международная политика, переговоры, дональд трамп, украина.ру
Новости, Иран, США, Израиль, Краснов, Главные новости, главное, санкции, война, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, война в Иране, международные отношения, Международная политика, переговоры, Дональд Трамп, Украина.ру
Журналист поинтересовался, возможно ли полное снятие санкций с Ирана, о котором заявили в Тегеране. Краснов назвал иранскую риторику пропагандой.
"Давайте скажем честно — риторика иранских элит предназначена для внутреннего потребления. Духоподъемная, скрепная ложь направлена несчастным иранцам, жизни которых "вожди" разменивают на своё благополучие в комфортабельных бункерах", — заявил эксперт.
По словам Краснова, полное снятие санкций невозможно без выполнения жёстких условий. "Полное снятие санкций без демонтажа иранской ядерной программы, ракет и иранских прокси невозможны, никто на это не пойдёт", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Краснов также обратил внимание на позицию Конгресса и Израиля. "Конгресс не поддержит "капитуляцию", а Израиль подавно категорически против подобного хода событий", — отметил эксперт.
"Трамп же назвал иранский 10-пунктовый план "workable basis on which to negotiate" — рабочей основой для переговоров, не более", — констатировал собеседник издания.