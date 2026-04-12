https://ukraina.ru/20260412/kongress-ne-podderzhit-kapitulyatsiyu-krasnov-nazval-glavnoe-prepyatstvie-dlya-snyatiya-sanktsiy-s-irana-1077794477.html

Конгресс не поддержит "капитуляцию": Краснов назвал главное препятствие для снятия санкций с Ирана

Конгресс не поддержит "капитуляцию": Краснов назвал главное препятствие для снятия санкций с Ирана - 12.04.2026 Украина.ру

Конгресс не поддержит "капитуляцию": Краснов назвал главное препятствие для снятия санкций с Ирана

Полное снятие санкций с Ирана без демонтажа ядерной программы, ракет и прокси невозможно, в США никто на это не пойдёт. Трамп назвал план Тегерана из 10 пунктов всего лишь "рабочей основой для переговоров". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов

2026-04-12T05:45

2026-04-12T05:45

2026-04-12T05:45

новости

иран

сша

израиль

краснов

главные новости

главное

санкции

война

ближний восток

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077589978_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_d11dd34b89cfca09bc7ffefde5e37f40.jpg

Журналист поинтересовался, возможно ли полное снятие санкций с Ирана, о котором заявили в Тегеране. Краснов назвал иранскую риторику пропагандой. По словам Краснова, полное снятие санкций невозможно без выполнения жёстких условий. "Полное снятие санкций без демонтажа иранской ядерной программы, ракет и иранских прокси невозможны, никто на это не пойдёт", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Краснов также обратил внимание на позицию Конгресса и Израиля. "Конгресс не поддержит "капитуляцию", а Израиль подавно категорически против подобного хода событий", — отметил эксперт. "Трамп же назвал иранский 10-пунктовый план "workable basis on which to negotiate" — рабочей основой для переговоров, не более", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.Больше про американскую внешнюю политику — в материале "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.

иран

сша

израиль

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, израиль, краснов, главные новости, главное, санкции, война, ближний восток, война на ближнем востоке, война в иране, международные отношения, международная политика, переговоры, дональд трамп, украина.ру