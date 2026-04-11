Запад готовит вывоз людей с Украины. Хроника событий на утро 11 апреля

Американская НПО, вывозящая детей с Украины, готовится к транспортировке сотен человек

2026-04-11T10:09

2026-04-11T10:43

Американская НПО Chemonics International, которая, предположительно, вывозит детей с Украины, разместила контракт на транспортировку сотен человек по Украине и за ее пределы, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные британских госзакупок.Как следует из контрактов по госзакупкам, которые изучил корреспондент РИА Новости, британское подразделение НПО, Chemonics UK, 18 марта разместило контракт на предоставление "экстренных транспортных услуг" для "возможной эвакуации сотрудников проекта компании". Количество перевозимых человек оценивается в 150-350, маршруты перевозок проходят как по Украине, так и ведут в Польшу, Словакию, Румынию и Молдавию."Поставщик экстренных транспортных услуг должен предложить услуги по безопасной транспортировке сотрудников проекта, их иждивенцев и домашних животных по Украине... Выбор маршрута будет зависеть от ситуации с безопасностью или ограничений на транспортную доступность", — говорилось в описании контракта.Также поставщик при необходимости должен будет координировать свои действия с местными властями в случае такой необходимости. Контракт покрывает период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.В марте Chemonics разместила ещё несколько тендеров, связанных с Украиной. При этом ранее компания в британских госзакупах для нужд Украины не участвовала. Контракты касаются поставок нескольких машин, медицинского оборудования, ремонта противорадиационного укрытия, а также поставок модульной котельной и модульного укрытия.Как выяснил корреспондент РИА Новости, формально компания оперирует фондом Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) в интересах британского МИД. Фонд описывается как "многосторонняя донорская программа" Украины и "семи её ближайших международных партнеров": Канады, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Фонд "реализует проекты в прифронтовых районах и сообществах, пострадавших от войны, а также на национальном уровне".По информации РИА Новости, фонд PFRU занимается не только поставками оборудования на Украину. Так, на странице фонда в LinkedIn размещены объявления о вакансиях – как административных, так и "полевых". Онлайн ссылки на эти вакансии ведут на украинский сайт rabota.ua. В описаниях вакансий говорится, что соискатели "полевых" должностей должны, в частности, проводить мероприятия в рамках проекта "Дети, пострадавшие от войны". Также они должны выезжать на места для мониторинга и координации этого проекта, координировать действия с партнёрами PFRU, участвующими в деятельности по "возвращению и реинтеграции украинских детей".Деятельность Chemonics в Великобритании, Германии и Франции курирует Chemonics Europe. Глава Chemonics Europe — Луиза Куай, которая, по данным сайта Endole, родилась в 1978 году, проживает в Великобритании. На своей странице LinkedIn Куай часто анонсирует мероприятия Chemonics, а также пишет о фонде PFRU.До прихода в Chemonics в марте 2023 года она восемь лет работала в Crown Agents – "Агенты короны". Эта британская компания, занятая оказанием "помощи" правительствам с "целью повышения благосостояния, сокращения бедности и улучшения здравоохранения", посредством "консалтинга, услуг по управлению цепочками поставок, финансовых услуг и обучения".До 1997 года Crown Agents была государственной корпорацией, подчинявшейся британскому МИД. Впервые "королевские агенты" появились в 1749 году для учёта грантов, предоставленных колониям из британского казначейства.Ранее, в августе экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости о разоблачении сети по поставке детей с Украины в Великобританию высокопоставленным педофилам – представителям британской элиты. По словам Прозорова, сеть работала под крышей СБУ. По данным Прозорова, одной из организаций, вовлечённых в эту деятельность, является НПО Chemonics International, которая долгое время получала финансирование от USAID.Позднее, в феврале, руководитель Одесской областной прокуратуры Андрей Сваток сообщил подробности о преступной группе, которая занималась незаконным вывозом детей-сирот с Украины на Запад для передачи их на усыновление иностранцам, используя фальшивых крёстных, "заработала" более $100 тыс.."Всего злоумышленники пытались незаконно переправить за пределы Украины 25 детей... Из них 13 детей были доставлены в иностранную страну. Только по счетам по платежным системам зафиксирована передача более $100 тыс.", – заявил Сваток.Как сообщил Офис генпрокурора, преступная группа при вывозе детей на Запад использовала целую сеть липовых опекунов, которых оформляли, как фиктивных крёстных. При этом дети видели их впервые. К детям, которые были вывезены с Украины с начала 2022 года, приезжали так называемые родители и присматривались к ребятам, выбирали себе подходящих.Согласно следствию, схему организовывали через хостинги, краткосрочные поездки детей в семьи иностранцев якобы на каникулы под видом отдыха и оздоровления. Детей перед выездом инструктировали, как надо общаться с официальными органами и службами в случае встречи с ними.В ходе расследования провели около 100 обысков на территории пяти областей Украины и в Киеве, во время которых было изъято $80 тыс., документы, фото детей, автомобили. В январе текущего года, по данным прокуратуры, обвинения предъявлены 30 фиктивным опекунам. Им грозит до 15 лет лишения свободы.Об этом деле Офис украинского генерального прокурора сообщал в декабре 2025 года. По информации ведомства на Украине была раскрыта преступная группа, занимавшаяся незаконным вывозом детей на Запад для передачи их на "усыновление" иностранными гражданами. Подозреваемыми оказались две гражданки Украины в возрасте 39 и 47 лет, а также 49-летний основатель организации, который действовал из-за границы. Помимо них в схеме участвовали 15 перевозчиков, которые и осуществляли перемещение детей с территории Украины за границу.В декабре же 2025 года, когда стало известно о раскрытии вышеупомянутой группы по вывозу детей, на Украине вспыхнул скандал с Еленой Зеленской. Выяснилось, что она организовала весной 2022 года "эвакуацию" детей в Турцию. Позднее стало известно, что дети стали жертвами психологического и сексуального насилия."Я очень хорошо помню, как была эта акция распиарена. А теперь в распоряжение журналистов попал отчет делегации в составе представителей украинского полномочного по правам человека, ЮНИСЕФ и турецкого омбудсмена, которые в 2024 году совершили мониторинговый визит в целях проверки условий проживания этих самых эвакуированных несовершеннолетних, как бы спасённых", – комментировала в декабре тот скандал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила о судьбе детей."Выяснилось, что многие дети, которых Зеленская как бы спасала, становились жертвами психологического и сексуального насилия. Они были фактически лишены адекватного присмотра, не имели возможности учиться, их регулярно привлекали к съемкам пропагандистских роликов, лишали еды, применяли к ним физическое воздействие, подвергали унижению. Вот теперь самое, конечно, невероятное. Две воспитанницы вернулись на Украину беременными. Нормальные у ребят получились каникулы, хорошо отдохнули. Нормально их Зеленская оберегала, спасая как бы", – указала официальный представитель МИД РФ.Она указала, что за всё это никто не был привлечён к уголовной ответственности.О том, что происходит на Украине – в статье Елены Кирюшкиной "Овоскопировщики вместо инженеров: что происходит с рынком труда Украины".

