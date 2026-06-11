Войны на Украине и в Иране помогли США стать мировым нефтяным лидером - 11.06.2026 Украина.ру
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Войны на Украине и в Иране помогли США стать мировым нефтяным лидером
Войны на Украине и в Иране помогли США стать мировым нефтяным лидером - 11.06.2026 Украина.ру
Войны на Украине и в Иране помогли США стать мировым нефтяным лидером
Соединённые Штаты впервые в истории заняли первое место в мире по экспорту нефти, разрушив десятилетиями сложившийся порядок, где доминировали Россия и Саудовская Аравия. Ключевую роль сыграли войны на Украине и конфликт США с Ираном. Об этом сообщает Reuters
2026-06-11T14:57
2026-06-11T14:57
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Мировой нефтяной рынок переживает тектонический сдвиг. Как сообщает Reuters, США третий месяц подряд удерживают лидерство по объёмам экспорта чёрного золота, опережая традиционных гигантов — Россию и Саудовскую Аравию.По данным агентства, в мае Соединённые Штаты экспортировали 10,5 млн баррелей нефти в сутки. Для сравнения: Россия — 7 млн баррелей, Саудовская Аравия — 5,9 млн баррелей.Этот переворот стал возможен благодаря резкому росту добычи сланцевой нефти и газа после 2010 года. Сначала США стали крупнейшим в мире производителем газа, затем — нефти. Однако ключевую роль в превращении страны из импортозависимой в главного экспортёра сыграли геополитические конфликты.Как отмечает Reuters, война США с Ираном нарушила экспорт нефти из Саудовской Аравии, а поставки российской нефти серьёзно пострадали от атак украинских дронов и западных санкций. Таким образом, американские производители смогли занять освободившуюся нишу и кардинально изменить глобальный баланс сил на энергетическом рынке.3 июня стало известно, что США планируют прекратить продлевать лицензии на поставки российской нефти, но временные исключения пока сохраняются. Подробнее в материале США хотят отказаться от нефтяных лицензий для РФ, Украина просит сохранить спортивные санкцииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, США, Reuters, Украина.ру, Россия, Украина

Войны на Украине и в Иране помогли США стать мировым нефтяным лидером

14:57 11.06.2026
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Вера Голосова
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Соединённые Штаты впервые в истории заняли первое место в мире по экспорту нефти, разрушив десятилетиями сложившийся порядок, где доминировали Россия и Саудовская Аравия. Ключевую роль сыграли войны на Украине и конфликт США с Ираном. Об этом сообщает Reuters
Мировой нефтяной рынок переживает тектонический сдвиг. Как сообщает Reuters, США третий месяц подряд удерживают лидерство по объёмам экспорта чёрного золота, опережая традиционных гигантов — Россию и Саудовскую Аравию.
По данным агентства, в мае Соединённые Штаты экспортировали 10,5 млн баррелей нефти в сутки. Для сравнения: Россия — 7 млн баррелей, Саудовская Аравия — 5,9 млн баррелей.
Этот переворот стал возможен благодаря резкому росту добычи сланцевой нефти и газа после 2010 года. Сначала США стали крупнейшим в мире производителем газа, затем — нефти. Однако ключевую роль в превращении страны из импортозависимой в главного экспортёра сыграли геополитические конфликты.
Как отмечает Reuters, война США с Ираном нарушила экспорт нефти из Саудовской Аравии, а поставки российской нефти серьёзно пострадали от атак украинских дронов и западных санкций. Таким образом, американские производители смогли занять освободившуюся нишу и кардинально изменить глобальный баланс сил на энергетическом рынке.
3 июня стало известно, что США планируют прекратить продлевать лицензии на поставки российской нефти, но временные исключения пока сохраняются. Подробнее в материале США хотят отказаться от нефтяных лицензий для РФ, Украина просит сохранить спортивные санкции
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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