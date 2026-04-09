Овоскопировщики вместо инженеров: что происходит с рынком труда Украины

Хотите стать виварником? А ренологом? Спорим, что многие из наших читателей слыхом не слыхивали о таких профессиях. А между тем, украинская государственная служба занятости на полном серьезе предлагает незанятым гражданам освоить столь экзотические профессии.

2026-04-09T06:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Хотя, если честно, такие вакансии выглядят как троллинг и издевательство над теми, кто месяцами не может найти нормальную работу или является внутренним переселенцем. Тем не менее, украинские чиновники подсовывают людям редкие и необычные специальности.В службе занятости уверяют, что на рынке труда насчитывается более 9 тысяч различных направлений для трудоустройства. Как говорил советский поэт: "все работы хороши - выбирай на вкус". Только вот вкус этот в концлагере Зеленского приобретает совсем иной смак. Например, первое место в списке "автентичных" профессий занимает "виварник". Такой специалист - это лаборант вивария и смотритель. Виварий, в свою очередь, это здание для содержания лабораторных животных над которыми проводят опыты. И работник вивария должен убирать вольеры, кормить зверей, поддерживать необходимый для них микроклимат. Ну, и убирать остатки научных опытов.На втором месте - лаглинник. Не слыхали? Теперь будете знать - это работник, который разбирает бухты ниток на мотки, выполняет эту работу на станке, покрывающем нить специальным воском . Лаглинник также обязан следить, чтобы мотки ниток не имели разрывов. Правда, не говорится, что такие рабочие востребованы, прежде всего, на ткацких фабриках и комбинатах, а на Украине легкая промышленность практически уничтожена. Часть предприятий вместе с Херсонской областью ушла в Россию, а оставшийся в Киеве Дарницкий шелковый комбинат - крупное текстильное предприятие в Киеве, работавшее с советских времен и ставшее передовым производством, где внедрялись рекорды по обслуживанию станков, сегодня дышит на ладан. Да и вообще в рамках десоветизации переименован в ПАО "Дарна" - подальше от рекордов времен СССР. Так что массовый прием на работу лаглинников - исключен. А вот гериатры могли бы пригодится в стремительно стареющей Украине, однако большинство врачей этой специальности выехали из страны. Да и вообще в ближайшее время из Украины прогнозируется отток медиков - в связи с возможностью женской мобилизации. А от нее бегут не только гериатры, но и хирурги, и медсестры. За гериатром следует натуропат. Это знаток альтернативного врачебного дела, который помогает повысить уровень энергии, менять образ жизни и налаживать питание. Только вот украинцам сегодня все больше необходимы терапевты, кардиологи и невропатологи, а не специалисты по витаминам и диетам. Тем более, что большинство из них работают частно и не собираются делить эту нишу с государством. Впрочем, для отчаявшихся найти работу существует еще и реолог - специалист, который изучает вязкие жидкости и вещества аномальной вязкости, а также горные породы, суспензии и гидросмеси. Знания такого профессионала используются, как правило, в полимерной и нефтегазовой промышленности, но она на Украине находится под ударом. Вернее, под постоянными ударами ракет и беспилотников. Так что вряд ли стоит ожидать очереди из ренологов на бирже труда. Как впрочем, и овоскопировщиков ( спец по проверке качества яиц), и халвомесильщиков.Но если без сарказма, то вместо выискивания оригинальных профессий в Госслужбе занятости должны заниматься своей непосредственной работой и обеспечивать украинцев более популярными профессиями. Особенно, если учесть, что в стране около 5 миллионов внутренних переселенцев, которые отчаянно ищут как заработать на кусок хлеба. И это в условиях нарастающей бедности и расслоения. Как заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, из-за войны на Украине уровень бедности вырос до 30%. Иными словами, каждый третий украинец живет если не за чертой бедности, то где-то возле нее. "Бедности стало больше. Если до ковида мы говорили о 22–23%, теперь мы говорим о 30%", – подтвердила демограф. Она подчеркнула, что, несмотря на значительную международную финансовую помощь, уровень жизни украинцев снижается из-за войны. В то же время без внешней поддержки экономическая ситуация была бы критической. "Если бы мы не получали помощи от Европы, мы бы здесь, скорее всего, просто не разговаривали. Давайте вспомним: Первая мировая война – Германию оккупировали, она рухнула из-за экономических проблем. Из-за того, что бюджет просто не выдержал этой нагрузки. Прошу прощения, у нас было бы то же самое", – лебезит перед донорами Либанова.Вот это очень любопытное замечание. Во-первых, профессор Либанова признает, что Украина живет исключительно за счет внешних доноров, которые кормят страну, пока она воюют с Россией. При этом, демограф поклоны бьет исключительно Европе, "забывая" о взносах США. Оно и понятно: ЕС ведь не проводит аудитов выделенных средств, выдавая режиму Зеленского беспрецедентные суммы без всякого финансового контроля.Во-вторых, неясно почему столь масштабные объемы внешних кредитов и грантов привели к обнищанию населения? Западная помощь Украине с начала военного конфликта к концу 2025 года превысила 375 миллиардов долларов. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную поддержку. Только США и ЕС к сентябрю 2025 года передали свыше 209 миллиардов, а сейчас Украина требует от Европы еще и 90 миллиардов евро кредита на поддержание шаровар. И на фоне миллиардных вливаний Украина беднеет?! Да за такие деньги три новеньких Украины можно было бы построить. Но строят дворцы и виллы для власть имущих и приближенных к ней силовиков и националистов. Тут достаточно вспомнить "Миндичгейт" и золотые унитазы друзей Зеленского по "95 кварталу", или декларацию рядового сотрудника ТЦК в одном из столичных районов который за год задекларировал 10 миллионов долларов криптоприбыли.А пока одни нищают, другие набивают карманы и вывозят валюту и золото чемоданами. Так, буквально на днях, на украинской границе был задержан представитель дипломатической службы, пытавшийся "экспортировать" в Европу наскирдованные ценности в багажнике авто. Этот громкий случай даже высмеял спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. "В отличие от ЕС, который не диверсифицировал свои источники энергии, украинские дипломаты понимают ценность диверсификации - хорошо сбалансированного портфеля, состоящего из контрабандных долларов, евро, золота и драгоценностей", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Но вот глава Института демографии и социальных исследований Украины этой темы предпочитает не касаться: уж слишком она взрывоопасная.Лучше уж поговорить о проблеме затяжной безработицы, скрывать которую у властей уже не получается. Как и то, что это явление больше всего затрагивает уязвимые группы населения, прежде всего переселенцев, которые не готовы или не могут сменить профессию в соответствии с требованиями современного рынка труда. А там пока предлагают виварников и геронтологов людям, которые переехали из промышленных регионов. Вот и получается, что на Украине без работы мыкаются более одного миллиона человек - и это только по официальным данным. А если прибавить сюда еще миллион или два мужчин, которые прячутся от насильственной мобилизации? В связи с этим Украина, будет вынуждена привлекать трудовых мигрантов, особенно в послевоенный период. И хотя Либанова считает, что послевоенная "краина мрий" вряд ли спровоцирует трудовой ажиотаж на мировых рынках из-за низких зарплат и социальных стандартов, первые группы рабочих из Пакистана и Бангладеш уже осваиваются на промышленных и аграрных предприятиях, принадлежащих иностранцам."Обычно люди из бедных стран уезжают в более богатые страны. Поскольку Украина еще долгое время после войны будет оставаться бедной страной, к нам, по крайней мере, не будут ехать те, кто едет за социальной помощью. К нам поедут те люди, которые хотят работать. Потому что мы не сможем дать то, что дает, скажем, Германия или Нидерланды", – отметила демограф.Правда, весьма сомнительно чтобы в Азии или Африке нашлись стахановцы, желающие "просто поработать" на благо Украины. Вот и возникает коллапс: для своих у государства работы практически нет (не считая овоскопировщиков и халвомесителей), условий для привозных рабочих тоже не создано. Кто ж будет работать и восстанавливать разрушенную войной "единую краину"? Уж точно не патриоты с Западной Украины, первыми сбежавшие в Европу. Но если раньше демографы делали ставку на возвращенцев, то сегодня об этой тенденции говорят с опаской. Ведь согласно свежему опросу группы "Рейтинг", о планах вернуться на Украину чаще говорят юные (14–17 лет) украинцы, а также малообеспеченные граждане. А специалисты "с мозгами и руками" планируют закрепиться на новом месте жительства: в ЕС и США хотят остаться более 40% выехавших из Украины мужчин и женщин cреднего возраста. Уже сейчас можно сделать неутешительный вывод: постмайданная Украина теряет своё будущее - трудовое, демографическое и экономическое основание. И если эта тенденция закрепится (а к этому все идет) , вопрос будет уже не в том, сколько людей вернётся, а в том, кто вообще останется. Хотя, может, именного этого и добивается Зеленcкий?О том, кому на Украине подписывать договор о мире, то есть мирные соглашения - в статье Никиты Волковича "Призраки закона. С кем России договариваться об окончании СВО на Украине"

2026

Елена Кирюшкина

