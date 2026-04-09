Овоскопировщики вместо инженеров: что происходит с рынком труда Украины - 09.04.2026 Украина.ру
Овоскопировщики вместо инженеров: что происходит с рынком труда Украины
Овоскопировщики вместо инженеров: что происходит с рынком труда Украины - 09.04.2026 Украина.ру
Овоскопировщики вместо инженеров: что происходит с рынком труда Украины
Хотите стать виварником? А ренологом? Спорим, что многие из наших читателей слыхом не слыхивали о таких профессиях. А между тем, украинская государственная служба занятости на полном серьезе предлагает незанятым гражданам освоить столь экзотические профессии.
2026-04-09T06:30
2026-04-09T06:30
Хотя, если честно, такие вакансии выглядят как троллинг и издевательство над теми, кто месяцами не может найти нормальную работу или является внутренним переселенцем. Тем не менее, украинские чиновники подсовывают людям редкие и необычные специальности.В службе занятости уверяют, что на рынке труда насчитывается более 9 тысяч различных направлений для трудоустройства. Как говорил советский поэт: "все работы хороши - выбирай на вкус". Только вот вкус этот в концлагере Зеленского приобретает совсем иной смак. Например, первое место в списке "автентичных" профессий занимает "виварник". Такой специалист - это лаборант вивария и смотритель. Виварий, в свою очередь, это здание для содержания лабораторных животных над которыми проводят опыты. И работник вивария должен убирать вольеры, кормить зверей, поддерживать необходимый для них микроклимат. Ну, и убирать остатки научных опытов.На втором месте - лаглинник. Не слыхали? Теперь будете знать - это работник, который разбирает бухты ниток на мотки, выполняет эту работу на станке, покрывающем нить специальным воском . Лаглинник также обязан следить, чтобы мотки ниток не имели разрывов. Правда, не говорится, что такие рабочие востребованы, прежде всего, на ткацких фабриках и комбинатах, а на Украине легкая промышленность практически уничтожена. Часть предприятий вместе с Херсонской областью ушла в Россию, а оставшийся в Киеве Дарницкий шелковый комбинат - крупное текстильное предприятие в Киеве, работавшее с советских времен и ставшее передовым производством, где внедрялись рекорды по обслуживанию станков, сегодня дышит на ладан. Да и вообще в рамках десоветизации переименован в ПАО "Дарна" - подальше от рекордов времен СССР. Так что массовый прием на работу лаглинников - исключен. А вот гериатры могли бы пригодится в стремительно стареющей Украине, однако большинство врачей этой специальности выехали из страны. Да и вообще в ближайшее время из Украины прогнозируется отток медиков - в связи с возможностью женской мобилизации. А от нее бегут не только гериатры, но и хирурги, и медсестры. За гериатром следует натуропат. Это знаток альтернативного врачебного дела, который помогает повысить уровень энергии, менять образ жизни и налаживать питание. Только вот украинцам сегодня все больше необходимы терапевты, кардиологи и невропатологи, а не специалисты по витаминам и диетам. Тем более, что большинство из них работают частно и не собираются делить эту нишу с государством. Впрочем, для отчаявшихся найти работу существует еще и реолог - специалист, который изучает вязкие жидкости и вещества аномальной вязкости, а также горные породы, суспензии и гидросмеси. Знания такого профессионала используются, как правило, в полимерной и нефтегазовой промышленности, но она на Украине находится под ударом. Вернее, под постоянными ударами ракет и беспилотников. Так что вряд ли стоит ожидать очереди из ренологов на бирже труда. Как впрочем, и овоскопировщиков ( спец по проверке качества яиц), и халвомесильщиков.Но если без сарказма, то вместо выискивания оригинальных профессий в Госслужбе занятости должны заниматься своей непосредственной работой и обеспечивать украинцев более популярными профессиями. Особенно, если учесть, что в стране около 5 миллионов внутренних переселенцев, которые отчаянно ищут как заработать на кусок хлеба. И это в условиях нарастающей бедности и расслоения. Как заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, из-за войны на Украине уровень бедности вырос до 30%. Иными словами, каждый третий украинец живет если не за чертой бедности, то где-то возле нее. "Бедности стало больше. Если до ковида мы говорили о 22–23%, теперь мы говорим о 30%", – подтвердила демограф. Она подчеркнула, что, несмотря на значительную международную финансовую помощь, уровень жизни украинцев снижается из-за войны. В то же время без внешней поддержки экономическая ситуация была бы критической. "Если бы мы не получали помощи от Европы, мы бы здесь, скорее всего, просто не разговаривали. Давайте вспомним: Первая мировая война – Германию оккупировали, она рухнула из-за экономических проблем. Из-за того, что бюджет просто не выдержал этой нагрузки. Прошу прощения, у нас было бы то же самое", – лебезит перед донорами Либанова.Вот это очень любопытное замечание. Во-первых, профессор Либанова признает, что Украина живет исключительно за счет внешних доноров, которые кормят страну, пока она воюют с Россией. При этом, демограф поклоны бьет исключительно Европе, "забывая" о взносах США. Оно и понятно: ЕС ведь не проводит аудитов выделенных средств, выдавая режиму Зеленского беспрецедентные суммы без всякого финансового контроля.Во-вторых, неясно почему столь масштабные объемы внешних кредитов и грантов привели к обнищанию населения? Западная помощь Украине с начала военного конфликта к концу 2025 года превысила 375 миллиардов долларов. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную поддержку. Только США и ЕС к сентябрю 2025 года передали свыше 209 миллиардов, а сейчас Украина требует от Европы еще и 90 миллиардов евро кредита на поддержание шаровар. И на фоне миллиардных вливаний Украина беднеет?! Да за такие деньги три новеньких Украины можно было бы построить. Но строят дворцы и виллы для власть имущих и приближенных к ней силовиков и националистов. Тут достаточно вспомнить "Миндичгейт" и золотые унитазы друзей Зеленского по "95 кварталу", или декларацию рядового сотрудника ТЦК в одном из столичных районов который за год задекларировал 10 миллионов долларов криптоприбыли.А пока одни нищают, другие набивают карманы и вывозят валюту и золото чемоданами. Так, буквально на днях, на украинской границе был задержан представитель дипломатической службы, пытавшийся "экспортировать" в Европу наскирдованные ценности в багажнике авто. Этот громкий случай даже высмеял спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. "В отличие от ЕС, который не диверсифицировал свои источники энергии, украинские дипломаты понимают ценность диверсификации - хорошо сбалансированного портфеля, состоящего из контрабандных долларов, евро, золота и драгоценностей", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Но вот глава Института демографии и социальных исследований Украины этой темы предпочитает не касаться: уж слишком она взрывоопасная.Лучше уж поговорить о проблеме затяжной безработицы, скрывать которую у властей уже не получается. Как и то, что это явление больше всего затрагивает уязвимые группы населения, прежде всего переселенцев, которые не готовы или не могут сменить профессию в соответствии с требованиями современного рынка труда. А там пока предлагают виварников и геронтологов людям, которые переехали из промышленных регионов. Вот и получается, что на Украине без работы мыкаются более одного миллиона человек - и это только по официальным данным. А если прибавить сюда еще миллион или два мужчин, которые прячутся от насильственной мобилизации? В связи с этим Украина, будет вынуждена привлекать трудовых мигрантов, особенно в послевоенный период. И хотя Либанова считает, что послевоенная "краина мрий" вряд ли спровоцирует трудовой ажиотаж на мировых рынках из-за низких зарплат и социальных стандартов, первые группы рабочих из Пакистана и Бангладеш уже осваиваются на промышленных и аграрных предприятиях, принадлежащих иностранцам."Обычно люди из бедных стран уезжают в более богатые страны. Поскольку Украина еще долгое время после войны будет оставаться бедной страной, к нам, по крайней мере, не будут ехать те, кто едет за социальной помощью. К нам поедут те люди, которые хотят работать. Потому что мы не сможем дать то, что дает, скажем, Германия или Нидерланды", – отметила демограф.Правда, весьма сомнительно чтобы в Азии или Африке нашлись стахановцы, желающие "просто поработать" на благо Украины. Вот и возникает коллапс: для своих у государства работы практически нет (не считая овоскопировщиков и халвомесителей), условий для привозных рабочих тоже не создано. Кто ж будет работать и восстанавливать разрушенную войной "единую краину"? Уж точно не патриоты с Западной Украины, первыми сбежавшие в Европу. Но если раньше демографы делали ставку на возвращенцев, то сегодня об этой тенденции говорят с опаской. Ведь согласно свежему опросу группы "Рейтинг", о планах вернуться на Украину чаще говорят юные (14–17 лет) украинцы, а также малообеспеченные граждане. А специалисты "с мозгами и руками" планируют закрепиться на новом месте жительства: в ЕС и США хотят остаться более 40% выехавших из Украины мужчин и женщин cреднего возраста. Уже сейчас можно сделать неутешительный вывод: постмайданная Украина теряет своё будущее - трудовое, демографическое и экономическое основание. И если эта тенденция закрепится (а к этому все идет) , вопрос будет уже не в том, сколько людей вернётся, а в том, кто вообще останется. Хотя, может, именного этого и добивается Зеленcкий?О том, кому на Украине подписывать договор о мире, то есть мирные соглашения - в статье Никиты Волковича "Призраки закона. С кем России договариваться об окончании СВО на Украине"
украина
европа
россия
Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
украина, европа, россия, владимир зеленский, кирилл дмитриев, ес, тцк, эксклюзив, рынок труда
Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, ЕС, ТЦК, Эксклюзив, рынок труда

Овоскопировщики вместо инженеров: что происходит с рынком труда Украины

Хотите стать виварником? А ренологом? Спорим, что многие из наших читателей слыхом не слыхивали о таких профессиях. А между тем, украинская государственная служба занятости на полном серьезе предлагает незанятым гражданам освоить столь экзотические профессии.
Хотя, если честно, такие вакансии выглядят как троллинг и издевательство над теми, кто месяцами не может найти нормальную работу или является внутренним переселенцем. Тем не менее, украинские чиновники подсовывают людям редкие и необычные специальности.
В службе занятости уверяют, что на рынке труда насчитывается более 9 тысяч различных направлений для трудоустройства. Как говорил советский поэт: "все работы хороши - выбирай на вкус". Только вот вкус этот в концлагере Зеленского приобретает совсем иной смак. Например, первое место в списке "автентичных" профессий занимает "виварник". Такой специалист - это лаборант вивария и смотритель. Виварий, в свою очередь, это здание для содержания лабораторных животных над которыми проводят опыты. И работник вивария должен убирать вольеры, кормить зверей, поддерживать необходимый для них микроклимат. Ну, и убирать остатки научных опытов.
На втором месте - лаглинник. Не слыхали? Теперь будете знать - это работник, который разбирает бухты ниток на мотки, выполняет эту работу на станке, покрывающем нить специальным воском . Лаглинник также обязан следить, чтобы мотки ниток не имели разрывов. Правда, не говорится, что такие рабочие востребованы, прежде всего, на ткацких фабриках и комбинатах, а на Украине легкая промышленность практически уничтожена. Часть предприятий вместе с Херсонской областью ушла в Россию, а оставшийся в Киеве Дарницкий шелковый комбинат - крупное текстильное предприятие в Киеве, работавшее с советских времен и ставшее передовым производством, где внедрялись рекорды по обслуживанию станков, сегодня дышит на ладан. Да и вообще в рамках десоветизации переименован в ПАО "Дарна" - подальше от рекордов времен СССР. Так что массовый прием на работу лаглинников - исключен.
А вот гериатры могли бы пригодится в стремительно стареющей Украине, однако большинство врачей этой специальности выехали из страны. Да и вообще в ближайшее время из Украины прогнозируется отток медиков - в связи с возможностью женской мобилизации. А от нее бегут не только гериатры, но и хирурги, и медсестры. За гериатром следует натуропат. Это знаток альтернативного врачебного дела, который помогает повысить уровень энергии, менять образ жизни и налаживать питание. Только вот украинцам сегодня все больше необходимы терапевты, кардиологи и невропатологи, а не специалисты по витаминам и диетам. Тем более, что большинство из них работают частно и не собираются делить эту нишу с государством.
Впрочем, для отчаявшихся найти работу существует еще и реолог - специалист, который изучает вязкие жидкости и вещества аномальной вязкости, а также горные породы, суспензии и гидросмеси. Знания такого профессионала используются, как правило, в полимерной и нефтегазовой промышленности, но она на Украине находится под ударом. Вернее, под постоянными ударами ракет и беспилотников. Так что вряд ли стоит ожидать очереди из ренологов на бирже труда. Как впрочем, и овоскопировщиков ( спец по проверке качества яиц), и халвомесильщиков.
Но если без сарказма, то вместо выискивания оригинальных профессий в Госслужбе занятости должны заниматься своей непосредственной работой и обеспечивать украинцев более популярными профессиями. Особенно, если учесть, что в стране около 5 миллионов внутренних переселенцев, которые отчаянно ищут как заработать на кусок хлеба. И это в условиях нарастающей бедности и расслоения. Как заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, из-за войны на Украине уровень бедности вырос до 30%. Иными словами, каждый третий украинец живет если не за чертой бедности, то где-то возле нее.
"Бедности стало больше. Если до ковида мы говорили о 22–23%, теперь мы говорим о 30%", – подтвердила демограф. Она подчеркнула, что, несмотря на значительную международную финансовую помощь, уровень жизни украинцев снижается из-за войны. В то же время без внешней поддержки экономическая ситуация была бы критической. "Если бы мы не получали помощи от Европы, мы бы здесь, скорее всего, просто не разговаривали. Давайте вспомним: Первая мировая война – Германию оккупировали, она рухнула из-за экономических проблем. Из-за того, что бюджет просто не выдержал этой нагрузки. Прошу прощения, у нас было бы то же самое", – лебезит перед донорами Либанова.
Вот это очень любопытное замечание. Во-первых, профессор Либанова признает, что Украина живет исключительно за счет внешних доноров, которые кормят страну, пока она воюют с Россией. При этом, демограф поклоны бьет исключительно Европе, "забывая" о взносах США. Оно и понятно: ЕС ведь не проводит аудитов выделенных средств, выдавая режиму Зеленского беспрецедентные суммы без всякого финансового контроля.
Во-вторых, неясно почему столь масштабные объемы внешних кредитов и грантов привели к обнищанию населения? Западная помощь Украине с начала военного конфликта к концу 2025 года превысила 375 миллиардов долларов. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную поддержку. Только США и ЕС к сентябрю 2025 года передали свыше 209 миллиардов, а сейчас Украина требует от Европы еще и 90 миллиардов евро кредита на поддержание шаровар. И на фоне миллиардных вливаний Украина беднеет?! Да за такие деньги три новеньких Украины можно было бы построить. Но строят дворцы и виллы для власть имущих и приближенных к ней силовиков и националистов. Тут достаточно вспомнить "Миндичгейт" и золотые унитазы друзей Зеленского по "95 кварталу", или декларацию рядового сотрудника ТЦК в одном из столичных районов который за год задекларировал 10 миллионов долларов криптоприбыли.
А пока одни нищают, другие набивают карманы и вывозят валюту и золото чемоданами. Так, буквально на днях, на украинской границе был задержан представитель дипломатической службы, пытавшийся "экспортировать" в Европу наскирдованные ценности в багажнике авто. Этот громкий случай даже высмеял спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. "В отличие от ЕС, который не диверсифицировал свои источники энергии, украинские дипломаты понимают ценность диверсификации - хорошо сбалансированного портфеля, состоящего из контрабандных долларов, евро, золота и драгоценностей", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Но вот глава Института демографии и социальных исследований Украины этой темы предпочитает не касаться: уж слишком она взрывоопасная.
Лучше уж поговорить о проблеме затяжной безработицы, скрывать которую у властей уже не получается. Как и то, что это явление больше всего затрагивает уязвимые группы населения, прежде всего переселенцев, которые не готовы или не могут сменить профессию в соответствии с требованиями современного рынка труда. А там пока предлагают виварников и геронтологов людям, которые переехали из промышленных регионов.
Вот и получается, что на Украине без работы мыкаются более одного миллиона человек - и это только по официальным данным. А если прибавить сюда еще миллион или два мужчин, которые прячутся от насильственной мобилизации? В связи с этим Украина, будет вынуждена привлекать трудовых мигрантов, особенно в послевоенный период. И хотя Либанова считает, что послевоенная "краина мрий" вряд ли спровоцирует трудовой ажиотаж на мировых рынках из-за низких зарплат и социальных стандартов, первые группы рабочих из Пакистана и Бангладеш уже осваиваются на промышленных и аграрных предприятиях, принадлежащих иностранцам.
"Обычно люди из бедных стран уезжают в более богатые страны. Поскольку Украина еще долгое время после войны будет оставаться бедной страной, к нам, по крайней мере, не будут ехать те, кто едет за социальной помощью. К нам поедут те люди, которые хотят работать. Потому что мы не сможем дать то, что дает, скажем, Германия или Нидерланды", – отметила демограф.
Правда, весьма сомнительно чтобы в Азии или Африке нашлись стахановцы, желающие "просто поработать" на благо Украины. Вот и возникает коллапс: для своих у государства работы практически нет (не считая овоскопировщиков и халвомесителей), условий для привозных рабочих тоже не создано. Кто ж будет работать и восстанавливать разрушенную войной "единую краину"? Уж точно не патриоты с Западной Украины, первыми сбежавшие в Европу. Но если раньше демографы делали ставку на возвращенцев, то сегодня об этой тенденции говорят с опаской.
Ведь согласно свежему опросу группы "Рейтинг", о планах вернуться на Украину чаще говорят юные (14–17 лет) украинцы, а также малообеспеченные граждане. А специалисты "с мозгами и руками" планируют закрепиться на новом месте жительства: в ЕС и США хотят остаться более 40% выехавших из Украины мужчин и женщин cреднего возраста. Уже сейчас можно сделать неутешительный вывод: постмайданная Украина теряет своё будущее - трудовое, демографическое и экономическое основание. И если эта тенденция закрепится (а к этому все идет) , вопрос будет уже не в том, сколько людей вернётся, а в том, кто вообще останется. Хотя, может, именного этого и добивается Зеленcкий?
О том, кому на Украине подписывать договор о мире, то есть мирные соглашения - в статье Никиты Волковича "Призраки закона. С кем России договариваться об окончании СВО на Украине"
Главный редактор: Хисамов И.А.
06:30Овоскопировщики вместо инженеров: что происходит с рынком труда Украины
06:20Третья мировая началась в Киеве. Украина в международном контексте
06:10Вперёд, к Руине или кто готовит "бунт мессенджеров". Эксперты о ситуации на Украине и в России
06:06Удары по НПЗ, провал Орбана и иранская сделка. Грег Вайнер о том, кто накажет Украину за дорогую нефть
05:30"Сбиваем много, но все равно прилетает": Алехин рассказал про обстрелы Белгородской области
05:30"Полоса обеспечения": захват плацдарма и ПВО на вражеской территории — эксперт о защите приграничья
05:29Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15"Германию милитаризуют в приказном порядке" — Ермаков о планах ФРГ вернуться к военному призыву
05:00Как российская ПВО уничтожает рои дронов — Алехин о работе "Панцирей" и мобильных групп
05:00Как охраняют Курскую АЭС и приграничье? Военный эксперт про способы защиты важных объектов
04:54Нефтяные компании втайне против мирного плана Трампа по Ирану — не хотят платить за Ормуз
04:45Сергей Ермаков: НАТО не хочет и боится войны с Россией, но киевскому режиму терять нечего
04:38После объявления перемирия через Ормузский пролив не прошло ни одного танкера — NYT
04:30Аэростаты и самолеты ДРЛО: как Россия может усилить ПВО приграничья — мнение эксперта
04:15Трамп после встречи с Рютте раскритиковал НАТО, "провалившую тест" в Иране
04:15Не только "сушки", но и F-16: Алехин назвал аэродромы, откуда Украина атакует приграничье
03:40ФБР задержало бывшего военнослужащего SOCOM по подозрению в передаче СМИ секретных данных
03:10В Киевской области всех сотрудников и руководство ТЦК отправили на фронт из-за взяток
02:48"Отказаться от этого безумия!": Французский политик разоблачил планы по подготовке к войне с Россией
02:10Фронтовая сводка за 8 апреля от канала "Дневник Десантника"
Лента новостейМолния