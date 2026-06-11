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Кандидат в мэры Кракова выбросила флаги ЕС и Украины в мусорку

Кандидат в мэры Кракова выбросила флаги ЕС и Украины в мусорку - 11.06.2026 Украина.ру

Кандидат в мэры Кракова выбросила флаги ЕС и Украины в мусорку

Предвыборная гонка в Кракове обернулась скандалом: кандидат на пост мэра Марианна Шрайбер опубликовала видео, в котором демонстративно выбросила в мусорную корзину флаги Европейского союза и Украины. Об этом 11 июня сообщает RT

2026-06-11T15:44

2026-06-11T15:44

2026-06-11T15:44

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В Кракове набирает обороты скандальная предвыборная кампания. Кандидат на пост мэра города Марианна Шрайбер опубликовала в социальных сетях видеоролик, который вызвал широкий резонанс. На кадрах она демонстративно выбрасывает в мусорную корзину флаги Европейского союза и Украины."Когда я стану мэром Кракова, я сразу сниму флаги Европейского союза и Украины с городских зданий", — заявила политик в своём обращении.На этом Шрайбер не остановилась. Она пообещала в случае победы усилить национальную идентичность города, оставив на улицах Кракова исключительно польскую символику. Кроме того, кандидат высказалась за размещение христианских крестов в школьных учреждениях.Ролик быстро разлетелся по соцсетям и спровоцировал активное обсуждение как среди сторонников, так и среди противников политика.Ранее польская сторона уже выражала недовольство в адрес Киева. Варшава призвала Украину пересмотреть решение о переименовании подразделения ВСУ в честь "Героев УПА"*. Премьер-министр Дональд Туск озвучил официальную позицию правительства страны, назвав это решение ошибочным и ожидая от Киева необходимых изменений.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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новости, украина, краков, киев, ес, rt, вооруженные силы украины