Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ бьют по логистике ВСУ в Чугуеве и блокируют противника в Купянске - 11.06.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ бьют по логистике ВСУ в Чугуеве и блокируют противника в Купянске
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ бьют по логистике ВСУ в Чугуеве и блокируют противника в Купянске - 11.06.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ бьют по логистике ВСУ в Чугуеве и блокируют противника в Купянске
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-06-11T14:42
2026-06-11T14:42
эксклюзив
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Штурмовые подразделения группировки войск "Север" с каждым днем усиливают наступательные действия в северо-восточных районах Харьковской области. Боевая работа на земле сопровождается системной огневой обработкой тыловой инфраструктуры противника. Штурмовая авиация, крупнокалиберная артиллерия и ударные беспилотники поражают склады боеприпасов, места размещения техники, пункты временной дислокации, полигоны и железнодорожные узлы. Огневое поражение наносится в районах Мерефы, Богодухова и Дергачей. Под постоянным огневым воздействием Чугуев — крупный логистический узел, через который снабжаются подразделения ВСУ на харьковском, краснолиманском и славянско-краматорском направлениях.Наши дроноводы стали использовать складной российский FPV-дрон "Матрёшка". При транспортировке он хранится в специальном герметичном тубусе, защищающем от повреждений и удерживающем заряд батарей. Предусмотрено перемещение в виде пакета из 29 тубусов с единой системой питания от внешнего источника. Сам дрон имеет универсальный разъем, позволяющий быстро менять модули связи или подключать катушку с оптоволокном. В боевое состояние приводится за считанные минуты.В Чугуеве подразделения морской пехоты ВСУ понесли значительные потери после комплексного удара в результате проведенной тщательной доразведки. Удар пришёлся по гостиничному комплексу "Биг Хаус", где размещались подразделения 39-й бригады морской пехоты ВСУ. Личный состав проходил доукомплектование в учебных центрах, расположенных в лесной зоне, примыкающей к реке Северский Донец. По поступающей информации из достоверных источников, подразделения украинской армии на данном участке фронта испытывают серьёзное давление и не могут восстановить ранее утраченные рубежи. Отмечается, что командование ВСУ пытается стабилизировать обстановку, однако интенсивные обстрелы и применение беспилотников осложняют обстановку.Купянская группировка противника сжимается у Оскола. Штурмовики группировки "Запад" продолжают наступление и зачистку территории по обоим берегам Оскола. В самом Купянске противник утратил основную часть позиций, занятых во время предыдущих контрударов. Остатки украинских формирований блокированы в районе железнодорожного вокзала, центральной городской больницы и северо-западного микрорайона.По выявленным позициям работают российская артиллерия и расчёты FPV-дронов. Попытки ВСУ проводить встречные атаки заканчиваются потерями и дальнейшим сокращением контролируемой территории. Российские подразделения методично отрезают отдельные группы противника от снабжения и не позволяют им восстановить единую линию обороны.Штурмовые группы двух группировок войск российской армии выходят к новым рубежам и расширяют контролируемую территорию сразу на нескольких участках, не позволяя командованию ВСУ определить главное направление удара. Тем не менее, противник пытается удерживать оборонительные позиции вблизи границы с Белгородской областью. При этом все чаще использует штурмовую авиацию, нанося бомбовые удары с универсальным модулем корректировки и планирования по линии боевого соприкосновения, а также по приграничным районам Белгородчины.В Казачьей Лопани Харьковской области украинские военные и местные власти насильно выгоняют людей в сторону Харькова. Подобные мероприятия, именуемые как "эвакуация". Безопасность при выезде не обеспечивается. Людям обещают жильё и материальную помощь, но эти условия не выполняются. Имеются также случаи принуждения к пешему передвижению. Местные власти предпринимают любые меры к принудительной эвакуации населения, чтобы не допустить ситуации, подобной той, что сложилась в Купянске, где значительная часть населения осталась, дожидаясь прихода российской армии.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив
Эксклюзив

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ бьют по логистике ВСУ в Чугуеве и блокируют противника в Купянске

14:42 11.06.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Штурмовые подразделения группировки войск "Север" с каждым днем усиливают наступательные действия в северо-восточных районах Харьковской области. Боевая работа на земле сопровождается системной огневой обработкой тыловой инфраструктуры противника.
Штурмовая авиация, крупнокалиберная артиллерия и ударные беспилотники поражают склады боеприпасов, места размещения техники, пункты временной дислокации, полигоны и железнодорожные узлы. Огневое поражение наносится в районах Мерефы, Богодухова и Дергачей. Под постоянным огневым воздействием Чугуев — крупный логистический узел, через который снабжаются подразделения ВСУ на харьковском, краснолиманском и славянско-краматорском направлениях.
Наши дроноводы стали использовать складной российский FPV-дрон "Матрёшка". При транспортировке он хранится в специальном герметичном тубусе, защищающем от повреждений и удерживающем заряд батарей. Предусмотрено перемещение в виде пакета из 29 тубусов с единой системой питания от внешнего источника. Сам дрон имеет универсальный разъем, позволяющий быстро менять модули связи или подключать катушку с оптоволокном. В боевое состояние приводится за считанные минуты.
В Чугуеве подразделения морской пехоты ВСУ понесли значительные потери после комплексного удара в результате проведенной тщательной доразведки. Удар пришёлся по гостиничному комплексу "Биг Хаус", где размещались подразделения 39-й бригады морской пехоты ВСУ. Личный состав проходил доукомплектование в учебных центрах, расположенных в лесной зоне, примыкающей к реке Северский Донец.
По поступающей информации из достоверных источников, подразделения украинской армии на данном участке фронта испытывают серьёзное давление и не могут восстановить ранее утраченные рубежи. Отмечается, что командование ВСУ пытается стабилизировать обстановку, однако интенсивные обстрелы и применение беспилотников осложняют обстановку.
Купянская группировка противника сжимается у Оскола. Штурмовики группировки "Запад" продолжают наступление и зачистку территории по обоим берегам Оскола. В самом Купянске противник утратил основную часть позиций, занятых во время предыдущих контрударов. Остатки украинских формирований блокированы в районе железнодорожного вокзала, центральной городской больницы и северо-западного микрорайона.
По выявленным позициям работают российская артиллерия и расчёты FPV-дронов. Попытки ВСУ проводить встречные атаки заканчиваются потерями и дальнейшим сокращением контролируемой территории. Российские подразделения методично отрезают отдельные группы противника от снабжения и не позволяют им восстановить единую линию обороны.
Штурмовые группы двух группировок войск российской армии выходят к новым рубежам и расширяют контролируемую территорию сразу на нескольких участках, не позволяя командованию ВСУ определить главное направление удара. Тем не менее, противник пытается удерживать оборонительные позиции вблизи границы с Белгородской областью. При этом все чаще использует штурмовую авиацию, нанося бомбовые удары с универсальным модулем корректировки и планирования по линии боевого соприкосновения, а также по приграничным районам Белгородчины.
В Казачьей Лопани Харьковской области украинские военные и местные власти насильно выгоняют людей в сторону Харькова. Подобные мероприятия, именуемые как "эвакуация". Безопасность при выезде не обеспечивается. Людям обещают жильё и материальную помощь, но эти условия не выполняются. Имеются также случаи принуждения к пешему передвижению. Местные власти предпринимают любые меры к принудительной эвакуации населения, чтобы не допустить ситуации, подобной той, что сложилась в Купянске, где значительная часть населения осталась, дожидаясь прихода российской армии.
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Вчера, 18:22
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Красный Лиман – это только одна головная боль, которая беспокоит ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру
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