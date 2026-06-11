https://ukraina.ru/20260611/polkovnik-gennadiy-alekhin-vs-rf-byut-po-logistike-vsu-v-chugueve-i-blokiruyut-protivnika-v-kupyanske-1080112715.html

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ бьют по логистике ВСУ в Чугуеве и блокируют противника в Купянске

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ бьют по логистике ВСУ в Чугуеве и блокируют противника в Купянске - 11.06.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ бьют по логистике ВСУ в Чугуеве и блокируют противника в Купянске

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-06-11T14:42

2026-06-11T14:42

2026-06-11T14:42

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png

Штурмовые подразделения группировки войск "Север" с каждым днем усиливают наступательные действия в северо-восточных районах Харьковской области. Боевая работа на земле сопровождается системной огневой обработкой тыловой инфраструктуры противника. Штурмовая авиация, крупнокалиберная артиллерия и ударные беспилотники поражают склады боеприпасов, места размещения техники, пункты временной дислокации, полигоны и железнодорожные узлы. Огневое поражение наносится в районах Мерефы, Богодухова и Дергачей. Под постоянным огневым воздействием Чугуев — крупный логистический узел, через который снабжаются подразделения ВСУ на харьковском, краснолиманском и славянско-краматорском направлениях.Наши дроноводы стали использовать складной российский FPV-дрон "Матрёшка". При транспортировке он хранится в специальном герметичном тубусе, защищающем от повреждений и удерживающем заряд батарей. Предусмотрено перемещение в виде пакета из 29 тубусов с единой системой питания от внешнего источника. Сам дрон имеет универсальный разъем, позволяющий быстро менять модули связи или подключать катушку с оптоволокном. В боевое состояние приводится за считанные минуты.В Чугуеве подразделения морской пехоты ВСУ понесли значительные потери после комплексного удара в результате проведенной тщательной доразведки. Удар пришёлся по гостиничному комплексу "Биг Хаус", где размещались подразделения 39-й бригады морской пехоты ВСУ. Личный состав проходил доукомплектование в учебных центрах, расположенных в лесной зоне, примыкающей к реке Северский Донец. По поступающей информации из достоверных источников, подразделения украинской армии на данном участке фронта испытывают серьёзное давление и не могут восстановить ранее утраченные рубежи. Отмечается, что командование ВСУ пытается стабилизировать обстановку, однако интенсивные обстрелы и применение беспилотников осложняют обстановку.Купянская группировка противника сжимается у Оскола. Штурмовики группировки "Запад" продолжают наступление и зачистку территории по обоим берегам Оскола. В самом Купянске противник утратил основную часть позиций, занятых во время предыдущих контрударов. Остатки украинских формирований блокированы в районе железнодорожного вокзала, центральной городской больницы и северо-западного микрорайона.По выявленным позициям работают российская артиллерия и расчёты FPV-дронов. Попытки ВСУ проводить встречные атаки заканчиваются потерями и дальнейшим сокращением контролируемой территории. Российские подразделения методично отрезают отдельные группы противника от снабжения и не позволяют им восстановить единую линию обороны.Штурмовые группы двух группировок войск российской армии выходят к новым рубежам и расширяют контролируемую территорию сразу на нескольких участках, не позволяя командованию ВСУ определить главное направление удара. Тем не менее, противник пытается удерживать оборонительные позиции вблизи границы с Белгородской областью. При этом все чаще использует штурмовую авиацию, нанося бомбовые удары с универсальным модулем корректировки и планирования по линии боевого соприкосновения, а также по приграничным районам Белгородчины.В Казачьей Лопани Харьковской области украинские военные и местные власти насильно выгоняют людей в сторону Харькова. Подобные мероприятия, именуемые как "эвакуация". Безопасность при выезде не обеспечивается. Людям обещают жильё и материальную помощь, но эти условия не выполняются. Имеются также случаи принуждения к пешему передвижению. Местные власти предпринимают любые меры к принудительной эвакуации населения, чтобы не допустить ситуации, подобной той, что сложилась в Купянске, где значительная часть населения осталась, дожидаясь прихода российской армии.

https://ukraina.ru/20260610/1080071088.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив