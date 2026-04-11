"Победил" Иран и общался с мёртвыми: Краснов про "уничтожение цивилизации" и странные заявления Трампа - 11.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260411/pobedil-iran-i-obschalsya-s-mrtvymi-krasnov-pro-unichtozhenie-tsivilizatsii-i-strannye-zayavleniya-trampa-1077776049.html
"Победил" Иран и общался с мёртвыми: Краснов про "уничтожение цивилизации" и странные заявления Трампа
"Победил" Иран и общался с мёртвыми: Краснов про "уничтожение цивилизации" и странные заявления Трампа - 11.04.2026 Украина.ру
"Победил" Иран и общался с мёртвыми: Краснов про "уничтожение цивилизации" и странные заявления Трампа
Ормузский пролив открыт, но мир по-прежнему в опасности. Война на Ближнем Востоке сбавила ярость, но никак не остановилась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
2026-04-11T05:45
2026-04-11T05:45
новости
иран
сша
ближний восток
краснов
дональд трамп
украина.ру
война в иране
война на ближнем востоке
удар по ирану
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071354675_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e59afc969370999f66f418fe1d3f642b.jpg
Отвечая на вопрос о том, ожидал ли он такого развития событий после заявлений Трампа об уничтожении Ирана, Краснов призвал не искать смысла в словах американского лидера.Краснов также жёстко оценил риторику Трампа. "Но я поражаюсь магическому обаянию Трампа, который твердо и однозначно зарекомендовал себя даже не как патентованный лжец, но как клинический идиот, фонтанирующий бессмысленным и противоречивым потоком сознания: его до сих пор слушают и пытаются понять", — подчеркнул собеседник Украина.ру.По словам Краснова, американский президент легко обещает то, что не может выполнить. "Уничтожить Иран? Да легко! Американский президент может три раза в день перед приёмом пищи вместо прописанных пилюль заявлять, что уничтожил иранскую цивилизацию", — отметил эксперт. "Кстати, не поручусь, что он до конца перемирия не заявит, что-таки сделал это", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.Больше про американскую внешнюю политику — в материале "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.
иран
сша
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071354675_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_09377739780421943c325d796ce0c982.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, ближний восток, краснов, дональд трамп, украина.ру, война в иране, война на ближнем востоке, удар по ирану, перемирие, война, война на украине, международные отношения, международная политика
Новости, Иран, США, Ближний Восток, Краснов, Дональд Трамп, Украина.ру, война в Иране, война на Ближнем Востоке, удар по Ирану, перемирие, война, война на Украине, международные отношения, Международная политика

"Победил" Иран и общался с мёртвыми: Краснов про "уничтожение цивилизации" и странные заявления Трампа

05:45 11.04.2026
 
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
- РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
Читать в
ДзенTelegram
Ормузский пролив открыт, но мир по-прежнему в опасности. Война на Ближнем Востоке сбавила ярость, но никак не остановилась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
Отвечая на вопрос о том, ожидал ли он такого развития событий после заявлений Трампа об уничтожении Ирана, Краснов призвал не искать смысла в словах американского лидера.
"Призывал и призываю не искать смысла в словах человека, который заявлял не раз, что победил Иран, сменил в нём режим, прекратил с десяток войн и даже общался с мёртвыми", — заявил эксперт.
Краснов также жёстко оценил риторику Трампа. "Но я поражаюсь магическому обаянию Трампа, который твердо и однозначно зарекомендовал себя даже не как патентованный лжец, но как клинический идиот, фонтанирующий бессмысленным и противоречивым потоком сознания: его до сих пор слушают и пытаются понять", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
По словам Краснова, американский президент легко обещает то, что не может выполнить. "Уничтожить Иран? Да легко! Американский президент может три раза в день перед приёмом пищи вместо прописанных пилюль заявлять, что уничтожил иранскую цивилизацию", — отметил эксперт.
"Кстати, не поручусь, что он до конца перемирия не заявит, что-таки сделал это", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.
Больше про американскую внешнюю политику — в материале "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАБлижний ВостокКрасновДональд ТрампУкраина.рувойна в Ираневойна на Ближнем Востокеудар по Ирануперемириевойнавойна на Украинемеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:00Зеленский сдаёт часть Харьковской области? Зачем ВСУ строят новые укрепления — мнение Алехина
05:45"Победил" Иран и общался с мёртвыми: Краснов про "уничтожение цивилизации" и странные заявления Трампа
05:30Тяжелый штурм Красного Лимана идет сразу с трех населенных пунктов — Алехин о ситуации в зоне СВО
05:15"Это будет полный мешок": военный аналитик рассказал о панике ВСУ под Краматорском
05:00"Мы уже придумали "Ежика": полковник Баранец о защите от дронов и создании "многоразовой" БМП
04:45Полковник Алехин: Взятие позиций западнее Калеников откроет дорогу к штурму Славянска
04:30"Китай грамотно поработал": Краснов рассказал о роли Пекина в открытии Ормузского пролива
04:15ВСУ промахнулись, а "Сушки" накрыли цели: эксперт о разгроме врага на Запорожье и Херсонщине
00:08Фронтовая сводка за 10 апреля от канала "Дневник Десантника"
23:53Около 400 тысяч мужчин до 23 лет выехали с Украины в Евросоюз с августа 2025 года
23:44Чудовищная фиксация убытков. Почему в Иране ничего не окончено
23:37В Киеве вновь перешли к генераторам для поддержания энергии
23:19Каждый третий украинский военный, лечившийся во Франции, предпочел не возвращаться на Украину
22:49Путин: от способности России соответствовать глобальным изменениям зависит суверенитет
22:39На полигоне ВСУ в Чугуевском районе произошел мятеж
22:25Ормузский пролив остается перекрытым. Главные новости к этому часу
21:40Литва, Латвия и Эстония заявили, что не разрешали Украине использовать своё небо для атак на Россию
21:20В воинской части ВСУ забили до смерти мобилизованного украинца
20:50Страны Азии добиваются от США продления послаблений на нефть России. Главные новости к этому часу
20:25Иран прекратит переговоры с США, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана
Лента новостейМолния