"Китай грамотно поработал": Краснов рассказал о роли Пекина в открытии Ормузского пролива

Открытия Ормузского пролива следовало ожидать, поскольку Китай как крупнейший покупатель иранской нефти был критически заинтересован в деэскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов

2026-04-11T04:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Отвечая на вопрос об ожидаемом развитии событий, Краснов заявил, что открытия Ормуза он ждал. Как крупнейший торговый партнер и покупатель иранской нефти, Китай был критически заинтересован в деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, пояснил эксперт."Но Пекин — это не по-восточному крикливый Тегеран и не сошедший с ума Вашингтон. Пекин действовал как старая добрая советская дипломатия — до занудства корректно в публичном поле, но неприкрыто поигрывая мускулами за закрытыми дверями", — подчеркнул он.Экономические рычаги влияния на Иран, Пакистан и Турцию неизбежно должны были привести к открытию Ормузского пролива, добавил аналитик.Краснов также отметил политическую цель Пекина. "Руководство Китая полагает, что неплохо использовать отложенную встречу Си и Трампа. Продолжение войны могло окончательно сорвать этот саммит", — сказал он. "Китай грамотно поработал и получил все полагающиеся профиты", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.Больше про американскую внешнюю политику — в материале "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

