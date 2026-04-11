https://ukraina.ru/20260411/kitay-gramotno-porabotal-krasnov-rasskazal-o-roli-pekina-v-otkrytii-ormuzskogo-proliva-1077776220.html
"Китай грамотно поработал": Краснов рассказал о роли Пекина в открытии Ормузского пролива
Открытия Ормузского пролива следовало ожидать, поскольку Китай как крупнейший покупатель иранской нефти был критически заинтересован в деэскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
2026-04-11T04:30
новости
пекин
китай
иран
краснов
дональд трамп
украина.ру
пакистан
война в иране
ормуз
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055603636_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b3948f119dfdf7c3f0c813e402960a3.jpg
пекин
китай
иран
пакистан
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055603636_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5524d8ded1917d7835e3ffcbd2b424da.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пекин, китай, иран, краснов, дональд трамп, украина.ру, пакистан, война в иране, ормуз, война, ближний восток, война на ближнем востоке, геополитика, международные отношения, международная политика, си цзиньпин
Новости, Пекин, Китай, Иран, Краснов, Дональд Трамп, Украина.ру, Пакистан, война в Иране, Ормуз, война, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, геополитика, международные отношения, Международная политика, Си Цзиньпин
Отвечая на вопрос об ожидаемом развитии событий, Краснов заявил, что открытия Ормуза он ждал. Как крупнейший торговый партнер и покупатель иранской нефти, Китай был критически заинтересован в деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, пояснил эксперт.
"Но Пекин — это не по-восточному крикливый Тегеран и не сошедший с ума Вашингтон. Пекин действовал как старая добрая советская дипломатия — до занудства корректно в публичном поле, но неприкрыто поигрывая мускулами за закрытыми дверями", — подчеркнул он.
Экономические рычаги влияния на Иран, Пакистан и Турцию неизбежно должны были привести к открытию Ормузского пролива, добавил аналитик.
Краснов также отметил политическую цель Пекина. "Руководство Китая полагает, что неплохо использовать отложенную встречу Си и Трампа. Продолжение войны могло окончательно сорвать этот саммит", — сказал он.
"Китай грамотно поработал и получил все полагающиеся профиты", — заключил собеседник издания.