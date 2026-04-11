"Китай грамотно поработал": Краснов рассказал о роли Пекина в открытии Ормузского пролива - 11.04.2026 Украина.ру
"Китай грамотно поработал": Краснов рассказал о роли Пекина в открытии Ормузского пролива
"Китай грамотно поработал": Краснов рассказал о роли Пекина в открытии Ормузского пролива - 11.04.2026 Украина.ру
"Китай грамотно поработал": Краснов рассказал о роли Пекина в открытии Ормузского пролива
Открытия Ормузского пролива следовало ожидать, поскольку Китай как крупнейший покупатель иранской нефти был критически заинтересован в деэскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
2026-04-11T04:30
2026-04-11T04:30
Отвечая на вопрос об ожидаемом развитии событий, Краснов заявил, что открытия Ормуза он ждал. Как крупнейший торговый партнер и покупатель иранской нефти, Китай был критически заинтересован в деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, пояснил эксперт."Но Пекин — это не по-восточному крикливый Тегеран и не сошедший с ума Вашингтон. Пекин действовал как старая добрая советская дипломатия — до занудства корректно в публичном поле, но неприкрыто поигрывая мускулами за закрытыми дверями", — подчеркнул он.Экономические рычаги влияния на Иран, Пакистан и Турцию неизбежно должны были привести к открытию Ормузского пролива, добавил аналитик.Краснов также отметил политическую цель Пекина. "Руководство Китая полагает, что неплохо использовать отложенную встречу Си и Трампа. Продолжение войны могло окончательно сорвать этот саммит", — сказал он. "Китай грамотно поработал и получил все полагающиеся профиты", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.Больше про американскую внешнюю политику — в материале "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.
пекин
китай
иран
пакистан
ближний восток
Украина.ру
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, пекин, китай, иран, краснов, дональд трамп, украина.ру, пакистан, война в иране, ормуз, война, ближний восток, война на ближнем востоке, геополитика, международные отношения, международная политика, си цзиньпин
Новости, Пекин, Китай, Иран, Краснов, Дональд Трамп, Украина.ру, Пакистан, война в Иране, Ормуз, война, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, геополитика, международные отношения, Международная политика, Си Цзиньпин

"Китай грамотно поработал": Краснов рассказал о роли Пекина в открытии Ормузского пролива

04:30 11.04.2026
 
Открытия Ормузского пролива следовало ожидать, поскольку Китай как крупнейший покупатель иранской нефти был критически заинтересован в деэскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
Отвечая на вопрос об ожидаемом развитии событий, Краснов заявил, что открытия Ормуза он ждал. Как крупнейший торговый партнер и покупатель иранской нефти, Китай был критически заинтересован в деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, пояснил эксперт.
"Но Пекин — это не по-восточному крикливый Тегеран и не сошедший с ума Вашингтон. Пекин действовал как старая добрая советская дипломатия — до занудства корректно в публичном поле, но неприкрыто поигрывая мускулами за закрытыми дверями", — подчеркнул он.
Экономические рычаги влияния на Иран, Пакистан и Турцию неизбежно должны были привести к открытию Ормузского пролива, добавил аналитик.
Краснов также отметил политическую цель Пекина. "Руководство Китая полагает, что неплохо использовать отложенную встречу Си и Трампа. Продолжение войны могло окончательно сорвать этот саммит", — сказал он.
"Китай грамотно поработал и получил все полагающиеся профиты", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.
Больше про американскую внешнюю политику — в материале "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.
