https://ukraina.ru/20260411/kiev-prinyal-svoe-porazhenie-na-chto-vy-nadeyalis-dumaya-pobedit-rossiyu-gde-seychas-politolog-karasev-1077778743.html

"Киев принял свое поражение". "На что вы надеялись, думая победить Россию?" Где сейчас политолог Карасев?

Украинского политолога Вадима Карасёва хорошо помнят зрители российского телевидения. Он был частым гостем телеэфиров, говорил достаточно разумно, обычно пытался найти компромисс.

2026-04-11T10:10

эксклюзив

украина

россия

запад

вадим карасев

владимир зеленский

степан бандера

нато

рада

офис президента

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0b/1077780903_0:0:320:180_1920x0_80_0_0_9eb1d0dc60d6951cadbde0c8e1099177.jpg

Запомнился своим всегда экстравагантным, несколько пижонистым видом и любовью к "кольцам и браслетам", а также странным цепям на шее.Но в политические крайности не впадал, занимал позицию "помирковану", как говорят на Украине. То есть уравновешенную, обдуманную, спокойную.Правда, от сложных вопросов ловко уходил с помощью нехитрого приема "мы сами разберёмся"."Не мешайте. Мы сами разберемся"- Украина - не демократическое государство, и всё больше похожа на диктатуру и "банановую республику"? - спрашивали Вадима Юрьевича.- Мы сами разберёмся, - отвечал Карасев.- На Украине травят русский язык, русских и русскоязычных людей заставляют говорить на странном искусственно созданном псевдоукраинском новоязе?- Мы сами разберёмся, - говорил Карасёв на чистом русском языке. Он, кажется, никогда и не говорил на украинском (страшное преступление, кстати, с точки зрения "политических украинцев").- Бандеровские лозунги, факельные шествия в день рождения Бандеры, оголтелый национализм, уничтожение памятников Советским воинам, уничтожение памяти о Великой Отечественной войне?- Мы сами разберёмся, - отвечал Карасев.В итоге "разобрались" с ним. Сегодня Карасев находится под санкциями Зеленского и не выходит в эфир, не ведёт передачи и не пишет статьи.Все это ему запрещено! Это натуральный "запрет на профессию"."Не востребован"Как же так получилось и где Карасев не "вписался в компромисс"?Он оказался не нужен в стране, где есть только одна точка зрения - националистическая. "Моноэтничная, монокультурная страна обречена" - как говорит другой политический комментатор, ныне под санкциями Зеленского, Алексей Арестович*.Дело в том, что политический украинец - это всегда сторонник Степана Бандеры. Мог ли признать себя таковым Карасёв?Ответ очевиден: и не признал, и не признавал. Но при этом считал, что можно оставаться "политическим украинцем".Вспоминается, кстати, яркий представитель украинских националистов, бывший депутат Рады Игорь Мосийчук*, который на одной из передач на укро ТВ на все аргументы своего оппонента отвечал вопросом: "так вы за Бандеру чы проты Бандеры?"Предполагалось, что если "проты Бандеры", то никакие аргументы не принимаются. И вообще, что в студии украинского телевидения делает тот "недоумок", который "проты Бандеры"?Сегодня, что интересно, Игорь Мосийчук выдавлен из страны, находится под украинскими санкциями и является яростным противником режима Зеленского.Причина проста: он считает, что происходит уничтожение украинской нации и войну надо заканчивать как можно быстрее.Кроме того, во власти слишком много лиц "не титульной нации". Как так? Идея "украинского национализма" приватизирована группой Зеленского - Миндича - Шефира - Ермака?"Нет, вы не подумайте, я не антисемит!" - говорит Мосийчук, - "но что же это такое?"Вообще это очень интересно: настоящий, идейный украинский националист (так Мосийчук себя сам называет) находится в оппозиции режиму, который прославляет украинский национализм.Как такое может быть? Если оставить в стороне известную поговорку "где два украинца, там три гетьмана" (то есть все хотят руководить).Объяснение очень простое: сегодняшняя Украина - это государство - симулякр. Искусственно сконструированное явление, такое же искусственное, как современный украинский новояз.Но вернёмся к Карасёву. Известный политолог, преподаватель, автор книг и ведущий передач не мог, конечно, во всеуслышание сказать "я за Бандеру". Даже "для галочки", для того, чтобы обеспечить себе политическое выживание.Но Карасёв, очевидно, думал, что он будет востребован в качестве объективного исследователя, который "временно мирится с временными недостатками" режима.В конце концов, нужны же Зеленскому какие-то люди, которые могут, скажем так, "гибко описать" украинскую действительность.Которые умеют правильно и в нужных местах использовать слова "демократия", "дискурс", "нарратив" и так далее.Но это оказалось совершенно не так. Не нужно. Не востребовано.Политолог уровня Карасева, который легко и непринуждённо занимал свою нишу "политического гуру" во все украинские эпохи, был советником президентов Кучмы и Ющенко, вдруг оказался не нужен.Еще и потому, что он мог поддержать какие-то другие силы на предполагаемых будущих выборах. Карасев начал явно мигрировать из лагеря "сторонников режима".Это феномен не одного Карасева.Это характеристика всей сегодняшней политической системы Украины.Там просто вообще никто не нужен: ни учёные, ни журналисты, ни политологи. И политики тоже не нужны! Достаточно посмотреть на Раду, где собралась кучка приспособленцев, голосующих за деньги, которые они исправно получают "в конвертах".Государство - симулякр, из картона и фанеры. И вся жизнь такая же, симулякрическая."Новая эпоха"А начиналось всё вполне благостно.Вадим Карасев, признанный гуру политологии, который работал со всеми украинскими президентами или их командами, не ожидал ничего плохого и от команды Зеленского.Наоборот, от прихода Зеленского Карасёв ожидал, как сам он говорил, "времён компромиссных и прагматичных":"Идёт новая эпоха, - радовался он, - агрессия эта, параноидальность, от неё уже устали все."Когда "эпоха Зеленского" переплюнула по параноидальности и агрессии "эпоху Порошенко" - Карасёв, впрочем, ничего критического не сказал.И впоследствии вел свою гибкую, скользкую линию "не всё, конечно, демократично, но мы сами разберёмся".Не говорил ничего про ТЦК и натуральный отлов мужчин на Украине.Не возмущался сжиганием русских книг и сносом памятников солдатам Отечественной войны.Ни слова не сказал про гонения на Православную церковь.Карасёв как бы не замечал происходящего в стране.Как будто на нём были специальные очки, которые помогали не видеть признаков диктатуры и превращения страны в концлагерь, который находится ещё и на полном содержании Запада.Карасёв - типичный представитель известной на Украине научной школы "моя хата с краю" и технологии "посидим на двух стульях".В итоге Карасев оказался "слишком гибким", "слишком долго сидящие на двух стульях". Такие теперь на Украине никому не нужны, украинский режим капсулизировался, превратился в "вещь в себе", когда нужны только оголтелые сторонники, а "скользкосделанные" не нужны и режим их либо выталкивает, либо закрывает. Нардепа Дубинского (тоже последовательного "прогрессивного" националиста посадили в СИЗО, откуда он уже два года оппозицианирует режиму. А Карасеву просто перекрыли кислород, не давая возможности говорить и выступать со своими "смиразберемся". .Почему не работает?Это та же самая ситуация, ответ на вопрос, почему Украина не смогла распорядиться тем, что удалось утащить из СССР.Страна, которой достались готовыми: армия, фабрики, заводы, процветающее сельское хозяйство, порты, самый большой в мире флот - Черноморское пароходство. Академия наук, научные институты, школы, ПТУ и техникумы. Развитое городское хозяйство. Города миллионники.Не сумели ничем воспользоваться! Почему? Версия "руки из ж.." не проходит. Народ тоже достался трудолюбивый и покорный.Живи и процветай!Но дело в том, что бандеровская идеология предполагает не созидание, а разрушение.Канули в Лету все возможности, которые были у Украины. Распилили заводы, разобрали шахты, закончилась наука.И знаете, что говорит сегодня депутат Рады?Академия наук была "зросийщена" (была "обрусевшей"). Поэтому хорошо, что теперь её нет. Построим новую, украинскую!Но ничего нового украинского не появляется, вот в чём дело. Всё только уничтожается.Сносятся памятники, жгут книги, уничтожают науку, культуру, добрались до Лавры и православия.А казалось, казалось...Вадим Карасев, как человек умный, образованный и знакомый с общественными процессами и технологиями, не мог не понимать, к чему все идёт.Нет, он не выбирал тёмную сторону. Он решил, что сможет ужиться с тёмной стороной. В укромном светлом уголке "чистой политологии".Но это тоже не получилось.Не то чтобы Карасев отказывался работать "на Зеленского". Но он позволял себе некоторые вольности.Вел передачи на русском языке! Ни слова хорошего про бандеровцев не сказал (всё-таки есть же какие-то принципы).И можно было бы в итоге сказать: смотрите, вот пример того, как умного человека выдавили из системы.Но дело в том, что нет и не было никакой системы.Ничего нет. Нет никакой Украины, нет никакой политической жизни. И государства тоже никакого нет.Есть территория, которую захватывают западные корпорации. "Банановая республика" в чистом виде. Имитация политического процесса. Имитация государства.Абсолютно всё решается где-то вдалеке от Украины. Описывать эту имитацию как нечто живущее по самостоятельному сценарию - это, конечно, просто вранье.А Вадим Юрьевич Карасёв старательно и годами, десятилетиями описывал то, чего не существует. Придавал демократическую легитимность процессу разграбления и "потрошения" Украины."Принял свое поражение"Но чем же всё-таки не угодил Зеленскому "гибкий политолог"?Со временем он начал давать оценки, которые никак не могли понравиться в Офисе президента.Например, еще в декабре 2023 года израильский телеканал Итон-ТВ взял у него интервью, которое называлось:"Киевский режим принял своё поражение"."Киев и его западные партнёры постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с РФ", - утверждал Вадим Карасев"Психологически приняли своё поражение и сожалеют о сделанных ранее лозунгах о "войне до победного конца", - продолжал он же."Без участия России мирное соглашение невозможно", - это звучало в украинском информпространстве как "зрада" (предательство).Потом Карасёв вообще, можно сказать, распоясался и стал заявлять следующее:"Вообще трудно представить что кто-то думал, что можно победить военным путём страну, которая обладает ядерным оружием. Россия может обойти санкции, сотрудничая с Индией и Китаем. На что вы рассчитывали, думая, что санкции разорвут российскую экономику в клочья? Это говорит о том что Запад сегодня уже не тот расчётливый, стратегически точный, молодой и злой, которым он был, когда доминировал в мире. Возраст есть возраст.""Мы так не договаривались!"И про НАТО:"Вы понимаете, как переворачивается идея? Это называется новая стратегия НАТО по сдерживанию России руками украинцев. Мы же не так договаривались.Мы договаривались как: мы идём в НАТО. НАТО обеспечивает нашу безопасность на этом пути.И конечно тогда уже полноценное членство с гарантиями, надёжными гарантиями 5 статьи"."То есть мы должны сдерживать Россию ради НАТО? Нет, извините, такого договора не было."Ну что сказать. Наивен был политолог.Неужели Карасёв действительно так думал? Что "возьмут в НАТО", "дадут гарантии"?Всё-таки слишком много иллюзий и каких-то нелепых розовых очков у известного украинского гуру политологии.А в 2014 году Карасев рассказывал, что "Россия неэффективна", "империя 21 века - это ЕС".Впрочем, в 2017 Карасев уже говорил, что "Россия - это молодая и злая империя", а Европа слабеет и дряхлеет.Вот и пойми его!Ну если такие советы он давал предыдущим предидентам Украины, тогда понятно, почему страна последовательно шла к пропасти.Причина же его личного "запрета на профессию" проста.Видимо, он считал, что занимает вполне удобную нишу "сторонника политического украинства", но без поддержки нацизма.Что он является кем-то вроде объективного исследователя, который продолжает научную и политологическую работу вне политической конъюнктуры.Однако возможно ли это в принципе?Конечно, нет. И вот уже нет и Карсева. Пока в медийном пространстве.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

