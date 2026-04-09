Как охраняют Курскую АЭС и приграничье? Военный эксперт про способы защиты важных объектов
Как охраняют Курскую АЭС и приграничье? Военный эксперт про способы защиты важных объектов - 09.04.2026 Украина.ру
Как охраняют Курскую АЭС и приграничье? Военный эксперт про способы защиты важных объектов
Мобильные группы "БАРС" и "Орлан" работают на объектах критической инфраструктуры, сбивая дроны. Усилена охрана Курской АЭС, а Воронежскую область прикрывают из-за предприятий ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-04-09T05:00
2026-04-09T05:00
2026-04-09T05:00
Журналист спросил Алехина о пассивных мерах прикрытия объектов — сетках и фортификационных сооружениях.По словам Алехина, в самом Белгороде нет крупных предприятий, заточенных на оборонку. "При этом средства ПВО не стоят во дворах между домами. Конечно, какие-то из них расположены в городской черте (леса и поля), но большинство находится в области", — пояснил он.По словам обозревателя, в основном стараются обезопасить объекты критической инфраструктуры, от которых зависит подача света, воды и тепла. Там работают мобильные группы "БАРС" и "Орлан", которые сбивают сами дроны."Что касается других приграничных регионов, то, конечно, усилена охрана Курской АЭС. Воронежскую область тоже прикрывают. Вот там как раз есть предприятия, заточенные именно на ВПК", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее" на сайте Украина.ру.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Армия России не успеет до лета выбить ВСУ из Константиновки и Купянска" на сайте Украина.ру.
воронежская область
белгород
россия
Украина.ру
новости, воронежская область, белгород, россия, геннадий алехин, украина.ру, впк, главные новости, главное, военный эксперт, война, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация
Новости, Воронежская область, Белгород, Россия, Геннадий Алехин, Украина.ру, ВПК, Главные новости, главное, военный эксперт, война, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация
Как охраняют Курскую АЭС и приграничье? Военный эксперт про способы защиты важных объектов
Мобильные группы "БАРС" и "Орлан" работают на объектах критической инфраструктуры, сбивая дроны. Усилена охрана Курской АЭС, а Воронежскую область прикрывают из-за предприятий ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Журналист спросил Алехина о пассивных мерах прикрытия объектов — сетках и фортификационных сооружениях.
"Сетки – это не самый эффективный способ защиты. Да, от взрывной волны, если дрон несет минимальную нагрузку, они защитить могут. Да, какой-то дрон может в них запутаться. Но в целом они пробиваются", — ответил эксперт.
По словам Алехина, в самом Белгороде нет крупных предприятий, заточенных на оборонку. "При этом средства ПВО не стоят во дворах между домами. Конечно, какие-то из них расположены в городской черте (леса и поля), но большинство находится в области", — пояснил он.
По словам обозревателя, в основном стараются обезопасить объекты критической инфраструктуры, от которых зависит подача света, воды и тепла. Там работают мобильные группы "БАРС" и "Орлан", которые сбивают сами дроны.
"Что касается других приграничных регионов, то, конечно, усилена охрана Курской АЭС. Воронежскую область тоже прикрывают. Вот там как раз есть предприятия, заточенные именно на ВПК", — констатировал собеседник издания.