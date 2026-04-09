Как охраняют Курскую АЭС и приграничье? Военный эксперт про способы защиты важных объектов - 09.04.2026 Украина.ру
Как охраняют Курскую АЭС и приграничье? Военный эксперт про способы защиты важных объектов
Мобильные группы "БАРС" и "Орлан" работают на объектах критической инфраструктуры, сбивая дроны. Усилена охрана Курской АЭС, а Воронежскую область прикрывают из-за предприятий ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Журналист спросил Алехина о пассивных мерах прикрытия объектов — сетках и фортификационных сооружениях.По словам Алехина, в самом Белгороде нет крупных предприятий, заточенных на оборонку. "При этом средства ПВО не стоят во дворах между домами. Конечно, какие-то из них расположены в городской черте (леса и поля), но большинство находится в области", — пояснил он.По словам обозревателя, в основном стараются обезопасить объекты критической инфраструктуры, от которых зависит подача света, воды и тепла. Там работают мобильные группы "БАРС" и "Орлан", которые сбивают сами дроны."Что касается других приграничных регионов, то, конечно, усилена охрана Курской АЭС. Воронежскую область тоже прикрывают. Вот там как раз есть предприятия, заточенные именно на ВПК", — констатировал собеседник издания.
Журналист спросил Алехина о пассивных мерах прикрытия объектов — сетках и фортификационных сооружениях.
"Сетки – это не самый эффективный способ защиты. Да, от взрывной волны, если дрон несет минимальную нагрузку, они защитить могут. Да, какой-то дрон может в них запутаться. Но в целом они пробиваются", — ответил эксперт.
По словам Алехина, в самом Белгороде нет крупных предприятий, заточенных на оборонку. "При этом средства ПВО не стоят во дворах между домами. Конечно, какие-то из них расположены в городской черте (леса и поля), но большинство находится в области", — пояснил он.
По словам обозревателя, в основном стараются обезопасить объекты критической инфраструктуры, от которых зависит подача света, воды и тепла. Там работают мобильные группы "БАРС" и "Орлан", которые сбивают сами дроны.
"Что касается других приграничных регионов, то, конечно, усилена охрана Курской АЭС. Воронежскую область тоже прикрывают. Вот там как раз есть предприятия, заточенные именно на ВПК", — констатировал собеседник издания.
