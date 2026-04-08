Во Франции произошла диверсия, затронувшая оружейные заводы
В центральной Франции неизвестные устроили серию поджогов на объектах электросети, которые снабжают энергией местные оружейные предприятия. Об этом 8 апреля сообщает издание "Известия"
2026-04-08T10:55
Атаки произошли в ночь на вторник и затронули трансформаторы и опоры линий электропередачи в коммунах Бурже, Ла-Шапель-Сен-Урсен и Сен-Флоран-сюр-Шер. На местах поджогов злоумышленники оставили надпись: "Акции против войны".
Поврежденная инфраструктура обеспечивает электроэнергией предприятия оборонного сектора, в том числе связанные с производством вооружений. Речь, в частности, идет о заводах в департаменте Шер, где расположены объекты компаний MBDA и KNDS.
По предварительным данным, ущерб от поджогов оценивается в несколько миллионов евро, а восстановление поврежденных объектов может занять месяцы. На этом фоне французские власти начали расследование, рассматривая произошедшее как скоординированную диверсию.