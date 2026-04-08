Во Франции произошла диверсия, затронувшая оружейные заводы - 08.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260408/vo-frantsii-proizoshla-diversiya-zatronuvshaya-oruzheynye-zavody---1077659160.html
Во Франции произошла диверсия, затронувшая оружейные заводы
Во Франции произошла диверсия, затронувшая оружейные заводы - 08.04.2026 Украина.ру
Во Франции произошла диверсия, затронувшая оружейные заводы
В центральной Франции неизвестные устроили серию поджогов на объектах электросети, которые снабжают энергией местные оружейные предприятия. Об этом 8 апреля сообщает издание "Известия"
2026-04-08T10:55
2026-04-08T10:55
новости
франция
сша
киев
дональд трамп
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/08/1077659779_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_23368c4353b03eebc2509740c46acfc1.jpg
Атаки произошли в ночь на вторник и затронули трансформаторы и опоры линий электропередачи в коммунах Бурже, Ла-Шапель-Сен-Урсен и Сен-Флоран-сюр-Шер. На местах поджогов злоумышленники оставили надпись: "Акции против войны". Поврежденная инфраструктура обеспечивает электроэнергией предприятия оборонного сектора, в том числе связанные с производством вооружений. Речь, в частности, идет о заводах в департаменте Шер, где расположены объекты компаний MBDA и KNDS. По предварительным данным, ущерб от поджогов оценивается в несколько миллионов евро, а восстановление поврежденных объектов может занять месяцы. На этом фоне французские власти начали расследование, рассматривая произошедшее как скоординированную диверсию.
франция
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, сша, киев, дональд трамп
Новости, Франция, США, Киев, Дональд Трамп

Во Франции произошла диверсия, затронувшая оружейные заводы

10:55 08.04.2026
 
© AP / Kamil Zihnioglu
- РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP / Kamil Zihnioglu
Читать в
ДзенTelegram
В центральной Франции неизвестные устроили серию поджогов на объектах электросети, которые снабжают энергией местные оружейные предприятия. Об этом 8 апреля сообщает издание "Известия"
Атаки произошли в ночь на вторник и затронули трансформаторы и опоры линий электропередачи в коммунах Бурже, Ла-Шапель-Сен-Урсен и Сен-Флоран-сюр-Шер. На местах поджогов злоумышленники оставили надпись: "Акции против войны".
Поврежденная инфраструктура обеспечивает электроэнергией предприятия оборонного сектора, в том числе связанные с производством вооружений. Речь, в частности, идет о заводах в департаменте Шер, где расположены объекты компаний MBDA и KNDS.
По предварительным данным, ущерб от поджогов оценивается в несколько миллионов евро, а восстановление поврежденных объектов может занять месяцы. На этом фоне французские власти начали расследование, рассматривая произошедшее как скоординированную диверсию.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФранцияСШАКиевДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:45Стало известно, какую цель террористы рассматривали до атаки на "Крокус"
11:36В Израиле назвали перемирие с Ираном политической катастрофой
11:29Евросоюз тайно прорабатывает вопрос о создании ядерного оружия - СВР
11:05Кому говорить "спасибо" за перемирие на Ближнем Востоке? Названы имена
11:00Захарова высказалась о перемирии Ирана и США. Главные новости к этому часу
10:55Во Франции произошла диверсия, затронувшая оружейные заводы
10:50Международные резервы России резко просели за март
10:40Открытие Ормузского пролива не решит проблему дефицита керосина
10:35Призраки закона. С кем России договариваться об окончании СВО на Украине
10:30Перемирия не случилось: Израиль делает по-своему
10:23Медведев считает, что Вашингтон не согласится на иранский мирный план
10:20"Золотой век" на Ближнем Востоке: Трамп поделился видением будущего
10:14Татьяна Стоянович. Кто она
10:10Война оказалась дороже мира? Стало известно об изменениях цен на нефть
10:00НАБУ и САП завершили расследование по делу Тимошенко
10:00США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля
09:55Сапер "Аристокл" о курсантах-зеках, вежливом "приморском партизане" и мине в душевой
09:24ВС РФ ведут бои на подступах к Красному Лиману. Новости СВО
09:08Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное
08:50Главное за ночь 8 апреля
Лента новостейМолния