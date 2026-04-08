https://ukraina.ru/20260408/vo-frantsii-proizoshla-diversiya-zatronuvshaya-oruzheynye-zavody---1077659160.html

Во Франции произошла диверсия, затронувшая оружейные заводы

Во Франции произошла диверсия, затронувшая оружейные заводы - 08.04.2026 Украина.ру

Во Франции произошла диверсия, затронувшая оружейные заводы

В центральной Франции неизвестные устроили серию поджогов на объектах электросети, которые снабжают энергией местные оружейные предприятия. Об этом 8 апреля сообщает издание "Известия"

2026-04-08T10:55

2026-04-08T10:55

2026-04-08T10:55

новости

франция

сша

киев

дональд трамп

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/08/1077659779_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_23368c4353b03eebc2509740c46acfc1.jpg

Атаки произошли в ночь на вторник и затронули трансформаторы и опоры линий электропередачи в коммунах Бурже, Ла-Шапель-Сен-Урсен и Сен-Флоран-сюр-Шер. На местах поджогов злоумышленники оставили надпись: "Акции против войны". Поврежденная инфраструктура обеспечивает электроэнергией предприятия оборонного сектора, в том числе связанные с производством вооружений. Речь, в частности, идет о заводах в департаменте Шер, где расположены объекты компаний MBDA и KNDS. По предварительным данным, ущерб от поджогов оценивается в несколько миллионов евро, а восстановление поврежденных объектов может занять месяцы. На этом фоне французские власти начали расследование, рассматривая произошедшее как скоординированную диверсию. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.

франция

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, сша, киев, дональд трамп